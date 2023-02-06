ЕС ввел эмбарго на российские нефтепродукты - и что теперь?

Евросоюз уже прекратил покупку сырой нефти из РФ, но отказ от российских нефтепродуктов может оказаться более болезненным для него. Кто поможет ЕС, а также кто выиграет и проиграет - у DW.

Европейский союз присоединился к США и Великобритании, введя запрет на импорт российского дизельного топлива и других нефтепродуктов с 5 февраля. Это разрыв еще одной из энергетических связей ЕС с Россией - крупнейшего поставщика энергоносителей и топлива на европейский рынок на протяжении десятилетий.

Вместе с эмбарго Брюссель ввел и так называемый потолок цен на переработанное топливо из РФ с тем, чтобы, с одной стороны, снизить доходы российского бюджета, а с другой - предотвратить рост мировых цен на дизельное топливо, которые и без того высоки. Ограничительные меры в отношении импорта нефти из России были приняты в июне 2022 года в рамках шестого пакета санкций ЕС против Москвы в качестве ответа на "жестокое и неспровоцированное нападение на Украину".

Эмбарго на нефтепродукты было введено следом за запретом на импорт доставляемой морем российской сырой нефти - он действует уже два месяца и, как считают ряд аналитиков, успел показать свою эффективность. Они указывают, что эмбарго и потолок цен на сырую нефть не сказались негативно на положении на рынке ЕС, но ударили по доходам РФ. А вот эмбарго на закупки дизельного топлива и других нефтепродуктов породило неопределенность на европейском рынке - на фоне исторически низких запасов дизеля в Европе.

Рост цен на дизельное топливо в Европе предопределен?

"Сырая нефть стала более взаимозаменяемой", чего не скажешь о нефтепродуктах, констатируют Юджин Линделл и Джошуа Фолдс из энергетической консалтинговой компании FGE. На вопрос, приведет ли европейское эмбарго к росту цен на дизельное топливо, они отвечают, что это во многом будет зависеть от того, насколько успешно страны ЕС найдут альтернативные источники поставок и насколько быстро Москва сумеет перенаправить свои нефтепродукты на новые рынки сбыта.

Если ответ будет отрицательным хотя бы на один из этих вопросов, то санкции ЕС могут привести к серьезным сбоям в отраслях, зависящих от дизельного топлива, таких как транспорт и сельское хозяйство, и дать дополнительный толчок инфляции.

Опасения экспертов подкрепляются тем, что цены на дизельное топливо в Европе и так остаются высокими на протяжении последних полутора лет, а запасы нефтепродуктов остаются на низком уровне. В краткосрочной перспективе цены могут вырасти еще больше, опасаются эксперты. Среди причин они называют рост транспортных расходов, поскольку поставки теперь должны осуществляться из более отдаленных регионов, более высокие производственные затраты в таких странах, как США, и премии за риски.

"Рынок сейчас очень чувствителен и очень обеспокоен, - пояснили DW аналитики из FGE. - Международные рынки еще хотят убедиться в том, что российский экспорт действительно будет перенаправлен. Как только они убедятся в этом, премия за риск должна снизиться, а настроения - улучшиться".

Где ЕС может теперь найти дизельное топливо?

Последние санкционные меры носят исторический масштаб: Евросоюз покрывал почти половину своих потребностей в дизельном топливе за счет России - до ее вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. За последний год эта доля снизилась, но оставалась значительной: по данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году страны-члены ЕС закупили более 200 миллионов баррелей дизельного топлива у российских поставщиков.

Незадолго до ввода эмбарго европейцы даже увеличили закупки до довоенного уровня, чтобы облегчить себе задачу отказа от российского топлива. "Последний шанс купить у ближайшего крупного источника, снизив стоимость транспортировки по сравнению с поставками из дальнего зарубежья", - написал Кевин Райт, аналитик компании Kpler, занимающейся оценкой показателей энергорынков.

Нефтетанкер в Киле, на севере Германии Фото: picture-alliance/imagebroker/M. Dietrich

В результате веденного эмбарго Евросоюзу будет не хватать около 600 000 баррелей дизельного топлива и других нефтепродуктов - в день. Дыру в поставках Брюссель намерен заполнять за счет увеличения импорта из стран Ближнего Востока, Азии и США. С учетом нехватки в ЕС собственных нефтеперерабатывающих мощностей для обеспечения всех потребностей европейцы и ранее полагались на эти регионы.

Зависимость от ближневосточных НПЗ, скорее всего, только усилится после ввода в эксплуатацию крупных заводов в Кувейте и Саудовской Аравии. Германия, в частности, уже заключила сделку с компанией Abu Dhabi National Oil из ОАЭ, которая с 2023 года должна поставлять 250 000 тонн дизельного топлива ежемесячно. Наконец, никто не берется пока оценить размер будущей доли на европейском рынке нефтепродуктов, получаемых путем смешивания санкционных российских с нефтепродуктами третьих стран, и их дальнейшего реэкспорта в Европу.

А какую роль сыграют Китай и Индия?

Индия и Китай, которые за последние 12 месяцев стали крупнейшими покупателями российской сырой нефти, могут - возможно, ненамеренно - сыграть положительную роль в пополнении запасов дизельного топлива в ЕС. Экспорт дизеля из Индии в Европу резко вырос после российского вторжения в Украину. Дело в том, что местные нефтеперерабатывающие предприятия стали более конкурентоспособными благодаря значительным скидкам на закупаемую российскую нефть и высоким ценам на дизельное топливо.

Акция протеста Greenpeace против закупки энергоносителей из России, 17 сентября 2022 года Фото: ANTTI YRJONEN/AFP

Одновременно и Китай увеличил экспортные квоты на 2023 год в части дизельного топлива и других нефтепродуктов и, как ожидается, сохранит его экспорт на рекордном для себя уровне. "Политика КНР меняет игру на всем рынке", - замечает Марк Уильямс, директор аналитического отдела консалтинговой компании Wood Mackenzie. В отчете для своих клиентов компания указала, что Пекин "держит ключ ко всем избыточным нефтеперерабатывающим мощностям в мире".

Кому Россия теперь продаст дизельное топливо?

России в целом удалось сохранить, а в последнее время и нарастить объемы экспорта сырой нефти в основном благодаря покупателям из Индии и Китая. Но перенаправить экспорт нефтепродуктов - задача более сложная, и эксперты ожидают, что Москве придется снова идти путем предоставления скидок покупателям.

"Россия уже была вынуждена сильно снизить цены на свое дизельное топливо, чтобы продать его тем людям, которым оно необязательно необходимо", - говорит Юджин Линделл, возглавляющий отдел нефтепродуктов в FGE.

Карикатура DW Фото: DW

Он ожидает, что значительная часть российского дизельного топлива попадет в Турцию, а затем будет перемаркирована и реэкспортирована в Европу уже как "турецкое дизельное топливо". В последние месяцы в Турции фиксируется значительный рост импорта дизельного топлива из РФ.

Страны, готовые пойти навстречу Москве и закупить у нее нефтепродукты со скидкой, найдутся, уверены в FGE. И в этой связи прогнозируют сохранение экспорта российских нефтепродуктов в 2023 году. Помимо Турции, их потоки могут быть перенаправлены в страны Латинской Америки и Африки, считают в FGE. Но есть и те, кто утверждают, что России придется сокращать производство нефтепродуктов.

Потолок цен на дизельное топливо сработает?

Европейский союз и страны "большой семерки" также договорились установить предельную цену в 100 долларов (91 евро) за баррель российского дизельного топлива и 45 долларов - за баррель мазута. Потолок цен позволит европейским страховым и судоходным компаниям продолжать предлагать услуги грузоотправителям, перевозящим российские нефтепродукты в другие регионы, при условии, что топливо будет закупаться на уровне или ниже согласованного потолка цен.

По словам Уильямса из Wood Mackenzie, ограничение цен на нефтепродукты окажет минимальное влияние на объемы переработки нефти в России и экспорт продуктов перегонки. Он считает, что при ценах на российскую нефть не ниже 40 долларов за баррель маржа нефтепереработки останется достаточно большой. "При таких ценах стимул для переработки нефти остается высоким", - убежден Уильямс.

Потолок цен на дизель и другие нефтепродукты - это повторение меры, введенной ранее странами Запада в отношении российской нефти. Ограничение цен на нефть из РФ до 60 долларов за баррель помогло сохранить объем нефтяных поставок Москвы на мировой рынок, но вынудило ее, как и предполагали инициаторы санкций, давать значительные скидки покупателям.

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