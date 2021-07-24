You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в США - 2024
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: picture-alliance/ ZB
Фото: picture-alliance/ ZB
Будапешт
Столица Венгрии, крупнейший город страны с населением более 1,7 миллиона человек.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Венгрия возглавит Совет ЕС. Чего ждать европейцам?
Венгрия возглавит Совет ЕС. Чего ждать европейцам?
Венгрия с 1 июля до конца 2024 года займет пост главы Совета ЕС. Как это повлияет на деятельность Евросоюза?
Политика
30.06.2024
30 июня 2024 г.
Венгрия отправит в Чад солдат. При чем здесь беженцы и Орбан
Венгрия отправит в Чад солдат. При чем здесь беженцы и Орбан
План Венгрии отправить своих солдат в Африку вызывает много вопросов. Каковы мотивы Будапешта?
Конфликты
19.03.2024
19 марта 2024 г.
Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом
Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом
Главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто встретятся в Ужгороде. DW выясняла, смягчится ли тон между двумя странами.
Политика
28.01.2024
28 января 2024 г.
Венгрия и Лукашенко: Почему Будапешт идет не в ногу с ЕС?
Венгрия и Лукашенко: Почему Будапешт идет не в ногу с ЕС?
Хотя Венгрия и может лоббировать интересы Лукашенко в ЕС, эксперты не ожидают смягчения санкций против минского режима.
Политика
03.11.2023
3 ноября 2023 г.
РФ может шантажировать Венгрию. Эксперт о Путине и Орбане
РФ может шантажировать Венгрию. Эксперт о Путине и Орбане
Война России против Украины ничего не изменила в отношении Венгрии к Москве. Почему - DW объяснил политолог Андраш Рац.
Политика
18.11.2022
18 ноября 2022 г.
Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ
Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ
В Будапеште тысячи человек выразили протест против закона о запрете "гей-пропаганды".
Политика
24.07.2021
24 июля 2021 г.
Показать больше
Всего публикаций: 160
Реклама