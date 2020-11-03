Наследники "халифата": главное о терроризме в Европе

После совершенного исламистом теракта в Вене федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал, что власти страны будут всеми силами бороться с терроризмом. "Это борьба между цивилизацией и варварством, и мы будем вести ее со всей решительностью", - заявил он, обращаясь к нации во вторник, 3 ноября.

Серия терактов в Европе

Накануне вечером в людном венском квартале "Бермудский треугольник" вблизи центральной синагоги и Венской оперы преступник открыл стрельбу по прохожим. Погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Ранения получили еще 22 человека, в том числе один полицейский.

"Я - Самюэль": демонстрация на площади Республики в Париже, 18 октября

Нападение в Вене произошло всего через несколько дней после череды исламистских терактов во Франции. 16 октября в Париже родившийся в Москве 18-летний чеченец с криками "Аллаху акбар!" напал с ножом на 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати, убил и обезглавил его.

29 октября в результате нападения вооруженного ножом террориста погибли три посетителя базилики Нотр-Дам в Ницце и еще шесть человек были ранены. А двумя днями позже, 31 октября, неизвестный открыл огонь перед греческой православной церковью в Лионе и ранил ее священника.

В Испании раскрыли крупную ячейку террористов

На этом фоне сообщение полицейской службы Евросоюза Europol о раскрытии крупной сети исламистов на территории ЕС пришлось как нельзя кстати. Испанской полиции удалось обнаружить на севере страны ячейку джихадистов, которые занимались подготовкой терактов от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Демонстрации в память об убитом учителе в Париже, 18 октября

"Ячейка активно распространяла в интернете джихадистскую пропаганду с целью вербовки и идеологической обработки молодых людей", - говорится в сообщении Europol. По данным ведомства, у некоторых из многочисленных аккаунтов джихадистов в соцсетях было более 10 000 подписчиков.

Завербованных молодых людей затем физически и психологически готовили к осуществлению терактов, в том числе учили обращаться с холодным и огнестрельным оружием. На то, чтобы раскрыть сеть, испанской полиции понадобилось два года.

Террористы в основном действуют в одиночку

По данным Europol, в целом в 2019 году число террористических атак в Европе несколько снизилось: террористам удалось совершить 21 нападение, в то время как 119 запланированных терактов были предотвращены. "Таким образом, число предотвращенных терактов явно превышает число осуществленных атак", - отмечается в отчете Europol. При этом реализовать свои преступные планы удавалось в основном террористам-одиночкам. Джихадистов, действующих в группе, спецслужбам обычно удается своевременно разоблачить и обезвредить.

Канцлер Австрии Курц возлагает венок на месте теракта в Вене

Несмотря на эту тенденцию, угроза терактов в Европе по-прежнему сохраняется, признает эксперт по безопасности из бельгийского Института имени Эгмонта Томас Ренар. На сегодняшний день террористы в основном действуют в одиночку, даже если у них есть связи с джихадистами. "Они являются наследниками так называемого "халифата" ИГ в Сирии и Ираке и несут ответственность за то, чтобы даже при более низком уровне террористической угрозы теракты происходили регулярно", - рассказывает аналитик.

Даже после разгрома "Исламского государства" суть исламистской пропаганды в основном осталась прежней: джихадисты натравливают "хороших мусульман" на "развратный, аморальный Запад", восхваляют глобальную борьбу исламистов против неверных и призывают к мести за действия Запада против мусульман, поясняет Ренар.

50 000 жителей Европы имеют связи с исламистами

По оценкам эксперта, в поле зрения служб безопасности в данный момент находятся около 50 000 человек, проживающих в Европе и имеющих связи с джихадистами. Многие из них - это либо вернувшиеся из Сирии боевики ИГ, либо те, кто хотел присоединиться к этой группировке, однако был остановлен на турецко-сирийской границе.

Цветы возле базилики Нотр-Дам в Ницце

Личностные характеристики и мотивация террористов в каждом конкретном случае различаются, что затрудняет работу спецслужб, продолжает Томас Ренар. К примеру, преступник, совершивший теракт в Вене, был сторонником "Исламского государства". В прошлом он собирался отправиться в Сирию, чтобы воевать там на стороне ИГ, однако был задержан и в апреле 2019 года приговорен к 22 месяцам тюрьмы за участие в деятельности террористической организации. В декабре 2019 года его досрочно освободили. О его тесных связях с ИГ говорит и тот факт, что эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в Вене.

В свою очередь, преступник, совершивший нападение в Ницце, меньше контактировал с исламистами в реальной жизни и, как предполагается, приобщился к радикальной идеологии в интернете. Во многих подобных случаях ответственность за атаку не берет на себя ни одна террористическая организация, указывает Томас Ренар.

Одна из причин терроризма - маргинализация молодых людей

В то же время чрезмерно жесткая реакция политиков на атаки террористов может привести к противоположному результату, предупреждает эксперт. С одной стороны, спецслужбы должны анализировать свои ошибки и на них учиться. С другой стороны, известно, что оптимальные результаты дает сотрудничество между полицией, школами, тюрьмами и социальными службами - наряду с мониторингом соцсетей. Система раннего предупреждения радикализации молодежи имеет особо важное значение, поскольку среди террористов большинство составляют лица в возрасте от 18 до 25 лет, подчеркивает Ренар.

Что же касается исполнителей громких терактов, которые становятся для их юных последователей примерами для подражания, то в этом вопросе ключевую роль играют политики и СМИ, уверен и. о. директора Международного центра противодействия терроризму (ICCT) в Гааге Александер фон Розенбах. Террористы жаждут публичности, поэтому следует как можно реже упоминать их имена и описывать их идеи, уверен он.

Эксперт ICCT также выступает за комплексный подход к борьбе с терроризмом. Он напоминает, что к радикальным группировкам в основном примыкают люди, которые находят там поддержку, а также идеологию, наполняющую их жизнь смыслом. Поэтому, считает фон Розенбах, европейские страны должны уделять особое внимание маргинализации и проблемному положению таких молодых людей в обществе и пытаться понять, почему они чувствуют себя аутсайдерами. К теме терроризма нельзя подходить только с точки зрения безопасности, резюмирует Александер фон Розенбах.

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