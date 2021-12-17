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Вена на закате
Фото: La Nacion/ZUMAPRESS/picture alliance

Австрия

Государство в Западной Европе. Столица - Вена. Численность населения - 9 миллионов человек.

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Новости

1 апреля 2024 г.

В Австрии созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа РФ

30 марта 2024 г.

В Австрии задержан экс-разведчик по подозрению в шпионаже

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Контекст

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек демонстрирует на пресс-конференции в Берлине 21 февраля 2024 график нормализации биржевых цен на газ в Европе

Европа весьма успешно прошла вторую зиму без газа из России

Европа весьма успешно прошла вторую зиму без газа из России

Страны ЕС встречают весну с большими запасами в газохранилищах и упавшими ценами, Австрия хочет порвать с "Газпромом".
Экономика и бизнес29 февраля 2024 г.
Порт Вильгельмсхафен. Регазификационное судно Höegh Esperanza - первый в Германии СПГ-терминал

Первый год работы СПГ-терминалов в Германии. Каковы итоги?

Первый год работы СПГ-терминалов в Германии. Каковы итоги?

Срочно созданная инфраструктура для приема сжиженного газа пока мало востребована. Но есть перспектива: газовый хаб.
Экономика и бизнес21 декабря 2023 г.
external

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Так называемый "дом зла" должен превратиться в полицейский участок.
Общество2 октября 2023 г.02:00 мин.

Что будет с домом, в котором родился Гитлер

Что будет с домом, в котором родился Гитлер

В доме, где родился Гитлер, разместят полицейский участок. Споры по этому поводу разделили австрийское общество.
Культура2 октября 2023 г.
Компрессорная станция "Боярка" в Киевской области

Украинский транзит: "Газпром" угрожает "Нафтогазу" и Австрии

Украинский транзит: "Газпром" угрожает "Нафтогазу" и Австрии

Россия опять пугает отключением газа, но австрийская OMV уже готова к реверсным поставкам из Германии и Италии.
Экономика и бизнес13 июля 2023 г.
Флаги Словакии и Евросоюза

Словакия на пути в пророссийский лагерь? Все решат выборы

Словакия на пути в пророссийский лагерь? Все решат выборы

После досрочных выборов в сентябре 2023 года Словакия может взять пророссийский, антизападный курс.
Политика16 июня 2023 г.
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Миграция12 ноября 2022 г.
Тысячи австрийцев зажгли поминальные свечи для Лизы-Марии Келлермайр

Врач в Австрии свела счеты с жизнью из-за хейтеров

Женщина в течение многих месяцев получала угрозы от антипрививочников и жаловалась на бездействие полиции.
Общество3 августа 2022 г.
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Куда деть голову Гитлера и другие артефакты "третьего рейха"

Что делать с бытовыми вещами, напоминающими об идеологии национал-социализма? Музей в Вене ищет ответ на этот вопрос.
Культура17 декабря 2021 г.