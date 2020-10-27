 Турция обвиняет Charlie Hebdo в культурном расизме из-за карикатуры на Эрдогана | Новости из Германии о Европе | DW | 27.10.2020

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Европа

Турция обвиняет Charlie Hebdo в культурном расизме из-за карикатуры на Эрдогана

Сатирический журнал Charlie Hebdo публикует карикатуру на президента Турции, который задирает подол женщине в исламском платье. Власти Турции возмущены.

Журнал Charlie Hebdo

Власти Турции отреагировали на публикацию карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. "Мы осуждаем отвратительную попытку посеять с помощью этой публикации культурный расизм и ненависть", - написал во вторник, 27 октября, в соцсети Twitter пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун. Карикатура, которая появится в выпуске издания за 28 октября, изображает сидящего на кресле в одних трусах Эрдогана, задирающего подол женщине в исламском платье. При этом Эрдоган восклицает: "У! Пророк!"

Публикация Charlie Hebdo происходит в период напряженной конфронтации между властями Франции и несколькими исламскими странами. Поводом для нее стали высказывания французского президента Эмманюэля Макрона об убийстве 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. В частности, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а учителя назвал "тихим героем" и "воплощением республики". "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.

После этого Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". Кроме того, лидер Турции обратился к своим согражданам с призывом бойкотировать французские товары. Евросоюз в лице официального представителя Еврокомиссии осудил призыв к бойкоту.

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