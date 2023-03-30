Возможен ли в Израиль компромисс по судебной реформе?

Премьер-министр Израиля Нетаньяху отложил на месяц принятие вызвавшей массовые протесты судебной реформы, чтобы найти компромисс с ее противниками. Протесты против нее, скорее всего, продолжатся.

После трех месяцев стремительно нарастающих общенациональных протестов противники предложенной правительством Израиля судебной реформы объявили "Национальную неделю паралича", которая могла фактически остановить жизнь страны уже с 27 марта.

В аэропорту Бен-Гурион, главной воздушной гавани Израиля, большинство рейсов было отменено. Местные муниципалитеты объявили забастовку, университеты закрылись, а госслужащие присоединились к протестам. К вечеру 27 марта появились сообщения о возможной нехватке бензина на заправочных станциях.

Акции протеста парализовали работу международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве Фото: Oren Ziv/AP Photo/picture alliance

Реформа разрушит систему сдержек и противовесов?

Планы по реформированию судебной системы Израиля были представлены новым коалиционным правительством, сформированным из представителей правых, ультраправых и ультрарелигиозных партии, в декабре 2022 года - практически сразу после приведения кабинета к присяге. Сторонники реформы считают, что Верховный суд с его широкими полномочиями превратился в настоящий бастион левых политических сил, нарушая принцип разделения властей. Они также утверждают, что положение ветвей власти должно быть более сбалансированным.

Критики же утверждают, что реформа разрушит систему сдержек и противовесов, предоставив политикам слишком много власти в стране, в которой до сих пор нет формальной конституции как единого документа. Например, так называемый пункт о приоритете может позволить Кнессету (парламенту Израиля) потенциально отменить любое решение Верховного суда.

Как отмечают некоторые эксперты, возможное будущее влияние законодателей на Верховный суд способно помочь премьеру Биньямину Нетаньяху избежать судебного преследования. 73-летний политик - первый в истории Израиля действующий глава правительства, в отношении которого ведется судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Все обвинения сам премьер категорически отвергает.

Нетаньяху взял тайм-аут

Новую волну общенациональных протестов, переросших в столкновения с полицией, вызвало решение премьер-министра уволить министра обороны Йоава Галанта, объявленное вечером, 26 марта. За 24 часа до этого Галант предложил приостановить проведение судебной реформы, ссылаясь на обостряющиеся разногласия в обществе. Он также назвал "угрозой национальной безопасности" растущее число резервистов, которые угрожали не явиться на службу или сборы, если законодательные изменения будут приняты.

Премьер Нетаньяху объявил, что рассмотрение судебной реформы отложено Фото: Ronen Zvulun/REUTERS

На этом фоне Нетаньяху вечером 27 марта заявил, что откладывает принятие спорной реформы до следующей сессии Кнессета, которая начнется в конце апреля, а в это время будет искать компромисс со своими политическими оппонентами. "Когда есть шанс предотвратить гражданскую войну путем диалога, я как премьер-министр возьму тайм-аут для диалога", - сказал Биньямин Нетаньяху в телеобращении. "Существует экстремистское меньшинство, которое готово разорвать нашу страну на куски", - добавил он.

Перед тем как обратиться к нации с предложенным тайм-аутом, Нетаньяху с трудом удалось убедить своих партнеров по правительственной коалиции рассмотреть возможность компромиссного решения. Особенно - крайне правого министра нацбезопасности Итамара Бен Гвира, лидера партии "Еврейская сила", который угрожал выйти из коалиции. В конечном счете глава кабинета пообещал Бен Гвиру создание "гражданской национальной гвардии", после чего "Еврейская сила" заявила, что согласна отложить принятие закона о судебной реформе до следующей сессии парламента.

Протестующие обещают продолжать демонстрации

Противников судебной реформы инициатива премьера не удовлетворила. "Похоже, что протесты могут немного пойти на убыль, но не прекратятся", - предположила в интервью DW политолог Далия Шейндлин. По ее словам, многие противники реформы просто не доверяют Нетаньяху: "Они не верят, что он действительно планирует прекратить эту атаку на израильскую судебную систему. И я думаю, что они выберут тактику постоянного давления, чтобы добиться того, чего они действительно хотят - полного отказа от этой реформы".

Акция протеста против судебной реформы в Израиле, 18 марта 2023 года Фото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

И основания для такой точки зрения есть. Несмотря на заявление о тайм-ауте, комитет Кнессета, готовящий законопроекты, 28 марта все же представил в парламент Израиля для окончательного чтения проект закона о судебной реформе. Израильские комментаторы поспешили назвать шаг Нетаньяху тактической паузой.

"К чести Нетаньяху можно сказать, что он умеет использовать красивые слова, чтобы предать приличный вид обидному поражению. Но это не меняет положения дел. Не изменит это и того факта, что он живет в альтернативной Вселенной: израильское общество охвачено пожаром, а самое большое, что премьер может предложить, - это процедурное решение", - написал Нахум Барнеа в ежедневной газете "Едиот Ахронот" 28 марта.

В свою очередь, один из комментаторов консервативного издания Israel Hayom указал, что "если "Ликуд" (партия Нетаньяху. - Ред.) хочет сохранить политическое лидерство, то премьер должен вернуться к прагматичному, умеренному подходу, который всегда был характерен для партии, и забыть о мечте "о полностью правом правительстве".

Общество не верит в компромисс

Вечером 28 марта президент Израиля Ицхак Герцог, чьи попытки найти компромисс между противниками и сторонниками судебной реформы были ранее отвергнуты правительством, провел первый раунд переговоров между лидерами оппозиции и правительственной коалиции, чтобы найти приемлемый выход из кризиса. "Встреча прошла в позитивном духе", - отмечается в заявлении президента.

Президент Израиля Ицхак Херцог Фото: Virginia Mayo/AP/dpa/picture alliance

Однако аналитики скептически оценивают возможность достижения такого компромисса. "Я не думаю, что они придут к соглашению, которое способно удовлетворить все стороны. Правительство никогда не отступало от своей цели продолжать двигаться в этом направлении, ограничивая независимость судебной системы", - уверена Далия Шейндлин. Опрос общественного мнения, проведенный 28 марта ежедневной газетой "Маарив", показал, что 52% респондентов не видят шансов на достижение компромисса по судебной реформе, а 41% заявил, что он может быть достигнут.

Возникший кризис также осложнил и отношения между США и Израилем. 28 марта президент США Байден дважды при общении с журналистами призвал премьера Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. "Надеюсь, премьер-министр будет действовать таким образом, чтобы попытаться выработать какой-то подлинный компромисс, но это еще предстоит увидеть", - уточнил Байден. И добавил, что визит израильского премьера в Вашингтон "в ближайшей перспективе" не планируется.

В ответ Нетаньяху напомнил, что "Израиль - суверенная страна, которая принимает свои решения по воле своего народа, а не на основе давления из-за рубежа, в том числе со стороны лучших друзей". Как только Кнессет вернется с каникул, вопрос о реформировании судебной системы страны будет поднят вновь.

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