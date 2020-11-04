 Почему в Германии хотят запретить ″Серых волков″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.11.2020

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Германия

Почему в Германии хотят запретить "Серых волков"

"Серые волки", считают депутаты бундестага, распространяют расистские, антисемитские взгляды, враждебно настроены по отношению к демократии и представляют угрозу внутренней безопасности в стране.

Флаг Серых волков на акции организации в Мюнхене в 2016 году

Флаг "Серых волков" на акции организации в Мюнхене в 2016 году

В соседней Франции это уже произошло. В ближайшее время ультраправая турецкая организация "Серые волки" - или "идеалисты" ("Ülkücü") - может быть запрещена и в Германии. Бундестаг 18 ноября одобрил проект соответствующей резолюции, совместно внесенный представителями консервативного блока ХДС/ХСС, социал-демократов, свободных демократов и "зеленых".

В этом документе парламентарии призывают правительство ФРГ проверить возможность запрета ряда организаций, связанных с "Серыми волками". Эти организации, говорится в резолюции бундестага, распространяют расистские, антисемитские взгляды, враждебно настроены по отношению к демократии и представляют угрозу внутренней безопасности в стране.

"Фашистская идеология"

"Серые волки" исповедуют "ультранационалистическую человеконенавистническую идеологию", которая угрожает свободному демократическому порядку в Германии, сказал DW член комитета бундестага по внутренней политике, представитель ХДС Кристоф де Фрис (Christoph de Vries), один из инициаторов предложения о запрете группировки. "В нашей стране нет места фашистским и расистским идеологиям, умаляющим достоинство других религиозных и этнических групп", - говорит он.

Численность сторонников Серых волков в федеральных землях Германии

Численность сторонников "Серых волков" в федеральных землях Германии

"Серые волки" и близкие им группировки не первый год находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции (BfV). В Германии у них не менее 11 тысяч сторонников, как состоящих в организации так и симпатизирующих, поддерживающих с ней контакты через интернет, говорится в докладе ведомства за 2019 год. Члены организации убеждены, что принадлежат к высшей турецкой "расе". А своими врагами они считают курдов, армян, греков, евреев и американцев, говорится далее в докладе.

Федеральное министерство внутренних дел также выступает за запрет  "Серых волков", однако ввести его не так легко. С момента вступления в силу в 1964 году Закона об общественных организациях в Германии было запрещено 57 таких структур и 106 подразделений в основном правоэкстремистских и радикальных исламистских организаций. В списке BfV 93 значатся в разделе "иностранный экстремизм". "Серые волки" также относятся к этой категории.

Связи с турецким государством

Представитель Левой партии Улла Йелпке (Ulla Jelpke) называет "Серых волков" "смертельной опасностью" и напоминает о случае 1980 года, когда один из сторонников "волков" в Западном Берлине убил профсоюзного деятеля Джелалеттина Кесима. Кроме того, по словам Йелпке, имеются сведения, что "Серые волки" связаны с турецким государством, а некоторые члены организации действуют по поручению турецкой разведслужбы MIT.

Акция Серых волков в Гамбурге, 2016 год

Акция "Серых волков" в Гамбурге, 2016 год

За запрет турецких правых экстремистов выступают и немецкие  неправительственные организации. "Благодаря сотрудничеству с "материнской организацией" - турецкой ультраправой Партией националистического движения (ПНД), являющейся одной из опор президента Турции Эрдогана, "Серые волки" в последние годы укрепили свое влияние на молодых турок во всей Европе", - сказал DW Осман Оккан (Osman Okkan), пресс-секретарь  "Культурного форума Турции в Германии" (KulturForum TürkeiDeutschland). По его словам, в организацию все чаще поступают жалобы живущих в ФРГ армян, курдов и критиков Эрдогана, которые становятся жертвами нападений "Серых волков". 

"Серые волки" действуют по всей Европе

По данным ведомства по охране конституции, старейшим партнером "Серых волков" в Германии является "Федерация объединений турецких демократических идеалистов" (ADÜTDF), созданная во Франкфурте-на-Майне в 1978 году. К ней относятся 170 местных организаций, в которых объединены 7000 членов. По сведениям BfV, ADÜTDF поддерживает связи с ПНД, которая формирует правительственную коалицию с Партией справедливости и развития (ПСР) президента Эрдогана.

Папа Римский Иоанн Павел II в декабре 1983 года посетил в тюрьме Мехмета Али Агджу, совершившего на него покушение

Папа Римский Иоанн Павел II в декабре 1983 года посетил в тюрьме Мехмета Али Агджу

Вторым по численности является "Союз турецких исламских культурных объединений в Европе" (ATIB), созданный в 1987 году Мусой Сердаром Челеби. Член "Серых волков" Мехмет Али Агджа, в 1981 году совершивший в Ватикане покушение на Папу Римского Иоанна Павла II, утверждал, что Челеби снабдил его оружием и обещал вознаграждение за преступление.

В 1982 году Челеби арестовали во Франкфурте, два года он провел в предварительном заключении в Италии, но был освобожден за недостатком доказательств. Как сообщали турецкие СМИ в 2000 году, спецслужба MIT в секретных документах за 1982 год сообщала о наличии тесных связей между Агджой и Челеби.

В 2007 году во Франкфурте была создана головная организация, призванная координировать деятельность партнеров "Серых волков" по всей Европе. Долгое время ее председателем был живший в Германии Джемаль Четин. С 2018 года он заседает в турецком парламенте от ПНД. 

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


 

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