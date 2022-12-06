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Министр финансов Германии Кристиан ЛинднерФото: Oliver Berg/dpa/picture-alliance
ПолитикаЕвропа

Венгрия наложила вето в ЕС на пакет помощи Украине

Ксения Польская Брюссель
1 ч. назад

Будапешт заблокировал макрофинансовую помощь Украине на 2023 год в совете министров финансов стран ЕС. Глава Минфина ФРГ назвал это оппортунизмом.

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Венгрия во вторник, 7 декабря, заблокировала пакет помощи Европейского Союза для Украины на 2023 год на сумму 18 миллиардов евро. Об этом после заседания совета министров финансов стран Евросоюза в Брюсселе сообщил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner).

"Очень жаль, что сегодня мы не приняли решения о необходимой финансовой помощи для Украины, что мы не можем выразить свою солидарность с ней финансово. Ответственность за это несет Венгрия", - сказал он.

Теперь перед Советом ЕС стоит задача, как можно быстрее договориться, чтобы получить возможность задействовать для помощи Украине необходимые ей средства, которые 26 стран-членов уже согласовали с Еврокомиссией, указал Линднер.

Линднер: "Скидок из-за оппортунизма" для Венгрии быть не должно

Что касается Венгрии, то государства ЕС попросили Еврокомиссию дать оценку актуальным событиям в этой стране с точки зрения верховенства права. "Вопрос о верховенстве права и наших общих европейских ценностях имеет огромное значение для внутреннего и внешнего авторитета ЕС. Здесь не должно быть скидок из-за оппортунизма", - подчеркнул министр финансов Германии.

Будапешт реализовал свою угрозу выступить против финансовой поддержки Украины на совете министров финансов Евросоюза в Брюсселе. Это одна из нескольких инициатив ЕС, на которые наложила вето Венгрия, поскольку ей грозит блокирование 13 миллиардов евро из фондов ЕС из-за коррупции и недостаточного обеспечения независимости судебной системы.

У стран ЕС есть время до 19 декабря, чтобы поддержать, отклонить или изменить содержание предложения Еврокомиссии о предоставлении финансовой помощи Украине на сумму 18 млрд евро.

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