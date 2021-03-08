На редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года было совершено нападение, в результате которого погибли 10 сотрудников еженедельника, а также два полицейских.

Charlie Hebdo - французский сатирический еженедельник. В январе 2015 года на офис его редакции в Париже было совершено вооруженное нападение, убиты 12 человек, в том числе два полицейских, еще 11 человек получили ранения. Символом осуждения нападения террористов на редакцию журнала стал слоган "Je suis Charlie"("Я - Шарли"). Теракт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции, совершенных с 7 по 9 января 2015 года. В общей сложности их жертвами стали 17 человек. Теракты вызвали волну протестов. В Париже в память об их жертвах прошел грандиозный марш, в котором приняли участие несколько десятков глав государств мира.