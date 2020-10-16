Во Франции вышли на след семи пособников убийцы учителя

Французские следственные органы в среду, 21 октября, начали уголовное расследование в отношении семи предполагаемых сообщников убийцы 47-летнего учителя Самюэля Пати. Среди них отец школьницы, обменивавшийся с убийцей в день преступления сообщениями в мессенджере WhatsApp, два школьника, которые за вознаграждение сообщили убийце информацию об учителе, а также его друзья и знакомые. Всех их подозревают в "соучастии в убийстве, совершенном по террористическим мотивам".
Все семеро предполагаемых сообщников, включая школьников 14 и 15 лет, были ранее задержаны полицией и пока что останутся в заключении.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду назвал убитого учителя "тихим героем", убитом "трусами", поскольку он "воплощал собой республику". "Самюэль Пати был убит, потому что исламисты желают забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он", - подчеркнул президент. Власти приняли решение посмертно наградить его орденом Почетного легиона.
Обезглавлен за карикатуры на пророка
47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.
Нападавший был застрелен полицией. Им оказался родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище. Тысячи человек в ряде городов республики приняли участие в демонстрациях в память об убитом преподавателе.
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Автор: Михаил Бушуев