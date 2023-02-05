МЭА: РФ в январе потеряла 8 млрд от потолка цен на нефть

Из-за санкций против нефти доходы России от ее экспорта в январе упали на 30 процентов по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

Из-за введения потолка цен на российскую нефть нефтегазовые доходы России в январе сократились на треть, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Его слова приводит агентство Reuters в воскресенье, 5 февраля.

По оценке МЭА, Россия в январе заработала на продаже нефти и газа на 8 млрд евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Падение доходов таким образом составило 30 процентов, подсчитывали в агентстве.

По словам Бирола, введенный потолок цен на нефть из России достиг целей "как по стабилизации нефтяных рынков, так и по сокращению доходов Москвы от экспорта". По подсчетам аналитиков хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), европейский запрет на импорт российской нефти и введенный западными странами потолок цен на нее обходится России в 160 млн евро ежедневно.

Санкции против российской нефти

Эмбарго Евросоюза на поставляемую морем российскую нефть начало действовать 5 декабря. Одновременно Евросоюзом, странами "большой семерки" (G7) и Австралией был установлен потолок на российские нефтяные поставки на уровне 60 долларов за баррель.

Кроме того, совет Евросоюза принял решение с 5 февраля установить два предельных уровня цен на нефтепродукты из России. На нефтепродукты, торгуемые со скидкой к сырой нефти, будет установлена предельная цена на уровне 45 долларов за баррель. К этой категории относится, например, мазут.

Вторая предельная цена на уровне 100 долларов за баррель будет установлена в отношении нефтепродуктов высокой переработки, торгуемые с премией к сырой нефти. К этой группе относятся бензин и дизельное топливо.

В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о запрете на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели ценовой потолок. Поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".

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