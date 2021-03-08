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Charlie Hebdo

На редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года было совершено нападение, в результате которого погибли 10 сотрудников еженедельника, а также два полицейских.

Charlie Hebdo - французский сатирический еженедельник. В январе 2015 года на офис его редакции в Париже было совершено вооруженное нападение, убиты 12 человек, в том числе два полицейских, еще 11 человек получили ранения. Символом осуждения нападения террористов на редакцию журнала стал слоган "Je suis Charlie"("Я - Шарли"). Теракт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции, совершенных с 7 по 9 января 2015 года. В общей сложности их жертвами стали 17 человек. Теракты вызвали волну протестов. В Париже в память об их жертвах прошел грандиозный марш, в котором приняли участие несколько десятков глав государств мира.

A police officer stands guard outside the Bataclan theatre in Paris on November 18, 2015. Three men were arrested during a police assault in Paris targeting the suspected mastermind of November 13's attacks, police said. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP via Getty Images)

В Италии задержан подозреваемый по делу о теракте в парижском "Батаклане" 08.03.2021

36-летний гражданин Алжира входил в ячейку "Исламского государства" во Франции и Бельгии, он был задержан в Бари на юге Италии.
20.10.2020, Frankreich, Paris: Ein Porträt des getöteten Lehrers Samuel Paty steht auf einer Staffelei vor dem Palais Bourbon, dem Sitz des Unterhauses des Parlaments. Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten der Pariser Nationalversammlung des ermordeten Lehrers Paty gedacht. Sie versammelten sich auf den Treppen des Palais Bourbon. Foto: Lewis Joly/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Почему во Франции не назовут школу в честь убитого исламистом учителя 10.02.2021

Из-за страха оказаться мишенью религиозных фанатиков представители французской школы, которую хотели назвать в честь погибшего от рук исламиста учителя, отказались от этой идеи.
17.12.2020 *** Französische Gendarme gehen im Flur des Justizpalastes entlang. Heute geht der Strafprozess gegen vier Verdächtige nach dem Thalys-Angriff im Jahr 2015 zu Ende. Bei dem mutmaßlichen Terrorangriff in einem Zug zwischen Amsterdam und Paris waren zwei Menschen verletzt worden.

Исламист, напавший на поезд Thalys, приговорен к пожизненному сроку 17.12.2020

Трое подельников марокканца Аюба аль-Хаззани осуждены на сроки от 7 до 27 лет. Избежать гибели людей удалось лишь благодаря вмешательству пассажиров, обезвредивших преступника.
Dezember 2020, Paris, Frankreich, Eine Gerichtszeichnung stellt eine Szene aus dem Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» dar. Die Szene zeigt die Anhörung von 14 mutmaßliche Komplizen des Attentäters. Einer der Hauptbeschuldigten im Prozess ist zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Главный фигурант дела о нападении на Charlie Hebdo получил 30 лет 16.12.2020

Али Риза Полат признан судом в Париже виновным в соучастии в преступлении с террористической подоплекой. Полата считают правой рукой террориста Амеди Кулибали, совершившего нападение на редакцию Charlie Hebdo.
Hundreds of people have gathered to stage an anti-France protest outside the French embassy in Jakarta, Indonesia on Monday, 2 November. I got these photos from detikcom - DW Indonesia's media partner. Photo credit: Rengga Sancaya/detikcom

Почему во Франции так много мусульман становятся радикалами 09.11.2020

С момента атаки на редакцию журнала Charlie Hebdo в 2015 году жертвами нападений исламистов во Франции стали 270 человек - больше, чем в какой-либо другой европейской стране.

French Minister for Foreign Affairs Jean-Yves Le Drian gives an official statement in the press room after attending an emergency meeting with French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace, in Paris, France, Saturday, April 14, 2018. The United States, France and Britain have launched military strikes in Syria to punish President Bashar Assad for an apparent chemical attack against civilians and to deter him from doing it again. (AP Photo/Michel Euler, Pool) |

Париж пригрозил Анкаре введением санкций ЕС 05.11.2020

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о вербальном насилии и ненависти в заявлениях Эрдогана. Макрон подчеркнул, что Франция борется не с исламом, а с исламистским сепаратизмом.
Karikatur - Erdogan als Stier und Macron als Stierkämpfer mit Charlie Hebdo als rotes Tuch in seinen Händen

Эрдоган vs. Макрон, или Charlie Hebdo - красная тряпка для врагов свободы слова 29.10.2020

Реджеп Тайип Эрдоган увидел главного врага ислама в своем французском коллеге Эмманюэле Макроне, который встал на защиту свободы мнений. Сергей Елкин о том, что действительно не нравится президенту Турции.
28.10.2020 *** Turkey's President Recep Tayyip Erdogan addresses his ruling party lawmakers at the parliament, in Ankara, Turkey, Wednesday, Oct. 28, 2020. Turkish officials on Wednesday railed against French satirical magazine Charlie Hebdo over its cover-page cartoon mocking Turkish President Recep Tayyip Erdogan and accused it of sowing the seeds of hatred and animosity. Tensions between France and Turkey have mounted in recent months over Turkish actions in Syria, Libya and the Caucasus Mountains region of Nagorno-Karabakh.(AP Photo) |

Эрдоган подал иск против французского журнала Charlie Hebdo 28.10.2020

Ранее президент Турции заявил, что не собирается смотреть карикатуру на него, чтобы "не оказывать чести столь аморальным публикациям".
GROZNY, RUSSIA - MAY 26, 2020: The Head of Russia s Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, chairs a meeting of Chechnya s emergency response committee for the prevention and control of coronavirus disease. As of 26 May 2020, Chechnya has reported more than 1100 confirmed cases of the novel coronavirus infection. Press Office of the Head And the Administration of the Republic of Chechnya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0DA63B

Комментарий: Кадыров - голос из РФ в исламском интернационале против Макрона 28.10.2020

Глава Чечни лицемерит как и Эрдоган. Если бы их реально волновала судьба мусульман всего мира, то они бы добивались санкций против Китая за лагеря в Синьцзяне, считает Иван Преображенский.
ARCHIV April 2016 *** «Je suis Panama» - Die französische Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» titelt am 06.04.2016 nach den Berichten zu Offshore-Geschäften in Panama mit einer Karikatur empörter Reiche. Unter der Überschrift «Steuer-Terrorismus» lässt das Blatt auf der Titelseite der am Mittwoch veröffentlichten Ausgabe Zigarre-rauchende Vermögende gegen das Datenleck zu Finanzgeschäften mit Briefkastenfirmen demonstrieren. Sie tragen Schilder mit den Parolen «Ich bin Panama», «Keine Angst» und «Sie werden unseren Lebensstil nicht ändern» - Schlagworte, die an die Solidaritätsbekundungen nach dem Terroranschlag auf «Charlie Hebdo» erinnern. Foto: Gerd Roth/dpa (zu dpa «Charlie Hebdo» titelt nach Offshore-Enthüllungen: «Je suis Panama» vom 06.04.2016) | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/G. Roth

Турция обвиняет Charlie Hebdo в культурном расизме из-за карикатуры на Эрдогана 27.10.2020

Сатирический журнал Charlie Hebdo публикует карикатуру на президента Турции, который задирает подол женщине в исламском платье. Власти Турции возмущены.

Теракт в Париже: чеченец из Москвы обезглавил учителя (19.10.2020) 19.10.2020

Власти Франции проводят рейды и обыски после зверского убийства преподавателя, который показал на уроке свободы слова карикатуру на пророка Мухаммеда в лицее в пригороде Парижа.

People gather on Republique square with posters reading No to barbarity and I'm a. teacher for a demonstration Sunday Oct. 18, 2020 in Paris. Demonstrations around France have been called in support of freedom of speech and to pay tribute to a French history teacher who was beheaded near Paris after discussing caricatures of Islam's Prophet Muhammad with his class. Samuel Paty was beheaded on Friday by a 18-year-old Moscow-born Chechen refugee who was shot dead by police. (AP Photo/Michel Euler) |

В Париже на акцию памяти убитого учителя вышли тысячи людей 18.10.2020

В целом ряде французских городов проходят демонстрации в память об убитом под Парижем преподавателе. Правоохранительные органы задержали 11-го подозреваемого в соучастии в преступлении.
Adults and children talk next to flowers displayed at the entrance of a middle school in Conflans Saint-Honorine, 30kms northwest of Paris, on October 17, 2020, after a teacher was decapitated by an attacker who has been shot dead by policemen. - The man suspected of beheading on October 16 ,2020 a French teacher who had shown his students cartoons of the prophet Mohammed was an 18-year-old born in Moscow and originating from Russia's southern region of Chechnya, a judicial source said on October 17. Five more people have been detained over the murder on October 16 ,2020 outside Paris, including the parents of a child at the school where the teacher was working, bringing to nine the total number currently under arrest, said the source, who asked not to be named. The attack happened at around 5 pm (1500 GMT) near a school in Conflans Saint-Honorine, a western suburb of the French capital. The man who was decapitated was a history teacher who had recently shown caricatures of the Prophet Mohammed in class. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Французская прокуратура подтвердила российское происхождение убийцы учителя 17.10.2020

Абдулах А. прибыл во Францию  вместе со своими родителями, получившими статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.
Police officers secure the area near the scene of a stabbing attack in the Paris suburb of Conflans St Honorine, France, October 16, 2020. REUTERS/Charles Platiau

В связи с убийством учителя во Франции задержаны девять человек 16.10.2020

Часть задержанных приходятся родственниками 18-летнему чеченцу, убившему учителя истории в пригороде Парижа.
French police officers stand guard a street in Eragny on October 16, 2020, where an attacker was shot dead by policemen after he decapitated a man earlier on the same day in Conflans-Sainte-Honorine. - French anti-terror prosecutors said Friday they were investigating an assault in which a man was decapitated on the outskirts of Paris and the attacker shot by police. The attack happened at around 5 pm (1500 GMT) near a school in Conflans Saint-Honorine, a western suburb of the French capital. The man who was decapitated was a history teacher who had recently shown caricatures of the Prophet Mohammed in class. French prosecutors are treating the attack as a terror incident, which coincides with the trial of alleged accomplices of the 2015 Charlie Hebdo attackers and comes weeks after a man injured two people he thought worked for the magazine. (Photo by ABDULMONAM EASSA / AFP)

Президент Франции назвал убийство под Парижем терактом 16.10.2020

Эмманюэль Макрон незамедлительно прибыл на место преступления. СМИ сообщают, что нападавший является 18-летним уроженцем Москвы.
Police officers secure the area near the scene of a stabbing attack in the Paris suburb of Conflans St Honorine, France, October 16, 2020. REUTERS/Charles Platiau

Под Парижем убит учитель за карикатуры на пророка Мухаммеда 16.10.2020

Убийство в парижском метро расценено как теракт. Жертвой преступника, который, по словам очевидцев, выкрикивал "Аллах акбар!", стал школьный учитель истории, показывавший на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.
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