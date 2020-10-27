 Комментарий: Путин и его союзники в атаке на западные ценности | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 30.10.2020

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Мнения

Комментарий: Путин и его союзники в атаке на западные ценности

Ценности западной цивилизация и политика современной Европы кажутся Владимиру Путину и его окружению едва ли не большим злом, чем исламский терроризм, считает Федор Крашенинников.

Протесты в Иране против президента Франции Эмманюэля Макрона, Тегеран, 28 октября 2020 года

Протесты в Иране против президента Франции Эмманюэля Макрона, Тегеран, 28 октября 2020 года

Серия варварских атак исламистов на мирных граждан Франции, начавшаяся убийством учителя Самюэля Пати, не оставляет никаких вариантов реакции на них, кроме однозначного осуждения убийств и убийц. Но то, как вся эта ситуация комментируется различными представителями российской элиты и обслуживающими ее пропагандистами не оставляет сомнений: политика Франции, ее ценности и ценности современной Европы как таковые, а также лично Эмманюэль Макрон и его реакция на случившееся, вызывают в Кремле гораздо больше негодования, чем сами акты террора.

Атака на Макрона

Едва ли французский президент вообще когда-либо нравился Владимиру Путину. А после того, как вместе с Ангелой Меркель (Angela Merkel) он занял жесткую позицию в истории с попыткой отравления Алексея Навального, отношение к нему в Кремле могло только ухудшиться. Не удивительно, что трагические события во Франции превратились в повод для яростной атаки на Эмманюэля Макрона со стороны ряда нечужих для президента Путина людей.

Первым на французского президента обрушился глава Чечни Рамзан Кадыров, написав в своем Telegram-канале, что именно Макрон "своим поведением и поступками вынуждает людей идти на преступления". Впрочем, по мнению Кадырова, и Самюэль Пати виноват в своей ужасной смерти едва ли не сильнее своего убийцы.

Но это было только начало. 30 октября по французскому президенту ударили из орудия большего калибра. Любимец Путина, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram, на который подписано 25 миллионов человек со всего мира, послание к президенту Франции. В весьма эмоциональной манере он сначала призывает высшие силы "обезобразить" "лицо этой твари и всех его последователей", а потом переходит к угрозам: "эти провокации им выйдут боком". Послание сопровождено портретом президента Франции со следом ботинка на лице.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Если это не столь любимое российскими силовиками "оправдание терроризма" и экстремизм, то что тогда вообще можно так называть?

Интернационал обиженных на Запад

Едва ли Кадырова, Нурмагомедова и всех тех, кто на все лады высказывает схожие взгляды в социальных сетях и СМИ, ждет какое-то наказание. Несмотря на сдержанные комментарии Кремля, весь этот поток проклятий Макрону работает на ту аудиторию, которая нужна Путину - на возбужденный исламский мир и всех тех, кому не нравится современная Европа как таковая.

Вся эта ситуация показывает, что идеологией путинской России стала "обида на Запад" - в самом широком смысле. Тезисы этой идеологии весьма просты: Запад лжив и несправедлив, ценности его фальшивы и ни в коем случае не могут считаться универсальными, а потому разделять их и следовать им не надо. Все плохое, что происходит на Западе - это заслуженное наказание за его ошибки, и вообще закат западной цивилизации не за горами.

При этом себя Владимир Путин, судя по всему, видит во главе этой широкой коалиции противников современного Запада, включающей не только мусульманский мир, но и те силы в Европе и Америке, который атакуют свободу и демократию как справа, так и слева.

Несмотря на сомнительность и даже потенциальную угрозу для России, которую несут заигрывания с исламистами, сейчас режим Путина получает очевидную тактическую выгоду, представляя себя защитником и союзником оскорбленных мусульман. Нельзя не отметить, что на почве антифранцузской истерии сближаются позиции России и Турции.

Новый повод закрутить гайки

Как уже было сказано, обида на Запад для Путина - это не самоцель, а лишь удобный инструмент для поиска союзников за рубежом и решения проблем внутренней политики. Раз Запад со всеми его ценностями есть царство зла, охваченное хаосом, то это прежде всего повод внутри России избавиться от всего того, что с Запада было привнесено и, как часто подчеркивается, "навязано".

В итоге, что бы ни происходило в мире, всегда можно предсказать, что внутри России это обернется очередным закручиванием гаек - и активизация исламистов во Франции не стала исключением. 30 октября Роскомнадзор на своем сайте разместил предостережение российским СМИ, в котором "просит все СМИ Российской Федерации воздержаться от публикации материалов, в том числе графических изображений, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства". Просьба, впрочем, больше похожа на прямую угрозу, потому что в том же заявление говорится: "Распространение в СМИ таких материалов расценивается Роскомнадзором оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов".

Можно, конечно, увидеть в этом лишь желание продемонстрировать мусульманам всего мира, что Россия не Франция и что чувства почитающих пророка Мухаммада для нее святы. Но с учетом склонности российских государственных органов творчески трактовать любые ограничительные меры, вполне можно предположить, что в итоге карать будут не только и не столько за публикацию карикатур на Мухаммада, а за то, за что посчитают нужным. А на любые протесты будут отвечать: вы что, хотите как во Франции?

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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    Автор: Илья Коваль


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