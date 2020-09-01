Charlie Hebdo вновь печатает карикатуры на пророка Мухаммеда

Сатирическое издание Charlie Hebdo в среду, 2 сентября, вновь публикует карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых оно подверглось атаке в 2015 году. Карикатуры будут опубликованы в отдельной вкладке журнала под названием "Много шума из ничего". Об этом Charlie Hebdo сообщил во вторник в своем Twitter.

В редакционной статье, сопровождающей номер, говорится о том, что повторная публикация карикатур представляется необходимым шагом в день начала процесса над сообщниками террористов, совершивших нападение на парижскую редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Тогда было убито 12 человек, включая нескольких известных карикатуристов и 2 полицейских.

Обвиняемыми в новом процессе станут 14 человек - причем трое из них находятся в международном розыске. Их обвиняют в том, что они состояли в террористической группе и оказали поддержку совершившим нападение на издание братьям, а также другому исламисту, убившему сотрудницу полиции и четырех посетителей еврейского супермаркета. Обвиняемым грозят сроки вплоть до пожизненного заключения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался критиковать решение журнала повторно напечатать карикатуры, так как "судить редакционный выбор журналистов или редакции" не является делом президента. "У нас свобода прессы", - подчеркнул он.

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