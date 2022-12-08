Сможет ли ЕС направить финпомощь Киеву без согласия Венгрии?

Евросоюз обещает предоставить Украине в 2023 году помощь в объеме 18 млрд евро. Но возможно ли это, если Венгрия не снимет свое вето? Времени для поиска компромисса остается мало.

Еврокомиссия 9 ноября предложила выделить Украине в 2023 году пакет экстренной макроэкономической помощи на общую сумму до 18 млрд евро. Однако Будапешт 6 декабря заблокировал в совете министров финансов стран-членов ЕС эту инициативу.

В тот же день, 6 декабря, премьер-министр страны Виктор Орбан подчеркнул в своем микроблоге Twitter, что речь не идет о "шантаже" и Венгрия готова оказать Украине финансовую помощь на двусторонней основе. "Мы действительно хотим убедить страны-члены ЕС, что общие долги Евросоюза - это не решение. Если мы продолжим идти по направлению к долговому союзу, пути назад уже не будет", - предупредил он.

Бойкотирование Венгрией ряда инициатив ЕС

При этом некоторые эксперты полагают, что, когда одно государство-член ЕС блокирует реализацию важной инициативы всего Евросоюза ради собственных интересов, - это и есть шантаж. В случае с Венгрией его масштабы достигли новых границ: ведь уже на протяжении месяцев правительство в Будапеште отказывается поддержать введение в ЕС минимального корпоративного налога и медлит с одобрением приема в НАТО Швеции и Финляндии. И вот теперь оно заблокировало выделение Евросоюзом макроэкономической помощи Украине.

Комментируя решение совета министров финансов стран-членов ЕС, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровкис заявил, что "своими глазами видел, насколько отчаянной является эта ситуация". "В следующем месяце мы должны сделать первый взнос, чтобы Украина смогла пережить зиму. Альтернативы нет - мы найдем выход", - пообещал он.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что замораживает выплату Венгрии 7,5 млрд евро из бюджета ЕС, а также 5,8 млрд евро из фонда по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Причиной такого шага стали недостаточные усилия Будапешта по реализации реформ в области становления правового государства, к которым ранее призвала Еврокомиссия. Отмечается, что недостатки в этой сфере подтверждаются целым рядом решений Европейского суда в процессах против Венгрии, вынесенных за последние годы.

Кроме прочего, Еврокомиссия требует от Будапешта восстановить систему независимого правосудия, изменить процедуру госзакупок, создать ведомство по борьбе с коррупцией и провести целый ряд других преобразований.

Виктор Орбан утверждает, что его страна провела необходимые реформы, однако Брюссель не верит его словам. На постоянное нарушение правил ЕС регулярно указывают и венгерские журналисты. "Пока Венгрия, чтобы разморозить средства ЕС, пытается убедить Еврокомиссию, что она принимает новые антикоррупционные меры, зять Орбана Иштван Тиборч только что получил 380 000 евро из фондов Евросоюза. Тиборч и его отец получили в общей сложности 3,2 миллиона на "развитие сельских районов", - написал в Twitter 7 декабря венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи.

Какие меры может принять ЕС без согласия Венгрии?

15 сентября Европейский парламент опубликовал заявление о том, что "Венгрия больше не может считаться полноценной демократией", и осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства премьер-министра страны Виктора Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей.

Между тем спикер немецких "зеленых" в Европарламенте Расмус Андрезен (Rasmus Andresen) призвал Еврокомиссию не поддаваться на шантаж. "К сожалению, наступил момент, когда Еврокомиссии нужно готовить альтернативные варианты для финансирования Украины. (...) В краткосрочной перспективе мы могли бы использовать резерв экстренной помощи из бюджета ЕС. Этим ЕС может выиграть время. В целом, однако, бюджетные инструменты недостаточно хорошо оснащены. В качестве альтернативы государства-члены могут создать общий фонд и выплачивать субсидии из национальных бюджетов", - предложил он.

Финансовые решения в ЕС по-прежнему могут приниматься только единогласно. И обойти этот принцип не так-то просто. Без Венгрии 26 остальных стран-членов ЕС могут заключить межправительственное соглашение о совместном заимствовании 18 миллиардов для Украины. Однако это означает, что каждая из этих стран должна будет предоставить финансовую гарантию своей доли займа. Некоторые государства-члены заявляют, что для этого у них нет резервов в бюджете. Другие опасаются трудностей с одобрением такого шага в национальных парламентах. Подобный кредит будет более дорогим, чем если бы он был взят от лица ЕС, и на его оформление уйдет больше времени. При этом, поскольку времени мало, промежуточный кредит мог бы предоставить Европейский инвестиционный банк.

Проще было бы использовать для Украины чрезвычайный резерв из бюджета ЕС, который мог бы быть расширен за пределы обычных бюджетных рамок путем перераспределения. В целом, однако, ЕС плохо подготовлен к таким чрезвычайным ситуациям в своих договорах. К тому же, в них не прописаны санкционные меры для стран-членов, которые играют не по правилам.

В поисках вымученного компромисса

Как говорят, Германия и Франция ведут закулисную работу для достижения компромисса между Еврокомиссией и Венгрией. По мнению Берлина и Парижа, новая оценка усилий Венгрии по проведению реформ может помочь выйти из тупика и сделать возможным выделение Украине средств.

Между тем есть опасения, что на саммите ЕС 16-17 декабря может не сформироваться квалифицированное большинство для сохранения санкций против Венгрии в рамках так называемого механизма верховенства закона. Это было бы драматичным конфузом и положило бы конец попыткам устанавливать ограничения для государств-членов ЕС.

Среди сторонников жесткой линии по отношению к Будапешту - Нидерланды. "Если не будет выделена помощь Украине, на карту будет поставлено доверие к ЕС", - уверена министр финансов королевства Сигрид Кааг. Она называет поведение Венгрии "более чем прискорбным" и отмечает, что верховенства закона в стране уже давно не существует. Нидерланды не будут голосовать за разморозку средств для Будапешта, говорит она.

Несколько правозащитных организаций во главе с антикоррупционной НПО Transparency International обратились к Совету министров ЕС с экстренным письмом с призывом не отступать перед Венгрией. "За последнее десятилетие венгерское правительство взяло под контроль суды, подорвало свободу СМИ, демонизировало неправительственные объединения, а в некоторых случаях - и создало им репутацию преступников, ограничило академическую свободу и нарушало права мигрантов, женщин и ЛГБТК, получая при этом деньги от ЕС", - говорится в этом документе.

Организации призывают вести дальнейший мониторинг в отношении Венгрии и добиться, "чтобы деньги ЕС расходовались по назначению и приносили пользу венгерским гражданам, а не служили интересам элиты и закрепляли нарушения прав". ЕС больше не должен финансировать правительства, которые постоянно занимаются нарушением прав, заключают подписавшиеся.

При этом обе стороны находятся в ситуации цейтнота: ЕС должен организовать выделение денег для Украины в течение нескольких недель, а Венгрия может потерять часть средств на восстановление экономики от последствий пандемии, если они их предоставление не будет согласовано до 19 декабря.

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