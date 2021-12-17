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Фото: La Nacion/ZUMAPRESS/picture alliance
Австрия
Государство в Западной Европе. Столица - Вена. Численность населения - 9 миллионов человек.
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Новости
01.04.2024
1 апреля 2024 г.
В Австрии созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа РФ
30.03.2024
30 марта 2024 г.
В Австрии задержан экс-разведчик по подозрению в шпионаже
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Контекст
Европа весьма успешно прошла вторую зиму без газа из России
Европа весьма успешно прошла вторую зиму без газа из России
Страны ЕС встречают весну с большими запасами в газохранилищах и упавшими ценами, Австрия хочет порвать с "Газпромом".
Экономика и бизнес
29.02.2024
29 февраля 2024 г.
Первый год работы СПГ-терминалов в Германии. Каковы итоги?
Первый год работы СПГ-терминалов в Германии. Каковы итоги?
Срочно созданная инфраструктура для приема сжиженного газа пока мало востребована. Но есть перспектива: газовый хаб.
Экономика и бизнес
21.12.2023
21 декабря 2023 г.
Как быть с домом, где родился Гитлер?
Как быть с домом, где родился Гитлер?
Так называемый "дом зла" должен превратиться в полицейский участок.
Общество
02.10.2023
2 октября 2023 г.
02:00 мин.
Что будет с домом, в котором родился Гитлер
Что будет с домом, в котором родился Гитлер
В доме, где родился Гитлер, разместят полицейский участок. Споры по этому поводу разделили австрийское общество.
Культура
02.10.2023
2 октября 2023 г.
Украинский транзит: "Газпром" угрожает "Нафтогазу" и Австрии
Украинский транзит: "Газпром" угрожает "Нафтогазу" и Австрии
Россия опять пугает отключением газа, но австрийская OMV уже готова к реверсным поставкам из Германии и Италии.
Экономика и бизнес
13.07.2023
13 июля 2023 г.
Словакия на пути в пророссийский лагерь? Все решат выборы
Словакия на пути в пророссийский лагерь? Все решат выборы
После досрочных выборов в сентябре 2023 года Словакия может взять пророссийский, антизападный курс.
Политика
16.06.2023
16 июня 2023 г.
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12.11.2022
12 ноября 2022 г.
Врач в Австрии свела счеты с жизнью из-за хейтеров
Женщина в течение многих месяцев получала угрозы от антипрививочников и жаловалась на бездействие полиции.
Общество
03.08.2022
3 августа 2022 г.
Куда деть голову Гитлера и другие артефакты "третьего рейха"
Что делать с бытовыми вещами, напоминающими об идеологии национал-социализма? Музей в Вене ищет ответ на этот вопрос.
Культура
17.12.2021
17 декабря 2021 г.