  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Протестующие против пенсионной реформы в Израиле перекрывают шоссе
Протестующие против пенсионной реформы в Израиле перекрывают шоссеФото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
ПолитикаИзраиль

Протестующие в Израиле анонсировали "Неделю паралича"

Даниил Сотников
1 ч. назад

Организаторы протестов против судебной реформы в Израиле обещают проводить акции в течение всей следующей недели.

https://p.dw.com/p/4PEtI

Организаторы акций протеста против судебной реформы в Израиле анонсировали "Национальную неделю паралича", сообщила газета The Jerusalem Post в пятницу, 24 марта.

Протестующие пообещали проводить с понедельника, 27 марта, различные мероприятия по всей стране. В ближайшие воскресенье и понедельник митингующие планируют собираться в местах, куда приезжают члены правительства и депутаты. На вторник анонсировано проведение "дня повсеместного паралича по всей стране" - похожая акция прошла 23 марта, когда протестующие в различных городах перекрывали дороги, собирались в аэропортах и окружали правительственные здания.

В среду, 29 марта, организаторы анонсировали акции протеста, за которыми последует массовая демонстрация перед зданием Кнессета в Иерусалиме. О дальнейших планах на неделю организаторы пообещали сообщить позднее.

Массовые протесты не стихают третий месяц подряд

Массовые протесты в Израиле продолжаются с середины января. Люди выступают против судебной реформы, анонсированной новым правительством во главе с Биньямином Нетаньяху.

Нововведения должны расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получит полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля уже одобрил законопроект в первом чтении.

12 марта прошла очередная, самая масштабная на данный момент, акция протеста, которая собрала примерно 500 тысяч человек. Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Яир Лапид назвал ситуацию "величайшим кризисом" в истории  страны. С осуждением реформы выступил и израильский президент Ицхак Герцог, призвавший правительство отказаться от закона.

Смотрите также:

Россияне бегут от мобилизации

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Акция протеста в Тель-Авиве

В Израиле более 100 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

В Израиле более 100 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

Участники многотысячного митинга выступают против идеи правительства сократить полномочия Верховного суда и получить контроль за отбором судей.
Общество21 января 2023 г.
Протесты в Израиле против правой коалиции

В Израиле десятки тысяч вышли на антиправительственные митинги

В Израиле десятки тысяч вышли на антиправительственные митинги

В Израиле продолжаются протесты против спорной реформы судебной системы кабинета Нетаньяху. На улицы Тель-Авива митингующие вышли пятую субботу подряд.
Политика5 февраля 2023 г.
external

О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone

О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone

Могут ли отстранить от власти премьера Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции? И стоит ли еще надеяться на урегулирование конфликта Израиля с палестинцами? На эти и другие вопросы DW ответил член Кнессета Нир Баркат.
Политика29 июля 2020 г.26:06 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мобильный пункт записи на службу по контракту

Bloomberg: РФ хочет набрать на войну 400 тысяч контрактников

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Больница ФСИН в Саратове

Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Права человека24 ч. назад
Карикатура Сергея Ёлкина на тему "Импортозамещение"

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Экономика и бизнес10 ч. назад
шенгенская виза в паспорте

Почему Литва хочет ограничить выдачу виз жителям РФ и РБ

Почему Литва хочет ограничить выдачу виз жителям РФ и РБ

Политика21 ч. назад
Карикатура - карикатурный северокорейски лидер Ким Чен Ын едет на волне на доске для серфинга. На шортах у него - изображение ядерной молекулы.

"Радиоактивное цунами": куда несет Ким Чен Ына

"Радиоактивное цунами": куда несет Ким Чен Ына

Политика24 марта 2023 г.
Людвиг ван Бетховен

Немецкий генетик: Бетховен не был алкоголиком

Немецкий генетик: Бетховен не был алкоголиком

Культура24 марта 2023 г.
Рубежанская чулочная мануфактура возобновила производство во Львове

Начать с нуля. Украинские предприятия возобновляют работу

Начать с нуля. Украинские предприятия возобновляют работу

Конфликты24 марта 2023 г.
На главную страницу