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Австрия снимет вето на расширение Шенгенской зоны

Ася Миллер
10 декабря 2024 г.

Теперь к Шенгенскому соглашению смогут присоединиться Румыния и Болгария. Австрия официально объявит об изменении своей позиции на встрече глав МВД Евросоюза в Брюсселе.

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Дорожный знак на въезде в Шенгенскую зону (архивное фото)
Дорожный знак на въезде в Шенгенскую зону (архивное фото)Фото: picture alliance/Caro

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер сообщил в понедельник, 9 декабря, о планах Вены снять вето на расширение Шенгенской зоны. Теперь в нее смогут полностью войти Румыния и Болгария. Свое решение австрийская сторона может огласить на встрече министров внутренних дел Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 12 декабря.

Австрия заблокировала присоединение Румынии и Болгарии к безвизовому пространству Шенгенской зоны, наложив вето на ее расширение, в 2022 году из-за опасений в отношении нелегальной миграции. Изменение позиции австрийского правительства глава МВД Австрии Карнер объяснил "значительным сокращением числа незаконных пересечений границы". "Если до наложения вето на Шенген у нас было 70 тысяч незаконных пересечений границы в Бургенланде до октября, то в этом году их число составило 4 тысячи. Без этого вето столь значительного сокращения нелегальных пересечений добиться бы не удалось", - заявил министр.

Шенгенская зона объединяет 29 государств. Входящие в Евросоюз Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенскому соглашению в марте 2024 года после 13 лет ожидания. Пограничный контроль был отменен для тех, кто пересекает границу по воздуху и морю. Контроль на сухопутных границах сохранился - предполагается, что после отказа Австрии от своего вето и он будет отменен уже с 1 января 2025 года.

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