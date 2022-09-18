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Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: Luka Dakskobler/ZUMA/imago images
ПолитикаЕвропа

Еврокомиссия урежет Венгрии 7,5 млрд из-за коррупции

Сергей Ромашенко
37 мин. назад

Европейский регулятор впервые предлагает подобный шаг на фоне нарушения правовых норм в одной из стран ЕС. В Еврокомиссии полагают, что в Венгрии деньги ЕС недостаточно защищены от коррупции.

https://www.dw.com/ru/evrokomissia-namerena-urezat-vengrii-75-mlrd-evro-izza-korrupcii/a-63163135

Еврокомиссия (ЕК) на фоне сведений о коррупции и других нарушениях правовых норм в Венгрии предложила сократить выплаты этой стране из бюджета ЕС почти на 7,5 млрд евро. Регулятор пришел к выводу, что европейские деньги недостаточно защищены в Венгрии от нецелевого использования, сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан в воскресенье, 18 сентября, в Брюсселе.

Это первый случай, когда Еврокомиссия предлагает такую меру из-за дефицитов в правовой системе в какой-либо из стран ЕС. В то же время Хан позитивно отозвался об обещаниях Венгрии устранить нарушения. "В Венгрии дело действительно сдвинулось с мертвой точки", - сказал он.

Нарушения в Венгрии

Для урезания бюджетных средств Евросоюза нужно, чтобы этот шаг поддержали не менее 15 стран ЕС с общим населением не менее 65 процентов от общего числа жителей Евросоюза. Европейский регулятор запустил соответствующий механизм еще в апреле. Этот механизм, вступивший в силу в 2021 году, призван не допускать безнаказанного нарушения в ЕС таких норм, как разделение властей.

Венгрия в последнее время демонстрировала Еврокомиссии готовность к компромиссу, но так и не смогла полностью развеять сомнений регулятора. Поэтому ЕК перешла к осуществлению второго этапа штрафного механизма. Регулятор также блокирует выделение Венгрии нескольких миллиардов евро на борьбу с коронавирусом. Венгрия - единственная стран, которая все еще не согласовала с Брюсселем план расходования этих средств.

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