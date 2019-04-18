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Фото: Vahid Salemi/AP/picture alliance
Коран
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Священная книга мусульман.
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Новости
2 ч. назад
2 ч. назад
В Дании вновь сожгли Коран у посольства Ирака
22.07.2023
22 июля 2023 г.
Власти Дании осудили сожжение Корана на фоне акции в столице
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Контекст
МИД Швеции осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме
МИД Швеции осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме
Власти Швеции через несколько дней после сожжения священной книги мусульман назвали этот поступок исламофобским.
Политика
02.07.2023
2 июля 2023 г.
В НАТО порознь: вступит ли Финляндия в альянс без Швеции?
В НАТО порознь: вступит ли Финляндия в альянс без Швеции?
Парламент Финляндии поддержал заявку страны на вступление в НАТО, надеясь, что вскоре ее одобрят Венгрия и Турция.
Политика
01.03.2023
1 марта 2023 г.
Навальный готов отказаться от двух исков к колонии ИК-2
Навальный готов отказаться от двух исков к колонии ИК-2
Навальный готов примириться с сотрудниками колонии по вопросу выдачи ему Корана и цензуре газет.
Политика
26.05.2021
26 мая 2021 г.
Навальный подаст в суд на ИК-2 из-за отказа дать ему Коран
Навальный подаст в суд на ИК-2 из-за отказа дать ему Коран
Руководство колонии не выдает Навальному привезенные с собой книги, указывая на необходимость проверки на экстремизм.
Политика
13.04.2021
13 апреля 2021 г.
В Швеции из-за сожжения Корана вспыхнули протесты
В Швеции из-за сожжения Корана вспыхнули протесты
До начала беспорядков в Мальме власти Швеции не впустили в страну основателя крайне правой датской партии Stram Kurs.
Политика
29.08.2020
29 августа 2020 г.
Прогноз: Президент Индонезии Видодо переизбран на новый срок
Прогноз: Президент Индонезии Видодо переизбран на новый срок
Окончательные результаты голосования в Индонезии станут известны лишь в мае.
Политика
18.04.2019
18 апреля 2019 г.
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