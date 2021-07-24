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Вид на Будапешт с высоты птичьего полета
Фото: picture-alliance/ ZBФото: picture-alliance/ ZB

Будапешт

Столица Венгрии, крупнейший город страны с населением более 1,7 миллиона человек.

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Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия возглавит Совет ЕС. Чего ждать европейцам?

Венгрия возглавит Совет ЕС. Чего ждать европейцам?

Венгрия с 1 июля до конца 2024 года займет пост главы Совета ЕС. Как это повлияет на деятельность Евросоюза?
Политика30 июня 2024 г.
На улицах столицы Чада - Нджамены

Венгрия отправит в Чад солдат. При чем здесь беженцы и Орбан

Венгрия отправит в Чад солдат. При чем здесь беженцы и Орбан

План Венгрии отправить своих солдат в Африку вызывает много вопросов. Каковы мотивы Будапешта?
Конфликты19 марта 2024 г.
Министры иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба на встрече в Ужгороде в сентябре 2020 года

Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

Главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто встретятся в Ужгороде. DW выясняла, смягчится ли тон между двумя странами.
Политика28 января 2024 г.
Александр Лукашенко в униформе (фото из архива)

Венгрия и Лукашенко: Почему Будапешт идет не в ногу с ЕС?

Венгрия и Лукашенко: Почему Будапешт идет не в ногу с ЕС?

Хотя Венгрия и может лоббировать интересы Лукашенко в ЕС, эксперты не ожидают смягчения санкций против минского режима.
Политика3 ноября 2023 г.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, октябрь 2019 года

РФ может шантажировать Венгрию. Эксперт о Путине и Орбане

РФ может шантажировать Венгрию. Эксперт о Путине и Орбане

Война России против Украины ничего не изменила в отношении Венгрии к Москве. Почему - DW объяснил политолог Андраш Рац.
Политика18 ноября 2022 г.
Акция в защиту прав ЛГБТ в Будапеште

Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ

Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ

В Будапеште тысячи человек выразили протест против закона о запрете "гей-пропаганды".
Политика24 июля 2021 г.
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