Немецкий социолог: У многих чеченцев нет критического взгляда на ислам

Во дворе университета Сорбонны вечером в среду, 21 октября, пройдет национальная церемония прощания с французским учителем Самюэлем Пати, погибшим от рук исламского радикала. Жестокое убийство Пати под Парижем выходцем из Чечни шокировало не только Францию, но и всю Европу. В странах Европейского Союза в целом неоднозначное отношение к чеченским беженцам и представителям чеченской диаспоры.

Порой этому способствует менталитет самих чеченцев и сложности с их адаптацией. Немецкий эксперт по Чечне и чеченской диаспоре, социолог Марит Кремер (Marit Cremer) в беседе с DW рассказала об отношении к религии и традиционным ценностям в среде чеченских мигрантов, о неоднородности этой группы и о стереотипах европейского общества в восприятии чеченцев.

DW: Какой была ваша первая реакция, когда вы услышали о теракте в Париже и узнали, что преступник - выходец из Чечни?

Марит Кремер: Я сразу вспомнила об одном молодом чеченце, с которым у меня было интервью год назад. Он родился в Чечне, вырос в Германии, защитил кандидатскую диссертацию в одном из элитных немецких университетов. Так вот, он рассказал, что когда в мире происходит какой-то теракт, первая его мысль: "Какой ужас!" А вторая: "Надеюсь, это были не чеченцы".

В этом-то и проблема: чеченцы всегда воспринимаются общественным сознанием как террористы, а не как ученые или телеведущие, политики или кто-то еще. Возможно, это когда-нибудь изменится. Лет через 10-20. И тогда мы будем соотносить чеченцев со сферой политики, науки, с другими областями. И они не будут ассоциироваться исключительно с терроризмом.

- Трагедия в Париже - не первый случай, когда живущие во Франции чеченцы замешаны в преступлениях: в беспорядках в Дижоне в июне этого года тоже участвовали выходцы из Чечни. Можно ли сказать, что чеченцы во Франции и в Европе в целом создают проблемы для правоохранительных органов?

Марит Кремер

- Конечно, нет. Среди чеченцев действительно есть те, кто совершает насильственные акты. Есть среди них и участники организованных преступных группировок. Преступные структуры в Германии имеют определенную региональную структуру, это действительно так. Все эти люди известны полиции, судебным органам. Но чеченцев воспринимают как однородную группу, считается, что все чеченцы одинаковые. И в этом-то и заключается проблема.

- Если вернуться к убийству учителя в пригороде Парижа, как вы можете объяснить мотив этого преступления?

- Если взглянуть на Чечню, там религия не подлежит обсуждению. Не существует никакого критического изучения религии, исламской теологии, религиозных практик - всего, что связано с этой религией.

Религия часто воспринимается чеченцами в буквальном смысле, точно так же, как ультрарелигиозные христиане интерпретируют Библию - именно так, как написано, без критического взгляда. У многих чеченцев, исповедующих ислам, отсутствует эта критическая дистанция, и тогда такая реакция на карикатуры пророка Мухаммеда кажется почти неизбежной. В этот раз это дошло до убийства учителя.

- Вы много работали с чеченской диаспорой в Германии. Какую роль играют традиционные ценности и религия в их семьях?

- Чеченская диаспора в Германии - это гетерогенная, неоднородная группа. В ней есть чеченцы, которые очень близки к традициям, которые хотят жить так, как учили их родители и предки, они очень консервативны в исповедовании своей религии. Есть люди, которые совершенно далеки от традиций, они прекрасно интегрировались, у них очень либеральные взгляды, и они отвергают примат традиционного права, считая, что его функция давно утрачена, поэтому придерживаться его абсурдно.

Есть чеченцы, которые говорят, что не хотят иметь ничего общего с религией, что не верят ни в Бога, ни в эту религию, и что хотят держаться подальше от всего, что ограничивает их свободу выбора. Они воспринимают традиции как давление и хотят освободиться от них.

А еще есть те, кто хочет угодить и вашим, и нашим. И вот они-то могут склониться в сторону исламизма, когда осознают, что не получается жить в современном обществе с его требованиями к определенным ценностям и одновременно придерживаться традиций своих родителей. Так что все очень индивидуально - каждый в своей личной жизни делает то, что считает нужным, и в этом смысле чеченская диаспора ничем не отличается от других групп населения Германии.

- А есть у беженцев и мигрантов из Чечни проблемы с интеграцией в Европе?

Проблемы есть, и этому есть различные причины. Проблемы в школе, проблемы с насилием - они часто ассоциируются с чеченскими семьями. Конечно же, не со всеми - но те, кто адаптировался, те, у кого все идет хорошо, просто не попадают в поле зрения. Иногда проблемы могут быть связаны с тем, что семья в течение многих лет не получает вида на жительство. Люди не знают, смогут ли они остаться в Германии и получится ли у них что-то здесь построить. И это можно заметить по детям из таких семей: они хуже учат немецкий, медленнее интегрируются в обществе и начинают заниматься только после того, как семья получает вид на жительство.

Часто проблемы с интеграцией связаны с этим. Найдите, к примеру, учителя в школе, который будет поддерживать ребенка, родители которого не имеют никакого понятия о немецкой системе образования! Эти родители не могут ему помочь, у них у самих дел по горло со всеми этими процессами получения статуса беженца, так что детям часто приходится проходить через все это в одиночку. Ну и, конечно, сюда еще наслаиваются проблемы с пережитым насилием, с травматизацией от войны - все это не проходит бесследно, и это просто нельзя взять и с себя отряхнуть.

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