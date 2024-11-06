Европа собирается у Орбана обсудить Трампа, Украину и Грузию

Помощь Украине, выборы в Грузии, отношения с США после победы Трампа - эти темы лидеры 47 европейских стран и руководство ЕС будут обсуждать на саммите в Будапеште 7 ноября.

Пятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится в Будапеште, так как Венгрия до конца 2024 года по ротации председательствует в Совете ЕС. На саммит приглашены лидеры Европейского Союза, его стран-членов и других европейских государств. Всего запланировано участие 47 государств, в числе которых Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан.

России и Беларуси, находящихся под западными санкциями за продолжающуюся агрессию в отношении Украины и грубые нарушения прав человека, в списке приглашенных нет и никогда не было, ведь новый формат ЕПС был основан в 2022 году именно в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Место проведения саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - стадион "Ференц Пушкаш" Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Гостей в Будапеште принимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого журналисты на предварительном брифинге в Брюсселе дипломатично называли "непредсказуемый хозяин" саммита. Они безуспешно пытались выяснить у европейских чиновников, есть ли гарантия, что встреча обойдется без неприятных сюрпризов, например, подключения по видеосвязи неприглашенных глав правительств и государств. Кстати, аккредитацию сотрудники СМИ тоже получили в последний момент, за полтора дня до начала мероприятия: некоторые были в Будапеште даже раньше, чем венгерская сторона опубликовала подробности о саммите и подтверждение допуска к нему.

Победа Трампа накануне общеевропейской встречи в Венгрии

На повестке дня ЕПС три внешнеполитические темы: трансатлантические отношения после выборов в США, ситуация в Грузии и война в Украине. Накануне саммита победу на выборах одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп, с чем его поздравили лидеры Евросоюза и стран-участниц, призвав продолжать тесное сотрудничество на основе общих ценностей и исторически сложившегося партнерства.

"Эта связь глубока, она коренится в нашей общей истории, приверженности свободе и демократии, а также в общих целях по обеспечению безопасности и возможностей для всех, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), поздравив Трампа. - Давайте вместе работать над трансатлантическим партнерством, которое и дальше будет приносить пользу нашим гражданам".

В дипломатических кругах Брюсселя победу Трампа восприняли спокойно и без удивления. "Члены Евросоюза были к этой новости готовы", - сказал DW на условиях анонимности один из европейских дипломатов, добавив, что Евросоюз "больше не слабая младшая сестра США" и готов самостоятельно справляться с вызовами и защищать свои ценности.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп в Давосе, январь 2020 года Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Со своей стороны, высокопоставленный чиновник на брифинге в Брюсселе также на условиях анонимности подчеркнул, что главное - "сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, что нас ждет", а одним из основных месседжей Евросоюза для США, помимо важности трансатлантических отношений, будет "необходимость для Европы быть самостоятельной".

"Мы уже не в 2020 или 2016 году: мы увереннее в себе, у нас есть более четкая линия в отношении своей повестки дня, и теперь мы знаем, чего ожидать. Нам нужно найти способ продолжать сотрудничать (с США. - Ред.) и не паниковать", - заявил чиновник, указав, что пришло время для ЕС смотреть не на Вашингтон, а на себя.

Помощь Украине: за кем пойдет Европа?

Он также отметил тот факт, что исход голосования в Соединенных Штатах - один из ключевых факторов для определения дальнейшей линии в отношении поддержки Украины, и на саммите ее будут обсуждать с учетом победы Трампа. США - лидер по предоставленной Киеву помощи, на втором месте - Евросоюз, на третьем - Германия. Если Трамп решит больше не помогать Украине, отражающей российскую вооруженную агрессию, то "линия ЕС останется прежней - поддерживать Украину". Он не исключил, что в Европе могут на этом фоне не просто пойти тем же путем, а наоборот - увеличить помощь Киеву. "Но будут ли все 27 членов Евросоюза продолжать эту линию - другой вопрос", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС 5 ноября.

Он напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения ЕС удавалось сохранить единство в отношении поддержки Украины, однако полного единогласия в блоке нет. Именно принимающая саммит ЕПС Венгрия блокирует решения Евросоюза о помощи Киеву и выступает с односторонними инициативами, не согласованными с Брюсселем.

Дискуссия по Грузии будет жаркой

Среди таких инициатив - не только "турне за мир" Виктора Орбана, но и его поездка в Грузию до объявления официальных результатов выборов. Венгерский премьер активно поддерживает правящую партию "Грузинская мечта", приведшую страну-кандидата на вступление в ЕС к де-факто замораживанию процесса евроинтеграции. При этом единой позиции о легитимности ее победы на октябрьских выборах у Евросоюза пока нет - ее предстоит выработать на саммите ЕПС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан в Тбилиси, 29 октября 2024 года Фото: VANO SHLAMOV/AFP

"В Европейском совете существуют разные мнения - одни требуют расследования нарушений на выборах в Грузии, другие говорят, что выборы должны быть признаны", - сказал высокопоставленный чиновник в Брюсселе. Наблюдатели ожидают жарких дискуссий и жестких формулировок, однако считают введение санкций маловероятным, учитывая позицию Орбана в отношении Тбилиси и его "привычку блокировать". Другие инструменты в распоряжении ЕС - например, прекращение финансирования совместных с грузинским правительством программ, направленных на поддержку реформ, и отмена "безвиза" - не требуют консенсуса. Однако в Брюсселе не раз говорили о том, что не хотят наказывать стремящийся в Евросоюз грузинский народ. Конкретные решения будут приняты на Совете ЕС по иностранным делам позднее в ноябре, поскольку встреча лидеров на ЕПС неформальная, а тема Грузии стоит в повестке рабочего ужина.

Следующая, шестая, встреча ЕПС состоится весной 2025 года в Албании. До этого саммиты проводились в Чехии, Молдове, Испании и Великобритании с частотой раз в полгода. В качестве принимающих страны, председательствующие в Совете ЕС, чередуются со странами, не входящими в блок. В Брюсселе ценят этот формат за многочисленные дискуссии, которые формируют ход дальнейших дебатов уже внутри ЕС, и за возможность провести встречи по отдельным странам и темам, например, по ситуации в Молдове или по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. "Это часть международных отношений, это роль наших лидеров. Чем чаще они встречаются, тем больше это сглаживает отношения", - пояснил высокопоставленный чиновник Евросоюза.