Кровавая драма Charlie Hebdo: обвиняемые предстанут перед судом

Сам пророк оплакивает жертв - рисунок плачущего пророка Мухаммеда с табличкой "Je suis Charlie" появился на первой странице "Номера выживших" спустя несколько дней после кровавого нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Эта обложка с Мухаммедом навсегда осталась в коллективной памяти французов. "Tout est pardonné" - "Все прощено", - гласила надпись черными буквами над новой карикатурой пророка.

Казалось, этот выпуск журнала стал заключительным аккордом в трагедии Charlie Hebdo, но в действительности это не так. Точка еще не поставлена - ни для выживших, ни для тех, кто до сих пор пытается справиться с последствиями пережитой травмы, и уж точно ни для французской судебной системы. 2 сентября в Париже начинается судебный процесс по делу 13 обвиняемых в причастности к теракту против Charlie Hebdo.

Главред Charlie Hebdo больше не рисует карикатур на пророка Мухаммеда

Впрочем, один символический финальный аккорд все же прозвучал. Редакция Charlie Hebdo недавно переехала из старого здания. Новый адрес журнала хранится в тайне. А тот, кто хочет взять интервью у нынешнего редактора Charlie Hebdo Лорана Суриссо, более известного как Рисс, находится под постоянным наблюдением трех охранников, которые ни на минуту не спускают с него глаз.

Когда братья Шериф и Саид Куаши 7 января 2015 года с криками "Аллаху акбар!" ворвались в здание редакции Charlie Hebdo и открыли по сотрудникам журнала огонь из автоматов, одна из пуль прострелила плечо Риссу. Но он выжил.

Жертвами террористической атаки на Charlie Hebdo стали 12 сотрудников журнала

Вскоре после теракта Рисс объявил, что больше не будет рисовать карикатуры пророка Мухаммеда. Ту самую карикатуру, после которой редакция подверглась нападению, журнал опубликовал, чтобы защитить принцип свободы слова и самовыражения, подразумевающий, что человек может рисовать все, что хочет. Но теперь, сказал Рисс, пусть этим занимаются другие.

Однако после кровавой драмы в Charlie Hebdo во Франции нашлось не так много тех, кто был готов отстаивать этот принцип. "Я не хочу, чтобы карикатуры на пророка Мухаммеда помешали мне увидеть, как растут мои дети", - сказал известный французский автор и юморист Стефан Гийом спустя три года после трагедии.

Любовь и солидарность были недолгими

А тогда, после теракта, казалось, что вся Франция встала на защиту свободы слова и искусства. 11 января 2015 года свыше 1,5 млн человек вышли на улицы страны под лозунгом "Мы все - Шарли", чтобы выразить свою солидарность с редакцией Charlie Hebdo и отстоять право на свободу выражения мнения. В "Марше мира и единства" к президенту Франции присоединились более 40 лидеров государств и правительств, специально приехавших в Париж.

Граффити на стенах парижских зданий напоминают о погибших журналистах Charlie Hebdo

Но любовь французов к сатирическому журналу, всегда отличавшемуся своими неоднозначными карикатурами, и солидарность с ним были лишь кратковременными. Спустя несколько недель после атаки на Charlie Hebdo тираж журнала взлетел почти вдвое - с 260 тыс до более 400 тыс экземпляров. Но в течение нескольких лет он снова сократился до 35 тысяч. В четвертую годовщину трагедии издание напрямую обратилось к своим читателям. "Вы еще здесь?", - гласила надпись на первой странице журнала.

Многотысячная демонстрация 11 января 2015 года продемонстрировала не только решимость нации защитить свободу мнений. Она внушала надежду на новое объединение общества. "Marches républicaines" ("Республиканские марши") - так назвали французы акции протеста, проходившие после этого в стране. Тогда казалось, что народ Франции сплотился заново.

Отношение к Charlie Hebdo во Франции противоречивое

Впрочем, появившееся ощущение единства нации длилось недолго. Впоследствии негативное отношение к Charlie Hebdo особенно явственно проявилось среди молодежи, живущей на окраинах больших городов. В министерство образования то и дело поступали сообщения об инцидентах во время памятных мероприятий, приуроченных к годовщинам теракта. Более 200 школьников отказались почтить память жертв атаки. Многие из учеников с пониманием отнеслись к мотивам убийц, открывших огонь по карикатуристам, высмеявшим в своих рисунках пророка Мухаммеда.

С 2015 года города Франции патрулируют усиленные наряды полиции

Но самым заметным изменением после атаки на редакцию Charlie Hebdo стало усиленное присутствие в стране сил безопасности. В поисках братьев Куаши, впоследствии уничтоженных французскими силовиками в ходе спецоперации, Франция мобилизовала все силы.

Спустя несколько дней после нападения на Charlie Hebdo правительство поручило вооруженным силам страны обеспечить безопасность центральных районов Парижа и других городов. В рамках операции "Часовой" тысячи французских военнослужащих по сей день патрулируют общественные места, школы, театры, редакции СМИ, а также вокзалы, аэропорты и пешеходные зоны.

Французы привыкли к повышенным мерам безопасности

Бетонные барьеры, установленные в местах, которые с наибольшей вероятностью могут стать мишенью террористов, также должны обеспечивать защиту от возможных атак. Эйфелева башня, ежегодно становящаяся магнитом для почти семи миллионов туристов, с 2019 года огорожена пуленепробиваемой стеклянной стеной.

Усиленная охрана центра Парижа стала частью повседневной жизни Франции

Свободолюбивые французы на удивление спокойно относятся к этим нововведениям. Постоянная угроза терроризма стала неотъемлемой частью повседневной жизни, и люди привыкли к ее присутствию. Как и к дебатам экспертов, спорящих о том, можно ли объяснить атаку на Charlie Hebdo радикальными религиозными взглядами - салафитским толкованием ислама.

Возможно, ответы на некоторые из этих вопросов удастся получить в ходе процесса по делу тринадцати обвиняемых в причастности к нападению на Charlie Hebdo. Пока еще судебный процесс не стал главной темой французских СМИ, но органы юстиции в виде исключения разрешили вести его видеосъемку. Благодаря этому процесс станет историческим документом. Таким же, как первая страница "Номера выживших".

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