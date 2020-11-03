Количество погибших после теракта в Вене достигло трех человек

Скончалась женщина, тяжело раненая в результате теракта в Вене, заявил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг в ночь на вторник, 3 ноября. Общее число погибших достигло трех человек, включая одного из преступников. Не менее 15 человек ранено.

Как минимум один из предполагаемых преступников, совершивших вооруженное нападение на мирных горожан в центре Вены, находится в бегах, заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер на экстренной пресс-конференции.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Розыскная операция продолжается. Центр Вены перекрыт полицией. К охране некоторых объектов привлечены военнослужащие. По словам главы МВД, в наступающий день дети не обязаны идти в школу.

Стрельба в Вене

Согласно сообщению венской полиции, около 20.00 по местному времени началась стрельба в районе Сайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли беспорядочный огонь по людям, сидевшим за столиками в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии в связи с пандемией. В полиции заявили о шести разных местах, где велась стрельба.

Частный австрийский телеканал Oe24 выпустил в эфир видео, на котором виден мужчина в маске, не менее двух раз стреляющий в человека на улице. Полицейским удалось застрелить одного из нападавших, вооруженного штурмовой винтовкой. По словам бургомистра Вены, один из преступников мог нести на себе пояс со взрывчаткой. Точное количество нападавших пока не называется.

"Отвратительное террористическое нападение"

Полицейские в центре Вены

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене "отвратительным террористическим нападением". По словам канцлера, "будет ли возможно завтра с утра продолжить нормальную общественную жизнь, сильно зависит от сегодняшней ночи и от того, удастся ли поймать или, в зависимости от обстоятельств, уничтожить подозреваемых".

В тот же вечер президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в Вене атакой на дружественную страну. "Мы, французы, полностью разделяем ужас и горе австрийцев после нападения в Вене… Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем они имеют дело. Мы не отступим", - заявил он.

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