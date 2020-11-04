 Бундестаг призвал запретить группировку ″Серые волки″ в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Бундестаг призвал запретить группировку "Серые волки" в ФРГ

Правоэкстремистское турецкое движение "Серые волки" (Ülkücü) исповедует националистическую и расистскую идеологию, подчеркнул парламент ФРГ. Он приветствовал решение Франции запретить эту группировку.

Серые волки на митинге в Гамбурге, 2016 год

"Серые волки" на митинге в Гамбурге, 2016 год

Бундестаг призвал правительство ФРГ запретить филиалы турецкой правоэкстремистской группировки "Серые волки" (Ülkücü) на территории Германии. Парламент в среду, 18 ноября, значительным большинством голосов принял совместное заявление представителей блока христианских партий ХДС/ХСС, социал-демократов, свободных демократов и "зеленых" с призывом к правительству внимательно следить за деятельностью "Серых волков" в Германии и "решительно противодействовать им средствами правового государства".

В документе подчеркивается, что движение "Серые волки" зиждется на националистической и расистской идеологии, враждебно настроено по отношению к демократии и подрывает внутреннюю безопасность в ФРГ. В заявлении также отмечается, что "Серые волки" поддерживают контакты с Партий националистического движения (ПНД), которая в Турции формирует правящую коалицию с исламистской Партией справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По оценкам, на территории Германии находятся около 11 тысяч членов движения "Серые волки". В начале ноября эта группировка была запрещена во Франции за "распространение дискриминации и ненависти" и "причастность к актам насилия". Германский бундестаг в принятом 18 ноября заявлении приветствовал решение французского правительства, выразив надежду на то, что примеру Франции последуют и другие государства.

Смотрите также:

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 21 тысячи учителей частных школ…

    …лишены лицензий, в их отношении ведется расследование в связи с попыткой переворота в Турции.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    39 теле- и радиокомпаний…

    …лишились лицензий на вещание из-за подозрений в связях с движением Гюлена. Ранее по тем же причинам в Турции были закрыты три информационных агентства, 45 газет и 15 журналов, а также 29 издательств.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    399 сотрудников министерства по делам семьи…

    …и социальной политики Турции были освобождены от своих обязанностей.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 9000 военнослужащих…

    …были задержаны по подозрению в участии в госперевороте. Арестован, в том числе и главнокомандующий ВВС страны Акын Озтюрк, которого считают "формальным предводителем хунты". На сегодня сняты со своих постов почти 1700 военных, среди них 157 генералов и адмиралов, что составляет почти 44 процента высшего командного состава армии.

  • Türkei Binali Yildirim und Hakan Fidan

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Более 100 сотрудников разведки…

    … из Национальной разведывательной организации (MIT) лишились своих должностей. На фото глава MIT Хакан Фидан с турецким премьером Бинали Йылдырымом.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    3049 судей…

    …отстранены от своих обязанностей по решению Верховного совета судей Турции.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Около 1500 сотрудников министерства финансов…

    …отстранены от работы из-за подозрений в связях с движением политического оппонента Эрдогана, Фетхуллаха Гюлена.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    8777 сотрудников МВД…

    …среди которых 30 губернаторов провинций, лишились своих постов. Всего в Турции 81 провинция. От должностей были также отстранены 88 сотрудников министерства иностранных дел.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    257 сотрудников канцелярии премьер-министра…

    …Бинали Йылдырыма уволены после неудавшейся попытки военного переворота в Турции.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    1577 деканов университетов…

    …уволены в рамках массовых чисток, инициированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министерство образования страны лишилось 15 200 сотрудников, подозреваемых в связях с противниками турецких властей.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    492 сотрудника Диянета…

    … как называют Управление по делам религий Турции, освобождены от своих обязанностей и подозреваются в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    В общей сложности 60 000 жителей Турции...

    ...были арестованы, задержаны, уволены, временно отстранены от должности после провала попытки госпереворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

  • default

    Говорящие цифры: массовые чистки в Турции после подавления путча

    Списки были готовы заранее?

    "То обстоятельство, что сразу после событий появились списки (для арестов. - Ред.), указывает, что они были подготовлены заранее и должны были быть использованы в определенный момент", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 04:14

Собор святой Софии в Турции стал из музея мечетью: что говорят в Стамбуле о решении Эрдогана? (24.07.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Пытки в турецких тюрьмах: истории жертв (25.10.2016)  

Несовершеннолетние жены и сексуальное насилие в Турции - "Европа в фокусе" (28.05.2018)  

Также по теме

Frankreich Lyon | Soldaten vor armenischem Gedenkzentrum | Grafitti Graue Wölfe Türkei

Франция запретила турецкую ультраправую группировку "Серые волки" 04.11.2020

После того как на здании армянского мемориала под Лионом появились графити с названием турецкой националистической группировки "Серые волки", Париж запретил деятельность в стране этой организации.

Frankreich Paris - Außenminister Jean-Yves Le Drian

Париж пригрозил Анкаре введением санкций ЕС 05.11.2020

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о вербальном насилии и ненависти в заявлениях Эрдогана. Макрон подчеркнул, что Франция борется не с исламом, а с исламистским сепаратизмом.

Bundeswehr Uniform deutsche Fahne

Военная контрразведка ФРГ нашла в бундесвере турецких правых экстремистов 18.07.2020

Несколько солдат бундесвера, вероятно, принадлежат, к турецкой ультраправой группировке "Серые волки". Представитель Левой партии считает, что они связаны со спецслужбами Турции.

Реклама

Самые читаемые

Немецкие пожарницы снялись для календаря (фото)  

В ЕС ответили на заявление Минска о приостановке диалога по правам человека  

Возможные осложнения после COVID-19: история пациентки из Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно