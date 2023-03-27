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Демонстрация в Иерусалиме против израильской судебной реформы
Демонстрация в Иерусалиме против израильской судебной реформы Фото: Ilan Rosenberg/REUTERS
ПолитикаИзраиль

В Израиле на фоне протестов приостановлена судебная реформа

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Спорная судебная реформа в Израиле будет отсрочена до конца июля. Министр национальной безопасности Бен-Гвир договорился об этом с премьером Нетаньяху.

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Вызвавшая массовые протесты судебная реформа в Израиле будет приостановлена. Представитель министерства национальной безопасности страны сообщил в понедельник, 27 марта, что глава ведомства Итамар Бен-Гвир достиг договоренности с премьер-министром Биньямином Нетаньяху об отсрочке реформы до окончания парламентских каникул в конце июля.

Взамен, по словам представителя министерства, будет создана "национальная гвардия", которую возглавит Бен-Гвир, стоящий на ультраправых позициях. Никакой конкретики сообщено не было. По информации СМИ, Нетаньяху может прокомментировать ситуацию в течение 27 марта.

Судебная реформа должна была расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получило бы полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля одобрил законопроект в первом чтении.

"Национальная неделя паралича"

В Израиле с 27 марта была анонсирована "Национальная неделя паралича" - серия демонстраций и забастовок против реформы, которую критики сочли посягательством на демократию. К акциям начали присоединяться ведущие больницы.

Премьер освободил от должности министра обороны Йоава Галанта, который призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы ради сохранения национальной безопасности. "Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу", - заявил он. По данным газеты The Jerusalem Post, после этого Нетаньяху вызвал Галанта к себе и лично сообщил ему "об утрате доверия".

Массовые протесты в Израиле продолжались с середины января.

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