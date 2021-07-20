Восточная Европа против Западной: Евросоюз на грани раскола?

Некоторое время назад президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что текущие политические проблемы Евросоюза с некоторыми восточноевропейскими странами - это "не проблема Виктора Орбана (...) это что-то гораздо более глубокое". Он говорил о наметившемся в Европе фундаментальном "разрыве между Востоком и Западом".

Во время недавнего визита канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Варшаву этот диагноз, похоже, получил новое подтверждение. Главу правительства ФРГ "радушно" приветствовали плакатами, на которых Ангела Меркель (Angela Merkel) и другие немецкие политики были изображены в одном ряду с Гитлером и нацистским министром пропаганды Геббельсом. Одновременно Варшава обвиняет Берлин в "беззаконии", поскольку немецкие власти якобы не хотят выплачивать Польше военные репарации. Неприкрытая провокация.

Насколько силен антилиберальный фронт?

Когда в июле 2021 года премьер-министр Словении, популист Янез Янша по ротации стал председателем Совета Евросоюза, некоторые наблюдатели не ожидали ничего хорошего. Янша называет венгерского премьера Виктора Орбана своим другом, публично оскорбляет журналистов и любит провокации. К примеру, в октябре он опубликовал твит, в котором назвал 13 депутатов Европарламента "куклами Сороса".

Янез Янша и Андрей Бабиш - диалог двух популистов

В споре Евросоюза с Венгрией по поводу закона, дискриминирующего сексуальные меньшинства, Янша встал на сторону Орбана, как и в битве Брюсселя с Варшавой из-за демонтажа польскими властями принципа верховенства закона. "Я думаю, что вся позиция этого альянса очень антиевропейская. Это свидетельствует о появлении своего рода нового железного занавеса", - говорит Марко Милосавлевич, профессор медиа-исследований в Университете Любляны. Но правительство меньшинства Янши не очень прочно сидит в седле. Весной пройдут выборы, на которых оппозиция имеет хорошие шансы одержать победу.

Недавние выборы в Чехии также показали, что популисты могут быть отстранены от власти. На смену правительству премьер-министра Андрея Бабиша пришла проевропейская коалиция. В Болгарии более проевропейская коалиция была сформирована с третьей попытки. Политический эксперт европейского Центра Карнеги (Carnegie Europe) Штефан Лене (Stefan Lehne) уверен, что внутренний кризис ЕС в значительной степени связан с Польшей и Венгрией и не типичен для региона в целом. "Кроме этой конкретной и регулярно обостряющейся ситуации, нельзя говорить об ухудшении ситуации между Востоком и Западом", - указывает он.

Венгрия в авангарде борьбы против либерализма

На "саммит за демократию", который президент США проводил в середине декабря, не была приглашена лишь одна страна ЕС - Венгрия. Джо Байден даже причислил ее к мировым государствам-изгоям. А недавно сформировавшаяся в стране оппозиция использует эту оценку для атак на Виктора Орбана. Его соперник Петер Марки-Зай заявил, что "международное сообщество относится к Орбану, как к вирусу". Марки-Зай сказал, что премьер-министр Венгрии долго и упорно работал для такой оценки, стремясь к особо тесным отношениям с Китаем, Россией и Азербайджаном.

Лидер французских правых популистов Марин Ле Пен прекрасно находит общий язык с Виктором Орбаном

Орбан исповедует форму правления, которую называет "нелиберальной демократией". Он ведет упорную борьбу против основополагающих ценностей ЕС. "Мы заменили потерпевшую фиаско либеральную демократию христианской демократией XXI века", которая ориентирована на традиции и безопасность, заявил премьер-министр Венгрии. Стратегическая ошибка немецких христианских демократов, в частности, заключалась в том, что они позволили Орбану в течение многих лет строить свое автократическое государство под крылом Европейской народной партии, имеющей самую сильную фракцию в Европейском парламенте.

Под ее прикрытием Орбан превратил Венгрию в "захваченное государство", уничтожил свободу СМИ, независимость судебной системы, институциональные гарантии и свободы гражданского общества. Непрерывный поток государственной пропаганды был направлен на идеологическую обработку населения и оправдание своей политики перед внешним миром. Венгрия стала магнитом для правых популистов со всей планет - от Марин Ле Пен из Франции до бывшего вице-президента США Майка Пенса.

Надвигается ли "Полекзит"?

Несмотря на дефицит демократии, о котором много говорят в ЕС, Польша была допущена к участию в демократическом саммите президента Байдена. Возможно, потому, что автократическая реструктуризация государства там еще не зашла так далеко. В любом случае с момента прихода к власти в 2015 году правящая консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS), несомненно, использовала венгерский опыт: ликвидация свободы СМИ, подрыв независимой судебной системы, борьба против ЛГБТ-сообщества и запрет на аборты - все это приправлено ярым национализмом.

Поляки протестуют против решения объявить некоторые города и воеводства "зонами, свободными от ЛГБТ"

Но самая большая проблема возникла в октябре, когда Конституционный суд Польши постановил, что польское законодательство имеет приоритет над законодательством Евросоюза. И возник вопрос, не планирует ли Варшава "Полэкзит" - выход из ЕС. Глава PiS Ярослав Качиньский немедленно опроверг это, а массовые проевропейские демонстрации показали, что общественное мнение в Польше еще не настолько зомбировано, как может надеяться правящая партия.

Юридическому разрыву с ЕС предшествовала целая серия решений Европейского суда против Варшавы, в частности, против изменений в законодательстве, которые подрывают независимость судебной власти.

Финансовое давление работает? Возможно

"Это иллюзия - верить, что демократия и верховенство закона могут быть декретированы из Брюсселя", - говорит Штефан Лене, добавляя, что ориентации на европейские ценности можно достичь только путем демократических выборов. Он видит проблеск надежды в том, что в обеих странах крупные города сейчас находятся под контролем оппозиции. Кроме того, у Орбана в лице Марки-Зая появился вразумительный конкурент, и опросы дают повод для оптимизма".

А еще Европа должна эффективно применять не только юридические, как раньше, но и свои финансовые инструменты, включая доступ к средствам Фонда реконструкции, полагает эксперт. При этом, несмотря на определенный оптимизм по поводу результативности финансового давления, политолог видит "значительную опасность" того, что ситуация в борьбе за принцип верховенства закона может обостриться.

Если, например, Польша начнет блокировать общеевропейское законодательство, начиная с вопросов борьбы с изменениями климата, "у ЕС возникнет очень большая проблема". Однако на данный момент мы все еще находимся в "интересной фазе между эскалацией и определенными компромиссами, которые могут разрядить обстановку", - считает Лене. В любом случае вероятность шантажа высока с обеих сторон.

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