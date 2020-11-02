 Теракт в Вене: что о нем известно | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 03.11.2020

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Европа

Теракт в Вене: что о нем известно

Стрельбу, открытую вечером 2 ноября в центре Вены, власти Австрии назвали терактом, который совершил сторонник "Исламского государства". DW собрала всю последнюю информацию о преступлении.

Австрийская полиция проводит расследование теракта в Вене, 3 ноября 2020 года

Австрийская полиция проводит расследование теракта в Вене, 3 ноября

Вечером в понедельник, 2 ноября, в людном венском квартале "Бермудский треугольник" (Bermuda-Dreieck), вблизи центральной синагоги и Венской оперы, была открыта стрельба по прохожим одновременно в шести местах. В результате стрельбы, которую австрийские власти назвали терактом, погибли как минимум 4 человека: два мужчины и две женщины. Еще 17 получили ранения, в том числе один полицейский. Некоторые из них сейчас находятся в больницах в критическом состоянии.

В память о жертвах теракта в Австрии со 3 по 5 ноября объявлен трехдневный общенациональный траур. 3 ноября, ровно в полдень, по всей стране прошла минута молчания.

Личность террориста

Один из совершивших теракт в Вене, его зовут, как передало dpa, Куйтим Ф., был застрелен полицией на месте. По данным министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, речь идет о 20-летнем выходце из Республики Северная Македония, у которого был и австрийский паспорт.

Синагога в центре Вены, вблизи которой произошел теракт

Синагога в центре Вены, вблизи которой произошел теракт

Застреленный полицией был вооружен автоматом, пистолетом и ножом мачете. Кроме этого, на нем был надет муляж "пояса смертника" со взрывчаткой, добавил Нехаммер.

По словам министра, в прошлом преступник собирался отправиться в Сирию, чтобы воевать там на стороне "Исламского государства", однако был задержан и 25 апреля 2019 года приговорен к 22 месяцам тюрьмы за членство в террористической организации. 5 декабря 2019 года его досрочно освободили.

Расследование теракта

В данный момент несколько сотен сотрудников полиции проводят следственные мероприятия, чтобы установить, имелись ли у нападавшего сообщники. Жителей Вены полиция призвала по возможности отказаться от посещения центра города, "если это не связано с работой или другими важными делами". В то же время были усилены меры безопасности и контроль на германо-австрийской границе.

Вооруженный автоматом полицейский в центре Вены, 3 ноября 2020 года

После теракта полиция в Вене работает в усиленном режиме

Утром 3 ноября в городе Санкт-Пёльтен, столице австрийской федеральной земли Нижняя Австрия, полиция задержала двух мужчин по подозрению в причастности к теракту в Вене. Кроме того, как сообщает австрийское информагентство APA со ссылкой на источники в полиции, в этом же городе были проведены два обыска жилищ. Ранее Карл Нехаммер рассказал о том, что у лиц из окружения застреленного полицией преступника прошли обыски, в результате которых было задержано несколько человек.

Несмотря на то, что трагедия разыгралась вблизи синагоги, на данный момент не ясно, являлась ли она основным объектом нападения, написал на своей странице в Twitter глава израильской культурной общины Вены Оскар Дойч.

Реакции международных политиков на теракт в Вене

После теракта в Вене правительство Австрии провело экстренное кризисное заседание. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал теракт "вызывающим отвращение преступлением" и "нападением на свободу и демократию в Республике Австрии".  При этом глава австрийского правительства заявил следующее: "Мы никогда не позволим террористам запугать нас и будем решительно противостоять этим нападениям всеми средствами". В свою очередь, президент Австрии Александер ван дер Беллен подчеркнул: "Мы будем защищать нашу свободу и демократию вместе и всеми доступными средствами".

Канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции на тему теракта в Вене.ю 3 ноября 2020 года

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал теракт "отвратительным преступлением".

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) также выразила соболезнования жертвам трагедии в Вене. "Исламистский террор является нашим общим врагом. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении Меркель, опубликованном  3 ноября в Twitter официальным представителем правительства ФРГ Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert).

В Европейском Союзе назвали венский теракт "трусливым нападением". Глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил на своей странице в Twitter, что это преступление было направлено "против жизни и наших человеческих ценностей". В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн (Ursula von der Leyen) заявила, что "Европа проявляет полную солидарность с Австрией и поддерживает ее".

Теракты во Франции и Вене

Президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Ниццы Кристиан Эстрози на месте теракта, 29 октября 2020 года

Эмманюэль Макрон и мэр Ниццы Кристиан Эстрози на месте теракта, 29 октября

Теракт в Вене случился всего через несколько дней после двух мотивированных исламизмом терактов во Франции. 29 октября в результате нападения вооруженного ножом террориста погибли не менее трех посетителей базилики Нотр-Дам в Ницце и еще шесть человек были ранены. Двумя днями позже, 31 октября, неизвестный открыл огонь перед греческой православной церковью в Лионе и ранил ее священника.

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал 3 ноября в Twitter на французском и немецком языках следующее: "Европа находится в трауре. Один из наших стал жертвой исламистского терроризма. Наши мысли находятся с жертвами, их семьями, их уничтоженными жизнями. Франция поддерживает Австрию и готова оказать ей помощь".

Исламская религиозная община в Австрии готова сотрудничать с полицией

Со своей стороны, представители Исламской религиозной общины в Австрии (IGGÖ) заявили, что "потрясены" случившимся. В кратком заявлении, опубликованном на странице организации в Facebook, члены IGGÖ также выразили соболезнования семьям жертв и предложили "неограниченное сотрудничество" правоохранительным органам в деле расследования этого теракта.

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    Автор: Михаил Бушуев


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