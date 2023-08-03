Насколько допустимо богохульство в Европе?

Свобода слова - одна из основ демократии. Однако провокации против религиозных групп не раз вызывали дискуссии о границах допустимого. Как далеко в Европе могут зайти насмешки над Богом - в обзоре DW.

Свобода слова и свобода СМИ прочно закреплены в Хартии Европейского Союза об основных правах. В демократических обществах допустимо терпимо относиться к инакомыслию, даже если оно может задевать религиозные чувства. Однако в связи с этим встает вопрос: какие критические или насмешливые высказывания религиозного содержания допустимы и как общество с ними справляется? Различные случаи провокаций в отношении религиозных общин и способы борьбы с богохульством в Европе - в обзоре DW.

Сожжение Корана в Швеции

В Швеции только в этом году уже было несколько случаев сожжения Корана. Вообще-то еще в феврале 2023 года полиция запретила подобные акции. Однако спустя некоторое время суд отменил запрет. Судья обосновала свой шаг тем, что решение полиции был неконституционным. Свобода собраний и демонстраций является в Швеции защищенным правом.

Этим же аргументом руководствовалась полиция, когда давала разрешение на проведение контрпротеста, в ходе которого предполагалось сжечь Тору и Библию. Представитель полиции пояснил, что в разрешении не шла речь о требовании публичного сожжения священных книг. Скорее, о праве на проведение собрания, на котором выражалось "мнение". Это "важное различие", - заявили правоохранители.

В Ираке в ответ на акцию Момики взяли штурмом посольство Швеции и устроили пожар на его территории Фото: AHMED SAAD/REUTERS

Разрешив эмигранту из Ирака Салвану Момике сжечь Коран в Стокгольме, полиция также подчеркнула, что дает разрешение лишь на проведение публичного мероприятия, а не на его содержание. Более того, после одной из прошлых акций Момики против него было возбуждено дело о "подстрекательстве против этнической группы", поскольку акция проходила вблизи мечети. ООН также осудила сожжение Корана в Швеции, предупредив о "тревожном росте публичных актов религиозной ненависти". В то же время Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предостерег от ограничения свободы слова.

Обнаженная на алтаре в Кельне

В Германии свобода слова также гарантируется Основным законом. Статья 5, например, гласит, что каждый человек имеет право "свободно выражать свое мнение в устной, письменной и изобразительной форме". Однако и здесь есть свои ограничения. Германия - одно из немногих европейских государств, которое защищает религиозные общины с помощью так называемого параграфа о богохульстве. За оскорбление, "способное нарушить общественное спокойствие", может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Однако статья 166 Уголовного кодекса применяется в ФРГ крайне редко.

Акция активистки движения Femen в Кельнском соборе Фото: Elke Lehrenkrauss/dpa/picture alliance

Так, в 2006 году пенсионерка была приговорена к условному тюремному заключению за распространение рулонов туалетной бумаги с надписью "Коран". А в 2013 году активистка была оштрафована за то, что, написав на обнаженной верхней части тела слова "Я - Бог", запрыгнула на алтарь Кельнского собора. Однако она была привлечена к ответственности только за нарушение религиозных обрядов, а не за богохульство. Таким образом, в Германии оскорбление пророка обычно не является предметом судебного разбирательства, а богохульство наказывается по закону только в случае серьезных последствий.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo

В 2015 году двое исламистов совершили нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Поводом послужили опубликованные в журнале карикатуры с изображением пророка Мухаммеда, вызвавшие возмущение и гнев мусульман в мире. Уже через несколько дней после нападения на редакцию, в результате которого погибли двенадцать человек, тогдашний премьер-министр Мануэль Вальс выступил в Национальном собрании и заявил, что богохульство никогда не будет частью французской юриспруденции.

Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон также выступил в защиту права на богохульство. Свобода слова во Франции включает в себя право писать или говорить то, что другие воспринимают как религиозное оскорбление.

Богохульство не является преступлением во Франции с 1881 года. В течение почти 120 лет в стране государство отделено от церкви. Такая светскость считалась исторической попыткой ограничить влияние церкви. И сегодня этот принцип поддерживается французским населением.

Карикатуры на пророка Мухаммеда в Дании

"Что можно делать с сатирой?" - задались вопросом датчане в 2005 году, когда серия карикатур на ислам, опубликованная датской газетой Jyllands-Posten, вызвала протесты в арабском мире, некоторые из которых носили насильственный характер. Да и в других странах этот инцидент вызвал дискуссию о свободе искусства и свободе самовыражения. Премьер-министр Дании в то время дистанцировался от публикации карикатур, но при этом ссылался на право на свободу прессы и выражения мнений, которое высоко ценится в Дании.

Карикатура на пророка Мухаммеда в датской газете Jyllands-Posten Фото: Scanpix Denmark/dpa/picture-alliance

До 2017 года в Дании де-факто действовал закон о борьбе с богохульством. Как и в Германии, датские власти применяли его весьма ограниченно. В частности, в 70-х годах XX века были предъявлены обвинения двум радиопродюсерам, которые передали в эфир песню, высмеивающую христианство. В 2014 году обвинения были предъявлены датско-иранской художнице Фирузе Базрафкан, которая выставила на всеобщее обозрение измельченные остатки Корана, назвав эту акцию "Богохульство". "Я хочу продолжать напоминать людям, что не соглашаться с ними - это нормально", - заявила она. В обоих случаях обвиняемых оправдали. В 2017 году закон о богохульстве был окончательно отменен.

Радужная Мадонна в Польше

Польша считается очень католической страной, где церковь по-прежнему оказывает большое влияние на общественную жизнь. Конституция Польши также гарантирует свободу слова. При этом в последние годы художники неоднократно подвергались обвинениям в богохульстве.

Польская ЛГБТ-Мадонна Фото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance

В 2019 году особый резонанс вызвало изображение Мадонны в радужных цветах, символизирующих ЛГБТ-движение. В прокуратуру были поданы заявления на трех молодых женщин, распространивших это изображение. Их обвиняли в том, что подобная демонстрация Мадонны оскорбляет чувства верующих. В Польше это считается уголовным преступлением и может караться тюремным заключением на срок до двух лет. В итоге обвиняемые были оправданы. По мнению суда, акция носила "провокационный" характер, но у женщин не было цели оскорбить верующих.

Хотя в таких странах, как Польша и Германия, статьи о богохульстве до сих пор содержатся в уголовных кодексах, многие европейские страны уже отменили их. В их числе Ирландия, где это было сделано в 2018 году. Норвегия и Нидерланды, а также Швеция также недавно исключили аналогичные положения из своего законодательства. Требования отменить эту статью в интересах свободы слова вновь звучат и в Германии.

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