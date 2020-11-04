Бундестаг призвал запретить группировку "Серые волки" в ФРГ

Бундестаг призвал правительство ФРГ запретить филиалы турецкой правоэкстремистской группировки "Серые волки" (Ülkücü) на территории Германии. Парламент в среду, 18 ноября, значительным большинством голосов принял совместное заявление представителей блока христианских партий ХДС/ХСС, социал-демократов, свободных демократов и "зеленых" с призывом к правительству внимательно следить за деятельностью "Серых волков" в Германии и "решительно противодействовать им средствами правового государства".
В документе подчеркивается, что движение "Серые волки" зиждется на националистической и расистской идеологии, враждебно настроено по отношению к демократии и подрывает внутреннюю безопасность в ФРГ. В заявлении также отмечается, что "Серые волки" поддерживают контакты с Партий националистического движения (ПНД), которая в Турции формирует правящую коалицию с исламистской Партией справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
По оценкам, на территории Германии находятся около 11 тысяч членов движения "Серые волки". В начале ноября эта группировка была запрещена во Франции за "распространение дискриминации и ненависти" и "причастность к актам насилия". Германский бундестаг в принятом 18 ноября заявлении приветствовал решение французского правительства, выразив надежду на то, что примеру Франции последуют и другие государства.
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Автор: Илья Коваль