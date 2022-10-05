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Нефтяная война ЕС и России

9 ч. назад

В ответ на аннексию Россией четырех регионов Украины, сразу же, как и было обещано, Евросоюз запускает процедуру восьмого пакета санкций. Вступить в силу штрафные меры могут уже в 6 октября. Новые санкции предусматривают, среди прочего, запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка. А ОПЕК+ сокращает добычу "черного золота". Что об этом говорят эксперты?

https://www.dw.com/ru/neftanaa-vojna-es-vvodit-potolok-cen-putin-sokrasaet-dobycu-dw-novosti-05102022/video-63348642
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