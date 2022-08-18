Пророссийская политика Орбана несет Венгрии мало пользы и много вреда

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Непоколебимо держится венгерский премьер Орбан за хорошие отношения с Москвой и выступает в качестве рупора Кремля в Европе. Эта политика дорого обходится Венгрии, считает Жужанна Вег.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце июля нынешнего года выступил с речью в румынском курортном местечке Бэиле-Тушнад - речью, которая вызвала возмущение в Европе. В ней премьер критиковал смешение европейских и неевропейских "рас", что, по его мнению, ведет к вытеснению народов Западной Европы и образованию "смешанных" стран в пост-западном мире.
Термины, которыми пользовался Орбан, напомнили выступления нацистов, и это спровоцировало резкую реакцию международного сообщества. Меньше возмущения вызвали заявления Орбана о России и российской войне против Украины. Однако они заслуживают не меньшего внимания.
Венгерский премьер в Бэиле-Тушнад фактически выступил в качестве рупора Кремля. Он напомнил об опасениях России насчет возможного присоединения Украины к НАТО и назвал их понятной, хотя и не оправданной причиной для агрессии. Он также повторил угрозы главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия будет сдвигать линию фронта дальше на Запад.
Орбан открыто намекнул на ответственность Запада, и в первую очередь США за войну, поскольку они якобы проигнорировали опасения Кремля, и выступил за немедленные мирные переговоры. Чтобы эти переговоры имели успех, их должны вести Россия и США, потому что Вашингтон последний из тех, кто согласится с опасениями Москвы, заявил он.
Хотя премьер Венгрии не намеревался напрямую оправдать российскую агрессию, его требования отрицают дееспособность Украины, а также ее суверенное право самостоятельно выбирать участие в том или ином альянсе безопасности. Орбан перенял аргументацию Кремля и пожертвовал теми ценностями и международными обязательствами, на которых строится участие Венгрии в НАТО.
Тот факт, что Орбан использовал в своей речи российский нарратив, полностью соответствует действиям венгерского правительства с начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Приоритетом Будапешта является сохранение отношений с Москвой без всяких трений, правительство Орбана также постоянно ставит под вопрос политику санкций ЕС в отношении России. В июне Венгрия грозила наложить вето на шестой пакет санкций ЕС только для того, чтобы удалить из санкционного списка главу РПЦ патриарха Кирилла. И это после того, как Венгрия уже добилась для себя исключения из европейского эмбарго на поставки нефти из России.
В то время как Евросоюз призывает страны-члены снижать зависимость от российского газа, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в июле встретился со своим российским коллегой с целью договориться о поставках из РФ дополнительных 700 млн кубометров газа. Стоит напомнить, что еще в феврале Орбан встречался с Путиным и обсуждал увеличение поставок газа на 1 млрд кубометров к уже имевшимся 4,5 млрд кубометров - в надежде, что сделку удастся заключить до выборов в венгерский парламент в апреле. План провалился.
Несколько дней назад сделка, по всей видимости, была заключена, однако ее объемы оказались намного ниже ожиданий. В августе Венгрия получит дополнительно 52 млн кубометров газа по газопроводу "Турецкий поток". И это с учетом того, что Россия из-за введенных ею ограничений на поставки газа, который через Австрию поступает в Венгрию, прокачивает значительно меньше, чем оговорено в контрактах.
Таким образом под угрозой оказалась социальная политика Орбана, которая во многом обеспечивала ему высокую популярность у избирателей в последние 10 лет. Глава канцелярии премьера-министра Гергель Гуляш еще 13 июля заявил, что правительство больше не будет обеспечивать неограниченные субсидии на оплату коммунальных услуг населения. По его словам, с августа жители будут платить по рыночным ценам за газ и электроэнергию за объемы, которые будут превышать средний уровень потребления.
В связи с этим для Венгрии весьма сомнительны преимущества пророссийской политики ее правительства. В то же время маловероятно, что это приведет к сближению политики Венгрии в отношении Москвы с курсом, проводимым западными союзниками Будапешта. Помимо регулярной критики из Брюсселя и Вашингтона нарушений принципов правового государства в Венгрии, которая уже давно стала проблемным случаем в ЕС, своей политикой в отношении России Орбан разозлил своего самого важного союзника - правительство Польши под руководством национал-консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗиС).
По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, пути Польши и Венгрии разошлись. Да и сам Орбан говорил о том, что вопрос о сотрудничестве двух стран следует отложить на время, когда закончится война в Украине. Два других члена Вышеградской группы - Чехия и Словакия - еще до войны в значительной степени отдалились от Венгрии. Пророссийский курс Будапешта еще сильнее углубил разногласия.
Разлад в отношениях между правящей в Венгрии партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и партией "Закон и справедливость" в Польше навредил попыткам Орбана создать в Евросоюзе новый союз крайне правых партий с участием французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и итальянской "Лиги". Однако он будет пытаться и дальше поддерживать отношения со всеми этими политическими силами в надежде на их приход к власти в будущем.
Выступление Орбана в начале августа на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Техасе, в котором он выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу и надежду на его возвращение в Белый дом в 2024 году, показывает, что венгерский премьер стремится к долгосрочному международному сотрудничеству крайне правых сил.
Попытки Орбана поставить все на одну карту свидетельствуют также о том, что он не собирается улучшать отношения с нынешним руководством США и большинством европейских стран. Следовательно нельзя исключить дальнейшее углубление конфликта Будапешта с западными союзниками.
В то же время Венгрия не собирается выходить из ЕС и НАТО, поскольку это не в интересах Орбана. Однако его стенания по поводу заката западной цивилизации и его благосклонные жесты в адрес противников Запада - России и Китая - останутся во внешнеполитическом инструментарии Венгрии, и ее западным партнерам никуда от этого не деться.
Этими действиями Орбан пытается расширить для Венгрии пространство для маневра, однако фактически добивается прямо противоположного. Подорвав позиции страны на Западе, которую теперь там считают неблагонадежным партнером, Венгрия может превратиться в игрушку для сил, которые будут пытаться подорвать союзы, в которых она участвует.
Жужанна Вег занимается исследованиями в Европейском университете Виадрина, а также работает в Германском фонде Маршалла США. Статья отражает исключительно мнение автора, а не организаций, в которых она работает.
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