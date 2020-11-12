5 лет после теракта в "Батаклане". Что рассказывают те, кто выжил

13 ноября 2015 года в парижском клубе Bataclan произошел теракт, погибли 90 человек. Тех, кому удалось спастись, продолжают преследовать воспоминания. О жизни после теракта они рассказали DW.
Любовь Сержа Маэстраччи к музыке едва не стоила ему жизни. 13 ноября 2015 года он пришел в парижский клуб Bataclan на концерт американской рок-группы Eagles of Death Metal. Внезапно в здание ворвались вооруженные люди , с криками "Аллах акбар" они открыли беспорядочную стрельбу по зрителям из автоматов Калашникова и взяли заложников.
Это нападение стало крупнейшим в серии терактов, совершенных одновременно в тот вечер в столице Франции группой джихадистов. Всего жертвами убийц стали 130 человек: 90 из них находились в "Батаклане".
Сержу Маэстраччи сразу после первых выстрелов удалось выбежать из здания на улицу через боковой выход, он выжил. Однако болезненные воспоминания еще долго продолжали его преследовать. "Я стал настоящим паникером. Я боялся выйти из дома и ездить по городу на велосипеде. Я ощущал себя мишенью", - рассказывает 66-летний мужчина.
Справиться с этой психологической травмой ему снова помогла музыка. Серж начал писать песни. "С помощью музыки я смог выразить свои чувства, связанные с пережитым", - рассказывает мужчина, который, помимо этого, занялся и живописью.
"После таких событий - и именно потому, что мне удалось убежать оттуда сразу после нападения, - ты понимаешь, что тебя от смерти отделяло всего несколько минут. Жизнь замирает, а затем вдруг снова начинает течь. И ты понимаешь: нужно использовать каждую минуту!", - говорит Маэстраччи.
Кристоф Нодан 13 ноября также находился в "Батаклане". В отличие от Сержа Маэстраччи, он провел в здании намного больше времени. Пока трое террористов удерживали в заложниках сотни людей, он несколько часов вместе с двумя десятками других посетителей клуба прятался в тесной кладовой.
Пытаясь справиться со своими воспоминаниями о тех чудовищных событиях, Кристоф недавно опубликовал книгу под названием "Дневник выжившего в "Батаклане". В ней он рассказывает, как в первый год после трагедии старался как можно чаще выходить из дома и встречаться с людьми. Но когда он оставался в одиночестве, переживания возвращались с новой силой. Прошло около двух лет, прежде чем вещи, связанные с терактами, перестали вызывать у него столь сильную тревогу. В это время он познакомился и со своей девушкой Летицией.
"Фиксация моих мыслей на бумаге помогла мне гораздо больше, чем простые размышления о том, что со мной произошло, - рассказывает Кристоф в беседе с DW. - Мне также было полезно еще раз все перечитать, чтобы преобразовать текст в нужный формат для моей книги. Все это - часть процесса моего восстановления".
После каждой новой атаки террористов, однако, его психологическое состояние ухудшается. Так произошло и недавно, когда исламист убил и обезглавил 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати за то, что тот показал во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.
Кристоф Нодан отождествляет себя с Пати. Он сам по профессии - учитель истории и примерно того же возраста. "Наши взгляды на методику преподавания в значительной степени совпадают. Новость об этой атаке стала сильным шоком для меня и моей девушки - тоже учительницы", - рассказывает он.
Симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) могут длиться долго, отмечает Лоран Тигран Товмасян, глава отделения для лечения посттравматических расстройств в брюссельском центре психиатрии Chapelle aux Champs. Среди его пациентов есть и те, кто выжил после террористических атак во Франции в ноябре 2015 года.
"Записывание помогает людям переосмыслить то, что они испытали, отойти от этого на необходимую дистанцию и избавиться от ощущения беспомощности перед лицом опасности, - рассказывает врач. - А живопись и музицирование снова позволяют им подключиться к творческому процессу. Это важно, травма отнимает у своей жертвы способность заниматься творчеством, строить планы на будущее и мечтать".
Тем не менее полностью оставить позади столь травматичный опыт невозможно, отмечает Товмасян. "Вы не можете просто стереть это из памяти, - говорит он. - Единственный путь вперед - это принять то, что произошло, и каким-то образом сделать это частью своей биографии. Тогда человек даже сможет в какой-то момент сказать, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее".
Для Сержа Маэстраччи пение и живопись в любом случае останутся неотъемлемой частью его жизни. "Радикальные исламисты охотно запретили бы нам рисовать, сочинять музыку и петь. Они считают, что это может делать только пророк. Моя музыка - это мой способ сказать "нет". Я существую, я все еще жив. И я хочу продолжать делать то, что мне позволяют моя страна и мои права", - говорит музыкант.
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