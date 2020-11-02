Канцлер Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены, в результате которой есть убитые и раненые, терактом. "Наша полиция решительно выступит против преступников, совершивших это отвратительное террористическое нападение", - говорится в заявлении канцлера, опубликованном вечером в понедельник, 2 ноября, в его микроблоге Twitter.

Макрон выразил солидарность с австрийцами

Президент Франции назвал стрельбу в Вене атакой на дружественную страну. "Мы, французы, полностью разделяем ужас и горе австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападение совершено на дружественную страну", - говорится в заявлении Эмманюэля Макрона, опубликованном в его официальном микроблоге Twitter. "Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем они имеют дело. Мы не отступим", - заявил Макрон.

Евросоюз резко осудил теракт в Австрии

Подлым преступлением против человеческой жизни и гуманных ценностей назвал стрельбу в Вене глава Евросовета Шарль Мишель. "Мои мысли вместе с жителями Вены, с теми, кто стал жертвой ужасного нападения сегодняшним вечером", - заявил Мишель. "Мы крепче насилия и ненависти", - заявила в тот же вечер глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Двое убитых и не менее 15 раненых в Вене

Стрельба в столице Австрии началась в центре города около 20.00 по местному времени. Несколько человек, вооруженных винтовками, стреляли в шести разных местах на улице поблизости от венской синагоги, пока не ясно, была ли именно она целью нападавших. Один человек убит, множество тяжело ранено, среди них сотрудник полиции. Полицейскими был убит один из тех, кто открыл стрельбу.

Полиция блокирует улицы в Вене

Представитель городского ведомства здравоохранения сообщил, что в больницы поступили 15 человек с ранениями.

Австрийская полиция продолжает поиск остальных нападавших. "Мы по-прежнему в бою с предполагаемым террористами", - заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер в эфире австрийской телерадиокомпании ORF. По его словам, на свободе могут находиться несколько тяжело вооруженных преступников. Жителей Вены просят избегать публичных мест.

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