 Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство под Парижем терактом | Новости из Германии о Европе | DW | 16.10.2020

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Европа

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство под Парижем терактом

Эмманюэль Макрон незамедлительно прибыл на место преступления. СМИ сообщают, что нападавший является 18-летним уроженцем Москвы.

Французские полицейские на месте убийства учителя в Париже

Французские полицейские на месте убийства учителя в Париже

Эмманюэль Макрон в субботу, 16 октября, прибыл на место убийства школьного учителя, который, как сообщается, показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Французский президент заявил, что нападение на учителя является терактом. В МВД Франции создан кризисный штаб, расследование преступления поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.

Frankreich Paris | Eintreffen Macron | Gewalttat | Mann enthauptet

Президент Франции Эмманюэль Макрон на месте убийства учителя под Парижем 16 октября

Министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что республика подверглась нападению из-за "гнусного убийства". "Наше единство и стойкость - единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма", - подчеркнул он.

Посольство РФ проверяет информацию о российском гражданстве нападавшего

По информации телеканала BFM TV, преступник является 18-летним уроженцем Москвы. Нападавший был застрелен полицией. Посольство России во Франции проверяет информацию о возможном российском гражданстве преступника, однако в настоящий момент дипмиссия еще не получала запроса от французских властей, заявили в посольстве агентству РИА "Новости". 

Учитель истории был обезглавлен в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Ранее он показывал ученикам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Свидетели утверждают, что нападавший, вооруженный кухонным ножом, во время атаки выкрикивал "Аллах акбар!"

Исламистские теракты во Франции

В последние годы Франция не раз становилась объектом исламистского терроризма. При этом погибло более 250 человек.

25 сентября нынешнего года выходец из Пакистана напал с кухонным топориком на двух журналистов-документалистов. Они получили тяжелые ранения, однако выжили. Атака произошла у здания, в котором раньше располагалась редакция журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Пятью годами ранее радикальные исламисты напали на эту редакцию, в результате чего погибли 12 человек.

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