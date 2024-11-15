У OMV есть повод раньше вырваться из контракта с "Газпромом"

Австрийский концерн при поддержке властей ведет дело к досрочному прекращению поставок российского газа уже после 20 ноября, а не после окончания украинского транзита 31 декабря.

Австрия, старейший и крупнейший из оставшихся в ЕС клиентов "Газпрома", целенаправленно ведет дело к прекращению импорта российского трубопроводного газа и заблаговременно подготовилась к этому. "Даже если Россия остановит свои поставки, в квартирах не будет холодно ни этой, ни следующей зимой", - заверил руководитель австрийского регулятора национального энергетического рынка E-Control профессор Альфонс Хабер (Alfons Haber). Зависимости от импорта из РФ, по его словам, больше нет.

"Газпром" расплачивается за недопоставки в 2022 году

Его заявление, распространенное информационным агентством dpa 15 ноября, стало реакцией на сообщение австрийского нефтегазового концерна OMV, опубликованного вечером 13 ноября и вызвавшего немалый резонанс далеко не только в Австрии. В нем крупнейшее промышленное предприятие этой страны, которое почти на треть принадлежит государству, известило общественность, что выиграло в арбитражном суде тяжбу с российским концерном "Газпром", начатую еще в январе 2023 года.

Летом 2022 года "Газпром" резко сократил поставки по газопроводу "Северный поток", а 31 августа полностью их прекратил Фото: Frank Bründel/rtn/picture alliance

Концерн OMV потребовал тогда компенсировать ему ущерб, понесенный два года назад из-за "нерегулярных поставок "Газпром экспорта", а также из-за их полного прекращения в Германию в сентябре 2022 года", говорится в сообщении. Это, напомним, был период, когда в Кремле хотели "заморозить Европу" и запугать ее запредельно высокими ценами на энергию.

Австрия импортировала тогда российский газ не только транзитом через Украину, но частично по "Северному потоку" и затем транзитом через ФРГ. "Газпром" прекратил поставки по этому газопроводу на Балтике 31 августа 2022, а разрушившая его диверсия произошла 26 сентября, и в иске OMV речь шла именно об этом временном отрезке. Суд оценил суммарный ущерб австрийского концерна в 230 млн евро плюс проценты и издержки.

Поскольку в Вене исходят из того, что "Газпром" платить не будет, руководство OMV приняло решение "незамедлительно", как подчеркивалось в сообщении концерна, истребовать эту сумму через действующий контракт с российской компанией. Иными словами: вместо того, чтобы переводить "Газпрому" очередные ежемесячные платежи за поставленный газ, OMV будет удерживать их до достижения присужденной судом суммы.

Очередного перевода денег в Москву не будет

Немецкая экономическая газета Handelsblatt, со ссылкой на информационную службу ICIS, пишет, что по графику OMV предстоит перевести "Газпрому" деньги за поставленный в октябре газ 20 ноября. Австрийский концерн не оставил сомнений, что этого перевода не будет. В сообщении от 13 ноября он даже специально указал, что это приведет к улучшению его финансовых показателей. Короче, в венской штаб-квартире OMV фактически уже приняли на баланс примерно четверть миллиарда евро.

Правда, в том же сообщении указывалось, что "следует ожидать" отрицательных последствий для взаимоотношений с "Газпромом", "включая потенциальное прекращение поставок". "В таком случае, - пояснил концерн OMV, - могут возникнуть незначительные одноразовые убытки из-за хеджирования, при этом положительные эффекты от присужденной компенсации ущерба будут явно преобладать".

Министр защиты климата и энергетики Австрии Леоноре Гевесслер Фото: Leonhard Foeger/REUTERS

Получается, что OMV не только не опасается остановки импорта российского газа, но прямо-таки ждет или даже провоцирует его. Ведь если бы концерн хотел избежать прекращения поставок, он мог бы для начала хотя бы обратиться к "Газпрому" с требованием выплатить наложенный на российскую компанию штраф и некоторое время ждать ответа, однако вместо этого он решил "незамедлительно" привести решение суда в исполнение.

При этом OMV пользуется поддержкой в правительстве страны. Министр защиты климата и энергетики Австрии Леоноре Гевесслер (Leonore Gewessler), уже не раз выступавшая за прекращение сотрудничества с "Газпромом", в тот же вечер прокомментировала в соцсети X сообщение концерна, отметив, что он принял серьезное решение, однако оно не несет непосредственной угрозы энергетической безопасности страны, поскольку Австрия может обойтись без российского газа.

OMV хочет выйти из контракта до 2040 года

Цель OMV очевидна. Прежнее руководство концерна в 2018 году заключило с "Газпромом" долгосрочный контракт, который обязывает австрийскую компанию до 2040 года брать большие объемы российского газа и платить за них в полной мере даже в том случае, если не все оговоренные миллиарды кубометров будут импортированы. В Вене хотят выйти из этого фактически кабального договора и из этой зависимости от России, но хотят сделать это юридически чисто, чтобы Москва не смогла оспорить такой шаг в судах и получить право требовать огромные компенсации.

Москва, Кремль, апрель 2017 года. Очередная встреча бывшего главы OMV Райнера Зеле с Владимиром Путиным Фото: Sergei Karpukhin/AP/picture alliance

Если руководство OMV при оплате поставок удержит присужденную концерну арбитражным судом компенсацию, оно ничего не нарушит (если не считать, конечно, того, что российский суд запретил австрийцам судиться за пределами РФ). А если "Газпром" в ответ остановит поставки, он, в свою очередь, не выполнит условия действующего контракта, и это даст австрийцам формальный повод досрочно выйти из него. Досрочно, поскольку они и так уже настроились на реализацию такого сценария, но лишь в январе 2025 года.

Ведь 31 декабря 2024 закончится пятилетний договор между Россией и Украиной о поставках российского газа по украинской территории в страны ЕС, и Киев давно уже объявил, что не будет его продлевать. В результате "Газпром", скорее всего, не сможет поставлять газ в Австрию по нынешнему маршруту.

А председатель правления OMV Альфред Штерн (Alfred Stern) еще в конце августа занял жесткую позицию, заявив, что в действующем контракте в качестве точки передачи газа записана словацко-австрийская граница, и концерн будет твердо настаивать на выполнении данного пункта. Иными словами, если "Газпром" предложит снабжать Австрию через Венгрию, которая получает газ по второй нитке "Турецкого потока", то в Вене от такого варианта откажутся. А попасть в Словакию иначе, чем транзитом через Украину, российский газ не может.

Так что в Вене и так уже настроились на то, что с 1 января 2025 года "Газпром", по всей видимости, лишится возможности поставлять газ к оговоренной в контракте точке на словацко-австрийской границе, и это даст OMV формальный повод приступить к юридической процедуре расторжения договора ввиду невыполнения одной из сторон своих обязательств (как это уже сделал, подав пример другим европейцам, немецкий концерн Uniper). Но теперь, похоже, такой момент может наступить уже в конце ноября, на месяц с лишним раньше.

Австрия подготовилась к жизни без "Газпрома"

Впрочем, расторжение контракта не исключает в будущем одноразовые, спотовые закупки газа в России и его транспортировку в Австрию через Украину, но никаких обязательств делать это в больших объемах вплоть до 2040 года уже не будет.

Председатель правления OMV Альфред Штерн Фото: Timothy Coleman

Что же касается альтернатив российскому газу, то Альфред Штерн еще в конце лета подчеркивал: "Мы два с лишним года работали над тем, чтобы диверсифицировать наши источники газа и транспортные пути так, чтобы больше не зависеть от поставок "Газпрома". Со стороны OMV такой зависимости больше нет".

В сообщении концерна от 13 ноября подчеркивалось, что он обеспечил себе поставки трубопроводного газа из Норвегии и законтрактовал дополнительные долгосрочные объемы сжиженного газа. Одновременно он забронировал транзитные мощности в Германии и Италии для транспортировки в страну регазифицированного СПГ с морских терминалов в этих странах. Что же касается подготовки к предстоящей зиме, то подземные газохранилища OMV, подчеркивалось в сообщении, заполнены в данный момент более чем на 90%.

Однако возникает вопрос: как Австрия, которая в этом году в среднем на 80% покрывала свои потребности в природном газе с помощью поставок из России, собирается в одночасье полностью от них отказаться? Думается, ответ таков: пока сравнительно дешевый российский газ поступал, OMV прагматично покупал главным образом его, тем более что по условиям пока еще действующего контракта он и так обязан был это делать. Этот газ, в частности, усиленно закачивался в ПХГ. Но одновременно австрийский концерн целенаправленно готовился к тому, чтобы самое позднее в январе 2025 полностью переключиться на поставки из других источников.