Исламист, напавший на поезд Thalys, приговорен к пожизненному сроку

Через пять лет после нападения на скоростной поезд Thalys главный фигурант - марокканец Аюб аль-Хаззани в четверг, 17 декабря, приговорен судом в Париже к пожизненному тюремному заключению. Три его пособника получили сроки лишения свободы от семи до 27 лет.

Нападение аль-Хаззани в августе 2015 года обошлось без крупных жертв благодаря вмешательству пассажиров - трем гражданам США, в том числе двум военнослужащим, и одному студенту, а также британскому отцу семейства. Им удалось обезвредить аль-Хаззани. Тем не менее исламист ранил ножом и пистолетом двух человек.

Слова раскаяния

Выступая с последним словом перед оглашением приговора, 31-летний аль-Хаззани заявил, что искренне раскаивается в содеянном. В ходе судебного процесса он признал, что намеревался убить пассажиров, но подчеркнул, что в последний момент стал испытывать угрызения совести. Заказчиком нападения аль-Хаззани назвал исламиста Абдельхамида Абауда из джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Абауд считается одним из организаторов нападений в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.

Обвинение в свою очередь полагает, что избежать гибели людей удалось лишь благодаря тому, что оружие аль-Хаззани несколько раз дало осечку и пассажирам в итоге удалось задержать нападавшего.

Нападение произошло в поезде, следовавшем по маршруту Амстердам - Париж. Американский режиссер Клинт Иствуд экранизировал случившееся в фильме "Поезд на Париж" ("The 15:17 to Paris"). Только 16 декабря суд в Париже вынес приговоры пособникам серии терактов в Париже в январе 2015 года. Тогда исламисты в числе прочего совершили нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo за то, что она опубликовала карикатуры на пророка Мохаммеда.

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