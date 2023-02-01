Россия прекратила поставки нефти "недружественным" странам

Под запрет подпали те страны, которые ввели потолок цен на российскую нефть. Исключение может быть сделано лишь по разрешению президента Путина.

В России со среды, 1 февраля, вступил в силу запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на российские нефтепродукты ценовой потолок. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, подписанному 27 декабря, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".

Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается лишь с разрешения президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

В рамках восьмого пакета санкций , введенных против России в ответ на ее агрессию против Украины, с 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.

Сократить доходы России для ведения войны

Страны Запада устанавливают потолки цен, чтобы затруднить финансирование Россией войны против Украины и в то же время не допустить прекращения поставок нефти и скачка мировых цен на нее. Потолок цен означает, что страны "Большой семерки" и Евросоюз будут оказывать страховые и финансовые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, лишь в том случае, если они были закуплены по предельной цене или ниже.

После введения потолка цен рынок российской нефти стал весьма непрозрачным. Согласно официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная ее цена, по оценкам экспертов, должна составлять 70-75 долларов за баррель.

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