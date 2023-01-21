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Акция протеста в Тель-АвивеФото: Jack Guez/AFP
ОбществоИзраиль

В Израиле прошел крупнейший антиправительственный митинг

Даниил Сотников
22 мин. назад

Участники многотысячного митинга выступают против идеи правительства сократить полномочия Верховного суда и получить контроль за отбором судей.

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Более 100 тысяч человек в Тель-Авиве вышли на акцию протеста против политики нового правительства Израиля, которое в конце декабря возглавил Биньямин Нетаньяху, сообщает агентство dpa в субботу, 21 января.

По оценке полиции, на улицы города вышли около 110 тысяч человек, что сделало это крупнейшей акцией протеста против нового правительства. Организаторы оценили численность участников в 150 тысяч человек. Еще тысячи людей вышли на митинги в городах по всей стране, в том числе в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Герцлии и Модиине, отмечает The Times of Israel. Подобные акции проходят в Израиле третью субботу подряд.

Собравшиеся держали плакаты с надписью "Остановите конец демократии" и фотографии Нетаньяху с подписью "преступник". Организаторы заявили, что выступают против "опасной революции, которую планирует продвигать новое правительство, - революции, которая разрушит израильскую демократию".

Люди протестуют против судебной реформы

Новое правительство Израиля было приведено к присяге в конце декабря. Нетаньяху, вернувшийся на пост премьер-министра после полуторагодичного пребывания в оппозиции, представил 33 членов кабинета, в том числе - из правонационалистической религиозной коалиции. 

Одной из самых резонансных инициатив нового кабмина стала судебная реформа, предложенная главой Минюста Яривом Левиным. Она предполагает, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены по отношению к законам и решениям правительства, кабмин также получит контроль за отбором судей. Таким образом, большинство в парламенте получит возможность принять закон, даже если Верховный суд сочтет его противоречащим Основному закону страны, отмечает dpa.

Эти планы вызвали ожесточенные протесты со стороны оппозиции, которая объявила о начале митингов по всей стране. Первая акция прошла 7 января в Тель-Авиве, тогда в митинге приняли участие 30 тысяч человек. Через неделю на улицы Тель-Авива вышли 80 тысяч протестующих.

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