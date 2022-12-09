Посол Израиля: Оправдание РФ войны в Украине неубедительно

Посол Израиля в ФРГ Рон Просор отверг утверждения России, что украинцы якобы являются нацистами и что Украина должна быть "денацифицирована". "Когда слышишь аргументы, используемые для легитимизации вторжения в Украину, то я думаю, что никто в Европе и никто в Израиле не воспримет такие аргументы всерьез", - заявил Просор в интервью медиакомпании DW в четверг, 8 декабря.

Одновременно израильский посол отметил, что война России против Украины заставляет задуматься о том, как вести себя с автократическими и диктаторскими режимами. "Я думаю, у нас есть определенный опыт в этой сфере в нашем регионе, но это - другая история. Но мы должны постоянно помнить о том, что нам необходимо сохранять готовность", - сказал дипломат.

"Мы должны защищать себя. Необходимо сдерживание, поскольку путем одного лишь диалога проблему с такими режимами не решить", - подчеркнул Рон Просор в интервью DW.

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