Путин, Орбан и нефтяное эмбарго. Кого поддержит Венгрия?

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Еврокомиссия хочет ввести нефтяное эмбарго против России. Премьер Венгрии Виктор Орбан намерен воспользоваться правом вето. К чему это приведет и как реагируют в Евросоюзе?
После победы на прошедших в апреле 2022 года в Венгрии парламентских выборах партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пойдет на четвертый подряд срок во главе кабинета министров, имея большинство в парламенте в две трети голосов. Его четвертый легислатурный период начинается в тот момент, когда Россия воюет против Украины, а между ЕС и Венгрией разгорелся новый конфликт. Причиной является нефтяное эмбарго, которое ЕС планирует ввести против России и в котором Орбан видит большую опасность для Венгрии.
Страны-члены ЕС в целом достигли консенсуса по вопросу введения эмбарго, но о конкретных деталях пока не договорились. Единственной страной-членом ЕС, которая высказалась против введения запрета на покупку российской нефти и хочет использовать вето против такого рода санкций, является Венгрия. И хотя некоторые европейские СМИ сообщали, что Будапешт поддержит санкции, если Брюссель в порядке исключения выдаст временное разрешение на импорт нефти, правительство Венгрии, похоже, решило иначе.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который также отвечает за внешние экономические связи, заявил во время визита в Казахстан в начале мая, что его правительство ни в коем случае не поддержит санкции, которые сделают невозможным импорт в Венгрию газа и нефти из России и таким образом поставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.
Ранее в том же духе высказался и руководитель канцелярии премьер-министра Гергель Гуляш. Но более детальной информации от пресс-секретаря венгерского правительства DW получить не удалось. Он лишь указал на заявления Сийярто и Гуляша и сказал, что позиция венгерских властей не изменилась.
"Позиция венгерского правительства четко обозначена", - говорит политолог Петер Креко из Будапештского институт Political Capital в интервью DW. - Но нельзя полностью исключать того, что власти изменят свою позицию, хотя и открыто говорят о планах использовать вето".
Официально венгерское правительство обосновывает свое решение сильной зависимостью страны от российских энергоносителей. При этом Венгрия не является той страной ЕС, которая более всех зависима от нефти и газа из РФ. Поставки энергоресурсов из России покрывают 58 процентов ежегодного потребления нефти в Венгрии. В Словакии это число составляет 96 процентов, в Литве и Финляндии - около 80 процентов. Тем не менее эти страны не против введения нефтяного эмбарго, хотя Словакия хочет воспользоваться временным особым разрешением на импорт российской нефти.
Возможно в запланированном решении Венгрии не поддержать эмбарго против России играют роль и другие причины. Например, отношения с Брюсселем, которые напоминают игру в покер. Еврокомиссия до сих пор не выплатила Венгрии миллиарды из фонда преодоления последствий пандемии коронавируса из-за подозрений в коррупции. Кроме того ЕС готовится впервые применить свой механизм верховенства права: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leien) еще в начале апреля объявила о принятии мер против Венгрии в связи с нарушением там принципов правового государства. "Возможно, это играет роль при принятии решения не поддерживать санкции", - говорит Креко. В любом случае отношения между Венгрией и институтами ЕС очень сильно отравлены.
Планируемое вето - лишь один из примеров того, как проводимая венгерскими властями внешняя политика все больше загоняет страну в изоляцию. Венгрия - единственная страна ЕС, которая не осудила нападение России на Украину. Орбан не критикует Путина, а войну против Украины лишь номинально осуждает. Санкции против России Венгрия выполняет скрепя зубами, поставку оружия Украине через свою территорию и вовсе запретила. Из-за такой позиции прежние союзники Венгрии среди восточных стран ЕС - Польша, Чехия, Словакия, Словения - отвернулись от Будапешта. Самым болезненным для Орбана был разрыв с Польшей.
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский обвинил Орбана в том, что тот слеп и не видит военные преступления России в Украине - и посоветовал ему посетить окулиста.
"Внешнеполитическая позиция Венгрии в Европе еще никогда не была такой слабой, как сейчас, - говорит политолог Петер Креко. - Правительство Орбана завело себя в тупик. Честно говоря, мне не понятен расчет, который стоит за внешней политикой Орбана, я не вижу разумной стратегии и рациональных действий".
Из-за дружественной позиции по отношению к Путину, Виктор Орбан подвергается критике и с другой стороны. Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) обвиняет венгерского премьера в том, что он стремится заполучить части западной Украины, в которых живет венгерское национальное меньшинство. По его мнению, в этом причина сотрудничества Орбана с Путиным, который информировал венгерского премьера о предстоящей войне еще до того, как она началась.
Обвинения вызывают большой резонанс в стране. Госсекретарь при МИД Венгрии Томаш Менчер и пресс-секретарь правительства Золтан Ковач называют это ложью и фейками, которые выдумали потому, что Венгрия отказалась поставлять оружие Украине.
Политолог Петер Креко не видит никаких признаков того, что Венгрия претендует на часть территорий на западе Украины. "Орбан выглядел очень удивленным, когда началась война. И Орбан не отправляет в Украину ни солдат, ни оружие", - подчеркивает политолог. Такие заявления , как со стороны Данилова, безосновательными и безответственны, до тех пор пока этому нет никаких доказательств. Но из-за дружественной внешней политики по отношению к Путину такие заявление очень вредят имиджу Орбана, признает политолог.
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