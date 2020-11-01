 Генпрокуратура ФРГ завела 320 новых дел об исламистском терроре в 2020 году | Новости из Германии о Германии | DW | 01.11.2020

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Германия

Генпрокуратура ФРГ завела 320 новых дел об исламистском терроре в 2020 году

Убийства во Франции показывают, что Западная Европа остается в поле зрения радикальных исламистов, считает генпрокурор ФРГ. В стране были задержаны уроженцы Таджикистана, планировавшие теракты, сообщил он.

Автомобиль германской полиции в земле Северный Рейн - Вестфалия

Угроза исламистского террора остается высокой, считает генеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank). Не стоит полагать, что исламистский террор отступает, только потому, что в 2020 году в Германии не было масштабных нападений, подчеркнул прокурор в интервью изданию Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 1 ноября. Недавние трагические события во Франции показывают, что Германия и Западная Европа по-прежнему находятся в поле зрения радикальных исламистов, отметил Франк.

Весной в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия были задержаны уроженцы Таджикистана, предполагаемые члены ячейки террористической группировки "Исламское государство". Следствие считает, что они планировали нападения на территории Германии, заявил Франк. В 2020 году генпрокуратура завела 320 новых дел, связанных с исламистским терроризмом. По словам Франка, это меньше, чем в предыдущие годы, но данный показатель никак не отражает "качественный уровень угрозы".

При этом генеральный прокурор ФРГ видит наибольшую угрозу для внутренней безопасности страны в террористах правого толка. По словам Франка, количество расследований, проводимых в области правого терроризма, в последние годы неуклонно растет. "Наш свободный демократический общественный строй подвергается нападениям экстремистов всех идеологий", - подчеркнул он.

Убийства в Париже и Ницце

16 октября в Париже родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А. с криками "Аллаху акбар!" напал с ножом на 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати, убил и обезглавил его. Пати работал в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал 13-летним ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo.

29 октября мужчина с ножом напал на посетителей базилики Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник, выкрикивавший "Аллаху акбар!", при задержании получил огнестрельное ранение. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал оба нападения "исламистскими терактами". Расследования ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. После трагедии в Ницце на всей территории республики был объявлен высший уровень террористической угрозы.

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    Автор: Александра Елкина


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