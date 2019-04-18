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Коран в поднятой мужской руке
Фото: Vahid Salemi/AP/picture alliance

Коран

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Священная книга мусульман.

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Новости

2 ч. назад

В Дании вновь сожгли Коран у посольства Ирака

22 июля 2023 г.

Власти Дании осудили сожжение Корана на фоне акции в столице

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Контекст

Флаг Швеции

МИД Швеции осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

МИД Швеции осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Власти Швеции через несколько дней после сожжения священной книги мусульман назвали этот поступок исламофобским.
Политика2 июля 2023 г.
Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия лежат на столе на фоне флагов двух стран и НАТО

В НАТО порознь: вступит ли Финляндия в альянс без Швеции?

В НАТО порознь: вступит ли Финляндия в альянс без Швеции?

Парламент Финляндии поддержал заявку страны на вступление в НАТО, надеясь, что вскоре ее одобрят Венгрия и Турция.
Политика1 марта 2023 г.
Навальный участвует в заседании суда по видеосвязи (Фото из архива)

Навальный готов отказаться от двух исков к колонии ИК-2

Навальный готов отказаться от двух исков к колонии ИК-2

Навальный готов примириться с сотрудниками колонии по вопросу выдачи ему Корана и цензуре газет.
Политика26 мая 2021 г.
Плакат с портретом Алексея Навального

Навальный подаст в суд на ИК-2 из-за отказа дать ему Коран

Навальный подаст в суд на ИК-2 из-за отказа дать ему Коран

Руководство колонии не выдает Навальному привезенные с собой книги, указывая на необходимость проверки на экстремизм.
Политика13 апреля 2021 г.
Протесты в Мальме

В Швеции из-за сожжения Корана вспыхнули протесты

В Швеции из-за сожжения Корана вспыхнули протесты

До начала беспорядков в Мальме власти Швеции не впустили в страну основателя крайне правой датской партии Stram Kurs.
Политика29 августа 2020 г.
Джоко Видодо

Прогноз: Президент Индонезии Видодо переизбран на новый срок

Прогноз: Президент Индонезии Видодо переизбран на новый срок

Окончательные результаты голосования в Индонезии станут известны лишь в мае.
Политика18 апреля 2019 г.
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