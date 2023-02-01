  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Нв нефтеперерабатывающем заводе
Фото: Yuri Kochetkov/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Россия прекратила поставки нефти "недружественным" странам

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Под запрет подпали те страны, которые ввели потолок цен на российскую нефть. Исключение может быть сделано лишь по разрешению президента Путина.

https://p.dw.com/p/4Mx7R

В России со среды, 1 февраля, вступил в силу запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на российские нефтепродукты ценовой потолок. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, подписанному 27 декабря, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".

Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается лишь с разрешения президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

В рамках восьмого пакета санкций , введенных против России в ответ на ее агрессию против Украины, с 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.

Сократить доходы России для ведения войны

Страны Запада устанавливают потолки цен, чтобы затруднить финансирование Россией войны против Украины и в то же время не допустить прекращения поставок нефти и скачка мировых цен на нее. Потолок цен означает, что страны "Большой семерки" и Евросоюз будут оказывать страховые и финансовые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, лишь в том случае, если они были закуплены по предельной цене или ниже.

После введения потолка цен рынок российской нефти стал весьма непрозрачным. Согласно официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная ее цена, по оценкам экспертов, должна составлять 70-75 долларов за баррель.

Смотрите также:

По кому ударит нефтяной указ Путина?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Стоит ли Кремлю опасаться потолка цен на нефть

Стоит ли Кремлю опасаться потолка цен на нефть

По данным Reuters, страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне в 60 долларов за баррель. Ограничит ли это возможности России продолжать захватническую войну в Украине?
Экономика и бизнес2 декабря 2022 г.03:09 мин.
external

Нефтяная война: ЕС вводит потолок цен, Путин сокращает добычу. DW Новости (05.10.2022)

Нефтяная война: ЕС вводит потолок цен, Путин сокращает добычу. DW Новости (05.10.2022)

В ответ на аннексию Россией четырех регионов Украины, сразу же, как и было обещано, Евросоюз запускает процедуру восьмого пакета санкций. Вступить в силу штрафные меры могут уже в 6 октября. Новые санкции предусматривают, среди прочего, запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка. А ОПЕК+ сокращает добычу "черного золота". Что об этом говорят эксперты?
Политика5 октября 2022 г.25:15 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard 2A4

Испания планирует поставить Украине до 6 танков Leopard 2A4

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Третьяковка

Богохульство в Третьяковке? Вот что говорят знатоки

Богохульство в Третьяковке? Вот что говорят знатоки

Культура17 ч. назад
Карикатура - карикатурный президент США Джо Байден закрывает собой истребитель F-16 и говорит: "Не дам!"

"Нет" по истребителям для Украины: последнее слово Байдена?

"Нет" по истребителям для Украины: последнее слово Байдена?

Политика20 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ готовит наступление? Путин-цензура в Яндексе. DW Шоу

РФ готовит наступление? Путин-цензура в Яндексе. DW Шоу

Политика21 ч. назад60:20 мин.
Флаги Украины и ЕС

Саммит Украина - ЕС: на что может рассчитывать Киев?

Саммит Украина - ЕС: на что может рассчитывать Киев?

Конфликты13 мин. назад
Лидер баварского ХСС Маркус Зёдер

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам в 2023 году

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам в 2023 году

Политика2 ч. назад10 фото
Женщина под зонтом и снег на улицах Тегерана, январь 2023 года

В Иране дефицит газа - при вторых по размеру мировых запасах

В Иране дефицит газа - при вторых по размеру мировых запасах

Экономика и бизнес11 ч. назад
На главную страницу