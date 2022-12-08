Эксперт: Удары по российским аэродромам - сигнал РФ и Западу

Удары беспилотниками по аэродромам в российском тылу не только свидетельствуют об уязвимости россиян, но и являются сигналом западным партнерам. Такое мнение в интервью DW выразила военный эксперт Ульрике Франке.

Ульрике Франке (Ulrike Franke) - эксперт Европейского совета международных отношений (European Council on Foreign Relations) по вопросам оборонной политики и военных технологий. Одна из сфер, на которых фокусируется аналитическая работа Франке, - военное применение беспилотных летательных аппаратов.

DW обратилась к немецкому эксперту, которая живет и работает в Лондоне, с просьбой прокомментировать недавние удары по военным аэродромам, расположенным на расстоянии более 500 километров от украинской границы в российском тылу. В результате этих ударов были повреждены несколько стратегических бомбардировщиков РФ, которые, вероятно, использовались для нанесения ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Deutsche Welle: Как вы оцениваете удары по военным аэродромам в России?

Ульрике Франке: В профессиональных кругах выдвигаются разные гипотезы относительно того, что именно прилетело по российским аэродромам. Первая гипотеза: что речь идет о вариации советского беспилотника ТУ-141. Изначально это был не ударный дрон, а беспилотник-разведчик. Можно предположить, что украинцы установили на него боевую часть и использовали в качестве своего рода ракеты. Эта гипотеза кажется логичной, хотя на расстоянии уверенно утверждать нельзя. Во всяком случае, это возможно.

Ульрике Франке Фото: DW

Вторая гипотеза заключается в том, что речь идет о новом, модернизированном беспилотнике, построенном с использованием старых разработок. Оба варианта возможны. Ведь беспилотники - это не сфера слишком высоких технологий. Вполне возможно, что Украина разработала это оружие уже во время войны. В этой войне украинцы проявляют незаурядную инновативность. Это касается, с одной стороны, нетрадиционного использования существующих систем.

Взять, к примеру, турецкие дроны "Байрактар". Их Украина использовала не только для ударов. В частности, с помощью этих беспилотников украинцы отвлекали россиян, когда совершали успешные удары по военным кораблям другими средствами. Затем мы видели удары надводными дронами. Итак, чем бы ни были нанесены нынешние удары, они демонстрируют, что и после девяти месяцев войны Украина продолжает быть инновативной.

- Как вы оцениваете тот факт, что были поражены цели, находящиеся на расстоянии от 500 до более 600 километров от украинской границы?

- Думаю, Украина этими ударами хотела послать сигнал сразу в двух направлениях. Сигнал России состоит в том, чтобы показать: "И вы уязвимы, в России вы не можете чувствовать себя в безопасности. Вы не можете развязать войну на территории соседнего государства и быть уверенными, что война не придет на вашу территорию". При этом абсолютно нельзя сравнивать точечные удары украинцев по военным целям и масштабные удары россиян по гражданской инфраструктуре Украины.

В то же время эти удары, на мой взгляд, являются сигналами в адрес Запада. Ведь западные партнеры до сих пор отказывались поставлять ряд вооружений, в частности, системы большой дальности, которые могут быть использованы для поражения целей вглубь территории России. В этом контексте говорилось, в частности, об американском беспилотнике Grey Eagle.

Но Запад боится давать оружие, которым можно наносить удары по российской территории. Однако нынешние удары по российским аэродромам дают понять: Украине для ударов по территории России не нужно западное оружие, у нее и так есть разработки для этих целей. Это дополнительный аргумент в пользу того, чтобы давать современное западное оружие для использования на украинской территории, не давая повода говорить, что удары по территории России автоматически обернутся обвинениями в адрес Запада.

- Украина заявляет, что после поставки Западом ряда систем ПВО удается сбить до 90 процентов ракет, которые запускает Россия по объектам инфраструктуры. В то же время Россия пропускает такие чувствительные удары по собственным аэродромам, заявляя, что они производились старыми советскими беспилотниками. Можно ли говорить, что пропущенные удары являются позором для российских сил противовоздушной обороны?

- Способность украинцев сбивать российские беспилотники и ракеты меня положительно удивила. Возможно, цифра в 90 процентов и несколько завышена, но доля сбитых ракет высока. И это - хорошая новость. Для России удары украинских беспилотников - это плохая новость. Российская сторона заявляет, что беспилотники были сбиты, а повреждения на аэродромах и несколько погибших - это последствия падения сбитых беспилотников. Достоверной информации у нас нет, но версия россиян кажется попыткой приукрасить ситуацию.

Если исходить из того, что эти беспилотники сбить не удалось - это позор для России. Возможно, свою роль сыграл фактор неожиданности - россияне не ожидали такого удара. Но если, как утверждает российская сторона, речь идет о советском дроне ТУ-141, то его должно быть хорошо видно на радарах. У этих беспилотников нет никаких новейших систем маскировки - это обычный железный объект в небе.

В то же время следует отметить, что противовоздушная оборона стран НАТО тоже не безупречна. Весной такой же беспилотник советского образца вошел в воздушное пространство НАТО и упал глубоко на территории стран альянса. При этом он не был идентифицирован ПВО и перехвачен. Скажу так: нынешние удары по российским аэродромам наносят очередной удар по имиджу России как военной сверхдержавы, который уже и без того подорван. Но нельзя и не отметить, что противовоздушная оборона - не такая уж простая вещь, как это может казаться. Здесь и НАТО есть над чем работать.

- Следует ли ожидать, что после успешных ударов Украины по российской территории дронами советского образца или их более новыми модификациями западные партнеры преодолеют табу на поставку Киеву современных ударных беспилотников для применения на украинской территории?

- По моим наблюдениям, Украина больше заинтересована в западных танках, чем в беспилотниках. Одна из причин тому - ударные беспилотники крайне дорогие. Американский Grey Eagle или Reaper в разы дороже турецкого "Байрактара". Таким образом, утрата любого аппарата считалась бы недопустимой. При том, что у россиян все же существует вполне дееспособная ПВО и риск потери этих беспилотников был бы достаточно высоким.

Западные же партнеры крайне не заинтересованы в том, чтобы какой-либо из современных беспилотников был сбит и попал в руки россиян, которые получили бы возможности детального изучения соответствующих технологий, возможного дальнейшего копирования или повторного использования.

Учитывая все эти факторы, не думаю, что боевые беспилотники относятся к приоритетам украинской стороны. Однако повторюсь: удар по территории России сам по себе можно рассматривать как сигнал Западу - "мы можем бить по целям в России и без вас". Это могло бы способствовать предоставлению дальнобойных западных систем для использования на территории Украины. (В частности, до сих пор США предоставляли ракеты для РСЗО HIMARSЁ способные поражать цели на расстоянии 80 километров, тогда как Киев просит ракеты для поражения целей до 300 км. - Ред.). Такой тактический подход Украины разумен. Посмотрим, как это отразится на решении западных партнеров.

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