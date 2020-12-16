 Главный фигурант дела о нападении на Charlie Hebdo получил 30 лет | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2020

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Европа

Главный фигурант дела о нападении на Charlie Hebdo получил 30 лет

Али Риза Полат признан судом в Париже виновным в соучастии в преступлении с террористической подоплекой. Полата считают правой рукой террориста Амеди Кулибали, совершившего нападение на редакцию Charlie Hebdo.

На процессе по делу Charlie Hebdo

Суд в Париже приговорил одного из главных обвиняемых по делу о террористическом нападении на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo к 30 годам лишения свободы. Али Риза Полат признан виновным в соучастии в преступлении с террористической подоплекой, сообщили французские СМИ в среду, 16 декабря.

Полата считают правой рукой террориста Амеди Кулибали, который после нападения на редакцию Charlie Hebdo застрелил служащую полиции и убил четырех заложников в одном из супермаркетов. Суд заключил, что Полат оказал конкретное и детальное содействие, позволившее Кулибали совершить преступление. Полат, по мнению суда, был также в достаточной мере осведомлен о намерениях Кулибали.

Обвинение требовало для Полата пожизненного тюремного заключения, ссылаясь на то, что этот француз турецкого происхождения сыграл ключевую роль в подготовке терактов. Полат всегда отрицал, что ему было известно о подготовке нападений.

Процесс по делу о нападении на Charlie Hebdo

На процессе по делу о серии терактов в Париже в январе 2015 года проходят 14 обвиняемых, трое из них - заочно. Спецтрибунал по терроризму с начала сентября слушает дела не только о нападении на редакцию Charlie Hebdo, но и о последующем нападении на супермаркет кошерных продуктов в южной части Парижа. В результате обоих нападений террористы убили в общей сложности 17 человек. Трое преступников - братья Шериф и Саид Куаши, а также Кулибали были тогда застрелены силовиками.

Нападение на Charlie Hebdo было совершено после того, как этот журнал опубликовал карикатуры на пророка Мохаммеда.

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    Автор: Сузанне Кордс, Илья Коваль


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