 Франция запретила турецкую ультраправую группировку ″Серые волки″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Франция запретила турецкую ультраправую группировку "Серые волки"

После того как на здании армянского мемориала под Лионом появились графити с названием турецкой националистической группировки "Серые волки", Париж запретил деятельность в стране этой организации.

Графити на армянском мемориальном центре в Десин-Шарпьё, 1 ноября 2020 г.

RTE и "Серые волки": графити на армянском мемориальном центре в Десин-Шарпьё, 1 ноября 2020 г.

На фоне острых дипломатических разногласий между Парижем и Анкарой французское правительство запретило турецкую ультраправую группировку "Серые волки". Кабинет принял соответствующее постановление по распоряжению президента Эмманюэля Макрона, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в среду, 4 ноября.

"Серые волки" разжигают "дискриминацию и ненависть" и участвуют в актах насилия, пояснил глава французского МВД.

Дарманен объявил о готовящемся запрете еще два дня назад. Ранее в Десин-Шарпьё под Лионом на мемориале памяти жертв армянской резни в Османской империи появились протурецкие лозунги. Помимо инициалов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "RTE", там были написаны и слова "Серые волки". Франция в 2001 году стала первым из европейских государств, которые официально признали геноцидом резню армян в годы Первой мировой войны.

Организация турецких ультраправых националистов "Серые волки" была создана во второй половине XX века, считается наиболее радикальным крылом Партии националистического движения. Боевики "Серых волков" неоднократно обвинялись в террористических актах.

Член этой группировки Мехмет Али Агджа совершил в 1981 году в Риме покушение на папу Римского Иоанна Павла II.

Смотрите также:

  • Papst hält Messe zum 100. Jahrestag des Massenmords an Armeniern

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Папа римский: "Первый геноцид в ХХ веке"

    Папа римский Франциск использовал в этом году торжественную пасхальную мессу для того, чтобы сделать политическое заявление. Он назвал кровавую расправу над армянскими христианами в Османской империи "первым геноцидом ХХ века". Отвечая на резкую критику из Турции, папа римский заметил: "Молчать о том, что мы видели и слышали, мы не можем".

  • Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Мы разделяем боль детей и внуков"

    Турецкие власти по-прежнему категорически отрицают факт геноцида армян 100 лет назад. Однако не так давно Анкара сделала шаг навстречу потомкам жертв. Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу выразил сочувствие такими словами: "Мы разделяем боль детей и внуков армян, погибших во время депортаций 1915 года". Слово "геноцид" не прозвучало.

  • Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Преступление против человечности"

    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Турции и Армении свои посреднические услуги. О событиях столетней давности он говорил как о "зверствах" и "преступлениях против человечности". Турция и Армения, по его словам, должны продолжить диалог с ясной целью - предотвратить в будущем такие "трагические события".

  • Франк-Вальтер Штайнмайер и Эдвард Налбандян

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Германия: не мешать примирению

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась с теми, кто называет убийства армян "геноцидом". А вот ее коллега по коалиции, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер был осторожнее, слово "геноцид" он использовать не стал. Хотя позиция у них согласованная: не мешать примирению Турции и Армении. В октябре 2014 года Штайнмайер был с визитом в Ереване, на фото - с коллегой Эдвардом Налбандяном.

  • На заседании Европарламента

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Речь идет не о перекладывании вины"

    Не обошел стороной годовщину трагических событий и Европарламент. После минуты молчания парламентарии выступили с заявлением. В нем они призвали Турцию признать геноцид армян. Один из депутатов, Кнут Флекенштайн, объяснил суть заявления: "Речь идет не о перекладывании вины на сегодняшнее политическое руководство, но о взятии ответственности на себя".

  • Армянская группа Genealogy

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Армения на "Евровидении" споет: "Не отрицай"

    "Евровидение" - шоу вообще-то не политическое. Но в этом году Армения отправит на конкурс группу, в тексте песни которой вполне чувствуется подтекст. "Don't deny" ("Не отрицай") - так звучит основное послание песни "Face the Shadow". В общем, балладу армянской группы Genealogy, в которую входят 6 музыкантов, будут судить не только с музыкальной точки зрения.

  • Глава общества арамейцев Даниэль Демир

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Признание геноцида откроет дверь в ЕС?

    "Если бы Турция не так упрямо вела себя в вопросе признания геноцида армян, она могла бы ускорить вопрос вступления в Евросоюз", - считает Даниэль Демир, глава общества арамейцев (айсоров) в Германии. Но и Германия слишком долго, по его мнению, медлит с признанием того, что тогда произошел геноцид. По словам Демира, "жертвам должно казаться, что в управлении Германией участвует Эрдоган".

  • Владимир Путин

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Визит Путина вызвал интерес

    Президент России на тему армянской трагедии пока не высказался - хотя и сумел попасть в заголовки СМИ. Путин, по словам его помощника Юрия Ушакова, примет участие в поминальной церемонии, которая пройдет в Ереване 24 апреля. В ней будет участвовать и глава Франции Франсуа Олланд. Там же, в столице Армении, должна состояться встреча между двумя президентами - Путиным и Олландом.

    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:58

Как французские армяне борются за признание геноцида (24.04.2019)

Контекст

Эрдоган подал иск против французского журнала Charlie Hebdo

Ранее президент Турции заявил, что не собирается смотреть карикатуру на него, чтобы "не оказывать чести столь аморальным публикациям".  

Турция обвиняет Charlie Hebdo в культурном расизме из-за карикатуры на Эрдогана

Сатирический журнал Charlie Hebdo публикует карикатуру на президента Турции, который задирает подол женщине в исламском платье. Власти Турции возмущены.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как коронавирус повлиял на жизнь в разных странах, рассказывают корреспонденты DW (13.04.2020)  

Турция грозит Франции разрывом дипотношений  

Реклама

Самые читаемые

Подсчет голосов в США: Америка выбирает между Трампом и Байденом  

Пулатов заговорил: что рассказал суду в Гааге обвиняемый по делу MH17  

Выборы президента США: последний рывок Дональда Трампа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно