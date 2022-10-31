5 причин, по которым Запад нуждается в Турции

На Западе осознали и активно обсуждают свою зависимость от таких стран, как Россия и Китай. Но насколько Европа зависит от Турции, сыгравшей ключевую роль в "зерновой сделке"?

С началом военной агрессии России против Украины в Европе разгорелась дискуссия о ее зависимости от стран, которые не разделяют европейские ценности. При этом в дебатах звучит сожаление по поводу тесного сотрудничества с такими государствами в недавнем прошлом. Какие последствия эти настроения могут иметь для сотрудничества с Турцией? Следует напомнить, что Анкара сыграла ключевую роль в так называемой "зерновой сделке".

В своем опубликованном две недели назад "Отчете о Турции" Еврокомиссия критикует политическую траекторию страны: "Функционирование демократических институтов Турции по-прежнему серьезно затруднено. В течение отчетного периода отход от демократии и глубокая политическая поляризация продолжились". Министерство иностранных дел в Анкаре резко отреагировало на доклад, обвинив ЕС в "отсутствии стратегического подхода и видения" и "предвзятой позиции" по отношению к Турции.

Тем не менее Турция сегодня по-прежнему остается важным игроком в мировой политике. Вот ряд причин, почему западные столицы зависят от Анкары.

Турция - посредник между Москвой и Киевом

Война, развязанная Россией в Украине, негативно отразилась на всем международном сообществе, однако для турецкой дипломатии она открыла новые возможности. В первые же дни вторжения Турция превратилась в незаменимого посредника между сторонами конфликта: Анкара поддерживает хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.

В июле в Стамбуле было подписано соглашение по экспорту украинского зерна Фото: OZAN KOSE/AFP

Таким образом Турция превратилась в канал для решения масштабных проблем, как, например, экспорт зерна из украинских портов (до начала войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. - Ред.). В результате между Россией и Украиной при посредничестве Анкары и ООН в июле в Стамбуле было подписано соглашение об экспорте продовольствия. После того, как в минувшие выходные РФ вышла из "зерновой сделки", разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов, три стороны достигли новой договоренности без участия России.

На сегодняшний день Турция остается наиболее вероятным местом возможных будущих мирных переговоров между двумя странами.

Турция - союзник по НАТО, согласие которого необходимо

Турция является членом НАТО с 1952 года. Тот факт, что она имеет вторую по величине армию альянса после Соединенных Штатов и расположена на его юго-восточном фланге, делает Анкару важнейшим гарантом безопасности для трансатлантического альянса.

Подавшие заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия в настоящее время пытаются убедить Турцию одобрить их членство в альянсе. В частности, на прошлой неделе новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о встрече по данному вопросу. Она, как планируется, состоится в Турции.

Анкара обвиняет Швецию и Финляндию в том, что они предоставляют убежище членам Рабочей партии Курдистана (РПК), вооруженного формирования, которое внесено в список террористических организаций как Турцией, так и ЕС, и Соединенными Штатами.

Турция - производитель оружия

Растущее значение оборонной промышленности Турции сделало ее важным игроком на рынке вооружений, что напрямую затрагивает интересы Запада.

Боевые беспилотники Bayraktar TB-2 турецкого производства хорошо зарекомендовали себя в многочисленных конфликтах последних лет. Так, согласно отчету Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS) за 2021 год, турецкие беспилотники сыграли решающую роль в конфликте в Нагорном Карабахе.

"Байрактары" также оказывают влияние на ход войны в Украине и, как считается, существенно помогают украинской армии в отражении российской агрессии. Низкая стоимость "Байрактаров" делает Турцию уникальным партнером для стран, которые не могут позволить себе дорогостоящую военную технику. Так, согласно недавнему отчету берлинского Фонда науки и политики (SWP), "стремительно растут продажи оружия в Африку, а Турция превратилась в поставщика оружия на континент".

Турецкие беспилотники Bayraktar на вооружении армии Украины Фото: Mykola Lararenko/AA/picture alliance

Ключевой игрок в вопросе миграционной уязвимости Европы

Тот факт, что Турция граничит со многими странами на юге и востоке, предоставляет Анкаре возможности не только с точки зрения ее оборонной политики, но и с точки зрения уязвимости Европейского Союза в части миграционной политики. В прошлом Эрдоган неоднократно угрожал Брюсселю, Берлину и другим европейским столицам "открытием дверей", что технически означало бы, что беженцы получат открытый доступ в ЕС.

Угрозы Анкары привели к подписанию соглашения о беженцах 2016 года между ЕС и Турцией, которое предусматривало выплату Анкаре 6 миллиардов евро. Взамен Турция разместила беженцев на своей территории.

Турецкая диаспора в Германии

"Более 60% турок в Германии проголосовали за Эрдогана", - гласили заголовки многих немецких газет в 2018 году после всеобщих выборов в Турции. Действительно, значительный процент представителей турецкой диаспоры в Германии идентифицирует себя с турецким государством или симпатизирует турецкому президенту.

Другим компонентом этого вопроса является внутренняя безопасность: по данным Федерального ведомства по охране конституции, правопорядку Германии угрожают несколько радикальных идеологий. Помимо исламистских групп, под наблюдением государства находятся ультранационалистические "Серые волки", сторонники курдской РПК, а также левые экстремистские группировки.

События в Турции влияют на динамику отношений между этими группами, а в некоторых случаях турецкое государство оказывает прямое давление на часть из них.

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