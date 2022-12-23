Эксперты: Потолок цен на газ в ЕС не повлияет на РФ

Сможет ли Россия манипулировать стоимостью газа после введения Евросоюзом потолка цен? К чему может привести решение ЕС вмешаться в газовый рынок? DW расспросила экспертов.

Эмбарго Европейского Союза и потолок цен G7 на нефть из России привели к падению мировых цен на "черное золото" и, соответственно, к снижению нефтяных доходов РФ. С февраля 2023 Евросоюз намерен регулировать цены на газ. Можно ли ждать аналогичного эффекта от этого потолка цен?

Вряд ли, говорят эксперты. Ведь в случае с нефтью агрессивную политику инициировал Запад, а в ситуации с газом - наоборот, Европе оставалось лишь спешно реагировать после одностороннего решения Москвы перекрыть ей газовую трубу.

Если до полномасштабного вторжения России в Украину доля российского газа на рынке ЕС составляла от 40 до 55 процентов, то теперь она сократилась примерно до 10 процентов. Этот факт также уменьшает масштаб влияния ограничительной меры на Россию как на поставщика газа в Евросоюз.

Российский газ - только для фаворитов

"Сейчас Россия продает газ только тем странам, которые у нее в политическом фаворе, - Венгрия, Сербия, - указывает экономический и энергетический эксперт Лион Хирт (Lion Hirth). - Чтобы понять, повлияет ли на Россию потолок цен, установленный ЕС, нужно знать, какие контракты "Газпром" подписал с этими странами, но эта информация не является достоянием общественности. Предполагаю, что указанная там цена может быть привязана к мировым ценам на нефть и совершенно не зависит от ограниченной Евросоюзом цены на спотовом рынке TTF".

Лион Хирт Фото: Privat

Будапешт предупреждал, что в случае утверждения потолка цен на газ ему нужно будет скорректировать свою сделку с Москвой, но при этом он уполномочен не согласовывать этот шаг с Брюсселем. Эксперты полагают, что в таких обсуждениях речь может идти лишь о дальнейшем получении дешевого газа взамен на политические услуги.

В Венгрию через Болгарию и Сербию приходит 4,5 млрд кубометров российского газа в год в рамках пятнадцатилетнего контракта, подписанного еще до вторжения РФ в Украину. Более того, венгерскому правительству постоянно удается договариваться с Москвой и о дополнительных поставках. При этом как член Евросоюза Венгрия каждый раз пытается блокировать то помощь ЕС Украине, то санкции в отношении России, правда, до сих пор - безуспешно.

Россия по-прежнему важный игрок на рынке СПГ

Помимо этого, Россия по-прежнему продает Евросоюзу сжиженный природный газ. В 2022 году ЕС вынужден был увеличить импорт СПГ из России на 40 процентов. В общей сложности РФ экспортировала в Европу 17,8 млрд кубометров сжиженного газа, став вторым по объему поставщиком в регионе после Соединенных Штатов. Правда, доля США на европейском рынке СПГ составляет 42 процента, а России - 16.

Потолок цен на газ скорее повлияет не на нее, а на других поставщиков, которые намерены заменить РФ на европейском рынке, считает американская эксперт по экономическим и политическим рискам Рейчел Земба. Это США, Катар и даже на Китай, который перенаправляет газ в Европу.

Первый терминал по приему СПГ в Германии Фото: Michael Sohn/REUTERS

После принятия потолка цен Польша заявила, что он наконец-то положит конец манипуляциям на газовом рынке со стороны России и "Газпрома". Однако Рейчел Земба считает, что это не так. У России по-прежнему остаются рычаги влияния на европейские и мировые цены на газ, говорит она: "Да, ЕС установил верхний предел, но Москва по-прежнему решает, сколько газа поставить в Европу и сколько другим покупателям в мире, она все еще является важным игроком на рынке СПГ".

А эмбарго на российский СПГ на фоне непомерных стараний стран Евросоюза закупить как можно больше газа где только можно выглядит бесперспективно, считает эксперт. Да и в самой Еврокомиссии на вопрос DW прямо ответили, что в ЕС никогда не шла и не идет речь о запрете поставок российского газа.

"Решение России перестать поставлять Евросоюзу газ по газопроводам повлияло на нее гораздо больше, чем введенный ЕС потолок цен", - говорит Рейчел Земба. Евросоюз же пытается уменьшить для себя самого издержки вынужденного отказа от российского газа.

Как реагирует ЕС на прекращение российских поставок

После того, как Россия резко прекратила поставлять газ в Европейский Союз в отместку за введенные Брюсселем санкции, цены на природный газ в Европе выросли по сравнению с довоенным уровнем в 17 раз. В августе 2022 года, когда странам ЕС пришлось заполнять газохранилища в преддверии отопительного сезона уже без российских поставок, цена за мегаватт-час превысила беспрецедентную отметку в 300 евро.

Знак "Стоп" на фоне логотипа "Газпрома" Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Энергетический кризис привел к рекордному уровню инфляции и тяжким бременем лег на плечи потребителей и компаний. Правительства стран Евросоюза и его руководство активно ищут способы выхода из кризиса: в первую очередь - дополнительные поставки природного газа и альтернативные источники энергии.

С другой стороны, Евросоюз снизил потребление природного газа. Экономия должна была составить 15 процентов, согласно рекомендации, принятой Брюсселем в июле. Однако страны ЕС превзошли ожидания и за четыре месяца сократили потребление на 20 процентов, сообщило статистическое ведомство ЕС Eurostat 20 декабря.

Нужен ли вообще потолок цен на газ?

Механизм коррекции газового рынка, подразумевающий активацию ценового потолка на газ в 180 евро за мегаватт-час в случае расхождения европейской цены на газ с мировой, - это третий шаг Брюсселя. Дискуссии о нем продолжались несколько месяцев, мнения среди политиков, участников рынка и экспертов были полярными - от срочной необходимости введения такого потолка до вредоносности и опасности этой меры. "Это инструмент для предотвращения эпизодов завышения цен на газ, не отражающих цены на мировом рынке, - заявила в день его принятия 19 декабря еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. - Данный механизм призван убрать наценку из-за войны, ту надбавку к мировым ценам на сжиженный природный газ, которую платит Европа из-за того, как цена формируется на рынке TTF".

Симоне Тальяпьетра Фото: privat

Совершено лишним считает этот шаг исследователь Симоне Тальяпьетра. Энергетический кризис в Евросоюзе возник в результате дисбаланса спроса и предложения, вызванного главным образом прекращением поставок газа из РФ, поясняет он. Чтобы восстановить баланс, странам ЕС необходимо сделать две вещи: снизить спрос на энергию и увеличить количество альтернативных способов энергоснабжения. "Именно это, а не ценовой потолок, и есть единственный выход из кризиса", - говорит старший эксперт по энергетической политике аналитического центра Bruegel в Брюсселе.

С ним согласен экономический и энергетический эксперт Лион Хирт (Lion Hirth). "Проблема кризиса в том, что у нас мало газа, и мы должны привлекать больше поставок и снижать спрос. Для решения обеих этих задач основным механизмом, который у нас есть, является цена. А любой ценовой потолок сделает это невозможным", - поясняет преподаватель энергетической политики в высшей школе Hertie School в Берлине.

Высокой ценой можно обеспечить поставки в условиях конкурентной борьбы (поставщиков газа не так много, как нефти), а также поддерживать потребление на пониженном уровне. При этом искусственное снижение цены контрпродуктивно, поскольку может, с одной стороны, оттолкнуть поставщиков, а с другой - стимулировать спрос, говорят многие эксперты. Так Евросоюз рискует создать у себя дефицит газа, но ведь "дорогой газ лучше, чем никакого газа", подчеркивает Хирт.

К чему приведет вмешательство в газовый рынок?

"Существует опасность, что все это приведет к урезанию потребления газа против желания пользователей, например, правительства начнут отключать промышленность от поставок,- предупреждает он. - Это главный эффект, которого я боюсь, в противном случае потолок цен на потребителя не повлияет".

Эффект от потолка цен на газ мы увидим только если он когда-нибудь сработает, говорит Симоне Тальяпьетра. "Но даже в этом случае неизвестно, сколько он продержится, пока страны ЕС его не дезактивируют из-за проблем с газовыми поставками", - указывает он.

Потолок цен может быть частью решения, но после введения этой меры есть риск, что средняя цена на природный газ повысится, потому что будет подтягиваться к этому потолку, предупреждает Рейчел Земба. "Это обстоятельство негативно скажется на европейских потребителях, поэтому снижение потребления и совместные закупки газа в рамках Евросоюза могут быть гораздо эффективнее", - считает она.

С новым механизмом ЕС будет лучше подготовлен к следующей зиме и к новому этапу заполнения хранилищ, который будет более сложным, чем в 2022 году, заявляет Еврокомиссия. Но так ли это? Проблема в том, что газа на рынке в ближайшие пару лет не прибавится, указывает Рэйчел Земба. По ее прогнозам, лишь через 3-5 лет на рынке должен появиться большой дополнительный объем природного газа из США, Катара, Австралии, африканских стран. Брюссель должен продолжать активно вести переговоры о среднесрочных и долгосрочных поставках газа, рекомендуют эксперты.

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