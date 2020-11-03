Русскоязычные жители Вены о теракте: ночь без сна, утро в пустом городе

"Секунда или метр могли все решить"

Диана, студентка, выросла в Москве, живет в Вене почти два года:

- Я только что говорила с психологом, чтобы понять, как себя вести, чтобы не завалиться в этот страх. Мне объяснили, как себя вести, что делают люди, пережившие теракт. Например, мне первое время лучше не ходить в то место, где все произошло. Нужно занимать себя мелкими бытовыми делами и рассказывать о том, что со мной случилось, делиться с людьми.

Я вчера была в кафе с подругой в районе "Бермудского треугольника" (квартал в центре Вены. - Ред.), мы сидели на веранде. В самом кафе было пусто, но в соседних барах и ресторанах людей было очень много, все веселились, выпивали. Мы с подругой буквально только встали из-за стола, как начали звучать хлопки. Я сразу поняла, что это выстрелы, но мне просто не верилось, что такое возможно в Вене. Я первым делом посмотрела на небо, чтобы убедиться, что это не фейерверк, а потом опустила глаза и увидела ужас у всех на лицах. Моя подруга оцепенела, я схватила ее, и мы побежали: я решила, что нужно перебежать (по мосту. - Ред.) через Дунай, пуля не долетит через реку, а там уже жилые кварталы, можно найти помощь.

Мы с подругой бежали не в толпе, а сами по себе: туда, где не так людно. Все побежали в метро, а мы к другому мосту. Там сначала стало так резко тихо, а потом мы снова услышали выстрелы и опять побежали, за нами всю дорогу бежала еще одна девушка. Мы вместе дергали двери подъездов, это длилось секунды, а потом забежали в тот, где дверь была плохо закрыта. Сначала за нами (в подъезд. - Ред.) еще пара зашла, и они вообще нам не поверили, что что-то происходит. А я еще от шока как будто немецкий весь забыла, пара скептически нам разрешила минут 10 посидеть в подъезде. А после зашла девушка, которая видела, что люди бегут, и предложила нам пока переждать в ее квартире, посмотреть новости и тогда уже решить, что делать.

Полиция в центре Вены вечером 2 ноября

Причем девушка была такая спокойная, что мне даже сначала не верилось, что все это со мной произошло. Я думала, может, показалось, но потом открыла новости, услышала звуки вертолетов и сирен и тогда уже поплакала и погрустила. Я почти сразу написала маме, что попала в теракт. Ночью я звонила в полицию и в российское консульство, потому что не знала, что мне делать. Но они все посоветовали мне остаться у девушки, потому что ситуация напряженная. Я была у нее до 7 утра, спала часа три, а утром меня забрал друг на машине.

Я в Вене всегда могла и одна поздно ночью возвращаться, знала, что ничего не произойдет. Обычно так оно и было. Сегодня, завтра, послезавтра я останусь дома, буду приходить в себя, отдыхать, потом начнется учеба онлайн. Я чувствую себя так, как будто заново родилась, мне было очень страшно, секунда или метр могли решить, жить мне дальше или нет. Но я получила очень, очень большую поддержку от близких и знакомых и, мне кажется, надо помнить, что, несмотря на то, что случилось, в мире гораздо больше хороших и добрых людей, которые всегда готовы помочь.

"Я буду и дальше чувствовать себя здесь в безопасности"

Александр Митрофанов, студент, живет в Вене более двух лет, вырос в Ставропольском крае:

- Я был вчера, как и многие жители Вены, в кафе, проводил последний перед локдауном вечер с друзьями. Это примерно в 15 минутах ходьбы от места теракта. Одному из друзей прислали видео стрельбы, никто в начале не знал, что происходит. Сначала думали, что кто-то просто запустил фейерверк, потом стали присылать еще видео, где уже было очевидно, что идет стрельба. Дальше появилась информация от министерства внутренних дел.

Александр Митрофанов

Это все случилось буквально за 20 минут. В кафе нам никто ничего не говорил, все посетители просто смотрели в телефоны. Мы ушли примерно в половине десятого, я поехал домой на велосипеде. И на протяжении всего пути я слышал сирены, везде была полиция, я видел вертолеты, все направлялись в центр.

И я, и мои друзья в шоке, Вена - это такой тихий и спокойный город, где всем комфортно. И теперь все вышли из зоны комфорта. Некоторых сегодня попросили остаться дома. Было известно, что стрелявший является угрозой для общества. Получается, это ошибка местных спецслужб. Я рос в Ставропольском крае, где похожие случаи регулярно происходили в начале 2000-х. Происшедшее мое отношение к Вене не изменит. И я думаю, что я буду и дальше чувствовать себя здесь в безопасности, но властям все-таки нужно бдительнее следить за такими кейсами.

"Мне страшно - впервые за все годы в Вене"

Яна Будюк, живет в Вене 18 лет, родом из Киева:

- Я заснула сегодня в три часа ночи. Это был жуткий стресс для всех австрийцев, ведь последняя атака была в 1970-х годах. Люди ночью не спали, активность в соцсетях была чуть ли не до самого утра. Некоторые мои знакомые застряли в центре, потому что их закрыли в кафе, где они находились, и не выпускали до глубокой ночи, пока полиция не развезла их по домам.

Яна Бурдюк

Это крайне неординарная ситуация. Мы знаем, что Вена очень много лет находится на первом месте в мире по уровню жизни, по безопасности - и тут такое происходит. Австрия всегда придерживалась нейтралитета, не вмешивалась ни в какие военные конфликты, и тут такой террористический акт. Несмотря на то, что полиция наделена достаточно широкими - по сравнению с другими европейскими странами - полномочиями, все равное вот такое у нас происходит. То есть была какая-то недоработка. Что-то пошло не так. Потому что никто этого не ожидал.

В русскоязычном сообществе настроения, конечно, агрессивные против тех, кто это устроил. Все настроены резко негативно, мол, "всех выселить". Очень негативно. Первого террориста уже опознали - это 20-летний уроженец Северной Македонии, который присягнул новому главе ИГИЛ. За эти 18 лет в Вене мне ни разу не было страшно. А сегодня - страшно. Потому что один террорист еще на свободе, и людей просят не выходить из домов.

"Я не хочу жить в страхе, как это было в Москве"

Елена Изварина, пенсионерка из Москвы, живет в Вене три года:

- Я планировала вчера выйти в центр, но в последний момент все отменилось из-за проблем с велосипедом. Вечером я получила сообщение от своего друга, что он в безопасности: я удивилась, это в Вене очень неожиданно. Только тогда я стала просматривать новости. Полиция вечером просила не выходить из дома и не покидать места, где вы сейчас находитесь, а также не распространять видео, которые сразу появились в соцсетях.

Елена Изварина

Но я его, конечно, смотрела, и это были шокирующие кадры: когда неизвестный стреляет в мужчину, который просто курит у ресторана, а потом возвращается и добивает его. У меня сразу возникли воспоминания о московских терактах на Лубянке. Я не спала до утра, слышала звуки вертолетов и сирен. Сегодня я осталась дома, как и предписано, отменила свою встречу.

Безопасность - самое главное преимущество в Вене, причем в любом районе. Это очень дружелюбный город, очень интернациональный. Я всегда чувствовала себя здесь спокойно, и поэтому произошедшее воспринимается как нечто нереальное. Я сейчас понимаю, что мне надо поработать над своим психологическим состоянием, чтобы не позволить этому ужасу захватить меня и диктовать мне стиль моей жизни. Я не хочу жить в страхе, как это было в Москве, когда было просто страшно спуститься в метро. Мы с друзьями уже обсудили, что не позволим изменить нашу жизнь и наши привычки в Вене, которую мы очень любим.

"Большое счастье, что жертв так мало"

Сергей Абрамкин, живет в Вене 15 лет, переехал из России:

- Вчера был очень теплый день, практически сентябрьский. Я вечером вышел на пробежку и побежал как раз в сторону центра, потому что там очень красиво и мало народа. И я обратил внимание, что при такой хорошей погоде в последний день, когда открыты уличные кафе и рестораны, там сидит очень много людей, совершенно пренебрегая рекомендациями по поводу социальной дистанции, масок и всего прочего. Как в последний раз - последний день перед локдауном.

Вена на следующий день после теракта, 3 ноября

То место, где происходили эти события, я довольно хорошо знаю - я жил там десять лет назад. Там находится несколько уличных кафе, рассчитанных скорее на веселую публику, на студентов. Я могу представить себе, что там было очень много людей. И то, что жертв так мало, это большое счастье. Город сегодня пустой. С одной стороны, первое объяснение, которое приходит на ум, это вчерашние события.

Второе - это корона, потому что с сегодняшнего дня официально введен так называемый "мягкий локдаун". Те, кто могут работать дома, остаются дома. Те, кто должен находиться на рабочем месте, имеют право работать в обычном режиме. Но сегодня все-таки было меньше народа, чем я ожидал. Пустые автобусы, никого нет. Нет детей школьного возраста, потому что официально сегодня детей освободили от школы и им можно было остаться дома. Пустота бросалась в глаза.

Мне не страшно. Потому что вероятность того, что нечто подобное приключится со мной, очень мала. 15 человек из двух миллионов, которые живут в Вене. Я стараюсь подходить к этому вопросу рационально. Потому что иначе возникает паника, иначе любая эмоциональность ведет к подозрениям, которые заполняются сразу страхами.

Мне не кажется, что жители Вены также рационально относятся к этому. Многие остались дома, многие не знают, как разговаривать об этом с детьми. Газеты дают ссылки на службу психологической помощи, помощь специалистов, которые объяснят детям, что произошло. Потому что терактов в Вене не было давно, и считалось, что все это обходит Вену. Людей эти события застали врасплох.

Смотрите также:

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене Торговый центр Olympia под ударом Примерно в 17:50 по местному времени преступник открыл огонь по посетителям мюнхенского торгового центра Olympia. Он находится в 6 остановках метро от главного железнодорожного вокзала города.

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене Экстренная эвакуация Посетители торгового центра были в срочном порядке эвакуированы. Некоторые сотрудники Olympia прятались в самóм здании.

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене Полиция в деле Полиция, сразу прибывшая на место преступления, оцепила здание. В связи с преступлением в город ожидается прибытие отрядов спецназначения из различных федеральных земель, включая элитное подразделение GSG9.

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене Территория оцеплена Территория вокруг торгового центра была оцеплена. В связи со стрельбой в Olympia в Мюнхене было объявлено особое положение.

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене Общественный транспорт прервал работу Из-за стрельбы в городе было полностью перекрыто движение общественного транспорта.

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене Не исключен теракт Следственные органы не исключают, что может идти речь о теракте. Однако к вечеру 22 июля официальных данных о квалификации преступления как теракт не поступало.

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене Трое лиц, вооруженных длинноствольным оружием По сообщению полиции, в Мюнхене сложилась "острая ситуация в связи с террористической угрозой". Ведется розыск трех лиц, вооруженных длинноствольными стрелковым оружием.

