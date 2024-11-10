Центральной Европе сложно отказаться от энергоресурсов из РФ

Евросоюз планирует отказаться от российских углеводородов к 2027 году. Но некоторые страны Центральной и Восточной Европы, похоже, не спешат искать новых поставщиков.

Несмотря на санкции ЕС в отношении России, введенные в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, российская нефть продолжает поступать в Европу. Согласно оценкам, в середине октября 2024 года экспорт ископаемого топлива приносил российской экономике порядка 4,47 млрд евро в неделю, из которых около 350 млн поступало от стран ЕС. Что касается газа, то хотя объем его импорта из России значительно ниже, чем зафиксированные 150 млрд кубометров в 2021 году, закупки топлива снова начали расти с конца 2023 года.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон недавно выразила в связи с этим "глубокую обеспокоенность" и заявила на заседании Совета по энергетике ЕС в середине октября: "Мы должны проявлять бдительность, чтобы это не превратилось в устойчивую тенденцию".

Тем не менее некоторые государства-члены ЕС даже не пытаются сократить свою зависимость от российского ископаемого топлива.

Зависимость от российских энергоносителей

В Центральной Европе зависимость от российских энергоресурсов традиционно сильна - до 80% поставок газа в такие страны, как Австрия, Венгрия и Словакия, по-прежнему зависят от РФ. Смена поставщика, как правило, означает сложность с аннулированием нынешних долгосрочных контрактов и, как правило, рост расходов. Причем речь не только о газе. Так, Чехия в основном сумела перейти на закупку сжиженного природного газа (СПГ) через Нидерланды и Германию, но задача отказаться от российской нефти по-прежнему остается для Праги довольно трудной.

Кадри Симсон Фото: Robert Wengler/Ritzau Scanpix/IMAGO

Тон Симсон говорит о том, что Брюссель начинает терять терпение. "Мы должны помнить, - подчеркнула она, - что цена взаимодействия с Россией измеряется не только стоимостью газа, но и жизнями, потерянными в Украине".

Венгрия не готова отказываться от российского газа

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан, кажется, стремится еще больше укрепить энергетическую зависимость страны от России. Увеличив объемы закупок российского газа после вторжения РФ в Украину, Будапешт обсуждает возможность дальнейшего наращивания поставок, о чем недавно сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он также заявил, что у страны "нет другого выбора", кроме как полагаться на российскую нефть.

Полтора года назад ЕС предоставил Венгрии, Чехии и Словакии временные исключения из эмбарго на закупки российской нефти, чтобы дать им время на поиск альтернатив. Но Будапешт отказался рассматривать варианты диверсификации. Эта политика выглядит как проявление привычки Орбана поддерживать отношения с геополитическими оппонентами ЕС и НАТО, в том числе мешая европейцам оказывать помощь Украине. Кроме того, такая политика Будапешта соответствует давней внутренней стратегии нынешнего премьера Венгрии - поиск политической поддержки внутри страны путем предоставления дешевой энергии венгерским домохозяйствам, отмечает Мартин Йирушек, эксперт по геополитике и энергетической безопасности из Масарикова университета в Чехии.

При этом Орбан не одинок в выборе таких внешнеполитических ориентиров. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - еще один лидер, который утверждает, что российские энергоресурсы жизненно важны для его страны, и что Брюсселю следует искать дружбы с Москвой, а не вводить санкции.

Петер Сийярто Фото: Denes Erdos/AP/picture alliance

Транзит газа через Украину заканчивается

Однако сейчас у стран и их лидеров, придерживающихся такого политического курса, появилась серьезная проблема. Одним из двух оставшихся маршрутов, по которым российский газ поступает в ЕС, управляет Украина. В 2023 году по нему было поставлено 15 миллиардов кубометров топлива - из 25 миллиардов кубометров российского газа, поступивших в Евросоюз в прошлом году. Но в декабре контракт с "Газпромом" истекает, и Киев планирует остановить поставки.

Фицо, чья страна получает жизненно важные доходы за счет транспортировки этого газа в Австрию, пытается убедить Киев продолжить сотрудничество с агрессором. Стороны рассматривают различные сценарии для продления транзита газа по украинскому трубопроводу, который, впрочем, может в любой момент стать целью для российских ракет. Среди прочего обсуждается идея, чтобы Россия продавала газ на своей границе, а покупатели самостоятельно организовывали транзит через Украину. В качестве альтернативы Азербайджан мог бы поставлять газ в рамках сделки с ЕС, заключенной в 2022 году. Однако для любого решения требуется сотрудничество со стороны России.

Прекратить импорт энергоресурсов из России вполне возможно

Венгрия, куда российский газ в основном поступает по трубопроводу "Турецкий поток" через Черное море, скорее всего, не пострадает от остановки украинского транзита. Однако Словакия и Австрия будут вынуждены будут что-то предпринимать. В любом случае, мерзнуть начиная с января вряд ли кому-нибудь придется: в случае дефицита эти страны смогут воспользоваться резервами ЕС из газохранилищ, которые, по данным Брюсселя, заполнены на 95%.

Кроме того Словакия и Австрия смогут договориться о дополнительных поставках. Теперь Норвегия является крупнейшим поставщиком газа в ЕС, а разветвленная инфраструктура позволит поставлять СПГ из США и Северной Африки через терминалы в Германии, Польше и Италии.

"Цель полностью прекратить импорт энергоресурсов из России вполне достижима, - отметил Йирушек в интервью DW. - Все страны ЕС физически способны это сделать. Маршруты для поставок нефти и газа от других поставщиков в Венгрию и Словакию существуют. Вопрос лишь в наличии политической воли".

Объем российского газа, закупаемого Венгрией - страной-членом ЕС - с момента вторжения России в Украину в 2022 году не уменьшился, а увеличился Фото: Zsolt Szigetvary/MTI/epa/dpa/picture alliance

Отказаться от потока энергоносителей из РФ

Перспектива окончания украинского транзита усиливает давление на страны, которые по-прежнему не готовы отказываться от российского газа. Аналитики из брюссельского исследовательского центра Bruegel отмечают, что эта ситуация наконец-то подтолкнула Австрию к активным действиям: работы по созданию инфраструктуры уже начались. Но остаются юридические сложности, связанные с необходимостью аннулировать долгосрочный контракт с "Газпромом", а успех на недавних выборах дружественной России Австрийской партии свободы может осложнить ситуацию.

В то же время сложности в отказе от потока энергоносителей с востока испытывают даже самые преданные союзники Украины в регионе. Импорт российской нефти в Чехию в этом году возрос, так как польская государственная компания PKN Orlen, управляющая местными нефтеперерабатывающими заводами, стремилась к увеличению прибыли. Тем не менее Прага пообещала отказаться от предоставленного ей исключения из европейского нефтяного эмбарго - как только к концу года завершится расширение трубопровода, по которому нефть поступает из Италии.

Энергоресурсы из России - это "политический выбор"

Владислав Власюк Фото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/IMAGO

После полугодового перерыва во время председательства Венгрии в Совете ЕС Брюссель в следующем году может усилить давление на те страны-участницы, которые не спешат отказываться от российского ископаемого топлива. Ведь председательство в Евросоюзе в январе перейдет к Польше, и уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк уже выразил "большие надежды" на поддержку Киеву со стороны страны-союзника.

Кроме того сообщается, что в данный момент разрабатывается новый пакет санкций, ориентированный в основном на энергетику - хотя официальный представитель Европейской комиссии отказалась подтвердить или опровергнуть DW эту информацию. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, однако, выразила недовольство Брюсселя странами, которые медлят с переходом на новых поставщиков топлива - в особенности Венгрией. "Если государства-члены ЕС продолжают импортировать российский газ сверх контрактных обязательств или стремятся заключить новые соглашения, хочу сказать: это не необходимость, - заявила она. - Это политический выбор, и притом опасный".