Почему Венгрия не торопится помогать Украине

После вторжения РФ в Украину Венгрия не раз блокировала инициативы ЕС по поддержке Киева и недавно наложила вето на выделение ему макроэкономической помощи Брюсселя в 2023 году. Почему?

"Игра в вето", "внешнеполитическое дно", "акт безумия" - вот лишь часть выражений, которые использовали независимые журналисты в Венгрии, комментируя первоначальный отказ Будапешта согласовать макроэкономическую помощь ЕС Украине на 2023 год. При этом премьер-министр страны Виктор Орбан уверял, что речь идет не о вето или шантаже. "Это фейк. Венгрия готова оказывать финансовую помощь Украине - на двусторонней основе", - написал Орбан в Twitter.

В итоге пакет помощи Киеву объемом 18 млрд евро в Евросоюзе все же согласовали в преддверии саммита в Брюсселе, намеченного на 15-16 декабря. Но это далеко не первый случай, когда венгерский премьер блокирует или затягивает решения ЕС, связанные с Украиной.

Что говорил Орбан об Украине

За время после начала войны в Украине проблемы в отношениях между Будапештом и Киевом проявлялись неоднократно. Так, Венгрия не спешила с осуждением российского вторжения и признанием действий Москвы нарушением международного права. Премьер Орбан любит повторять: "Это не наша война", и считает войну России с Украиной "конфликтом, который должны урегулировать участвующие в нем стороны".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин в Будапеште, 2019 год Фото: Kremlin Press Office/Anadolu Agency/picture alliance

Недавно Орбан заявил: Венгрия заинтересована в том, чтобы между Россией и Центральной Европой было "суверенное государство, которое для простоты мы теперь называем Украиной". Вскоре после этого он появился на футбольном матче венгерской сборной с шарфом с изображением карты Венгрии в границах 1920 года, когда в ее состав входили части территории соседних стран, в том числе Закарпатье, являющееся сейчас частью Украины.

И все же большинство санкций ЕС против России Венгрия поддержала. Лишь на планировавшиеся ограничения в отношении патриарха Русской православной церкви Кирилла, который не осудил вторжение РФ в Украину, Будапешт наложил вето. Также Орбан отказался поддержать поставки оружия в Украину и запретил использовать для них территорию своей страны.

При этом в плане применения санкций Орбан выторговал и широкие исключения для Венгрии, в частности касательно отказа от российской нефти. В последнее время в Будапеште постоянно утверждают, что санкции ЕС в отношении России разрушают венгерскую экономику.

Когда-то Орбан был другом Украины

На фоне этого возникает вопрос о причинах подобного отношения Орбана к Украине. Ведь когда-то он считался активным сторонником демократической Украины, стремящейся развивать евроатлантические связи. Так, в 2008 году, после саммита НАТО в Бухаресте и последовавшей через четыре месяца российско-грузинской войны Виктор Орбан, в то время оппозиционный политик, раскритиковал решение не принимать Украину и Грузию в альянс.

Однако когда Орбан в 2010 году стал премьер-министром Венгрии, его мнение изменилось. Между Будапештом и Киевом появились разногласия из-за венгерского меньшинства в Закарпатской области - в то время там проживало почти 200 тысяч венгров, сегодня, вероятно, их около 130 тысяч. Правительство Венгрии было недовольно, в частности, готовившимся законом об украинском языке. Его целью было ослабление влияния русского языка в Украине, но кабинет Орбана счел, что этот закон направлен и против венгерского меньшинства.

Тайное предоставление венгерского гражданства украинцам

Будапешт всегда уделял много внимания положению этнических венгров, живущих в соседних странах. Однако после 2010 года Орбан отчасти вышел за рамки привычной политики в этом вопросе. В 2014 году, всего через несколько недель после российской аннексии Крыма, он в программной речи потребовал самоуправления и коллективных прав для венгров в Украине, а также права на двойное гражданство для них.

Президент Венгрии Каталин Новак считается лояльным Орбану политиком Фото: Szilard Koszticsak/AP Photo/picture alliance

При этом выражения, которыми он пользовался, при желании могли быть истолкованы как поощрение сепаратизма. Из-за недовольства политикой Киева в отношении венгерского меньшинства в Украине Будапешт с 2017 года несколько раз налагал вето на проекты сотрудничества НАТО с Украиной, последний раз - в начале февраля 2022 года.

В сентябре 2018 года вопрос двойного гражданства привел к серьезному дипломатическому конфликту между Венгрией и Украиной. Тогда в Сети всплыло видео, на котором были изображены украинские граждане, в нарушение законодательства страны тайно получавшие венгерские паспорта в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области.

Избиратели с мечтами о Великой Венгрии

С тех пор между Венгрией и Украиной наступил дипломатический ледниковый период. Состоявшийся в конце ноября визит президента Венгрии Каталин Новак в Киев вряд ли изменит ситуацию. Новак считают верной сторонницей партии Виктора Орбана. С начала вторжения РФ в Украину ни один высокопоставленный венгерский политик, помимо Новак, не посетил Киев. Вероятно, Орбан отправил туда президента, чтобы изменить эту ситуацию, которая уже начинала казаться многим неприемлемой.

С точки зрения политики в отношении Украины для Орбана, по оценке наблюдателей, играют важную роль внутри- и внешнеполитические аспекты. В этой связи двусмысленные выражения, которыми он пользуется, говоря об автономии венгерского меньшинства в Украине, а также о вопросах государственности и суверенитета соседней страны, рассчитаны на избирателей крайне правых взглядов, которые мечтают о восстановлении Великой Венгрии в границах 1918 года.

Шантаж по отношению к ЕС

В плане внешней политики хорошие отношения с Россией для Орбана очевидно важнее, чем хорошие отношения с Украиной. Ведь его страна сильно зависит от поставок российских энергоносителей. И выходит, что каждый антиукраинский выпад Будапешта становится косвенным выражением лояльности Москве. То же касается и высказываний Орбана о частичной "вине" Запада в войне России с Украиной. Судя по всему, сам глава правительства Венгрии уверен, что США подтолкнули Россию к нападению на Украину и теперь ведут там войну чужими руками.

Кроме того, Орбан явно заинтересован в том, чтобы иметь рычаги влияния на Брюссель. Ведь в ближайшие несколько дней Евросоюз должен решить, будет ли Будапешт из-за случаев коррупции и отсутствия верховенства закона лишен миллиардной финансовой помощи на восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Сам Орбан это отрицает, но мало кто из европейских политиков и аналитиков сомневается, что, налагая вето на финансовую помощь Брюсселя Украине, Венгрия шантажирует Европейский Союз. Судя по всему, Украина уже давно стала заложницей интересов Виктора Орбана во внутренней и внешней политике. Однако, констатируют наблюдатели, больше всех от этого выигрывает даже не сам глава правительства Венгрии, а президент России Владимир Путин.

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