Восточная Европа против Западной: Евросоюз на грани раскола?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Споры о верховенстве закона, давление на ЛГБТ-сообщество, ограничение миграции - политика некоторых стран Восточной Европы противоречит фундаментальным европейским ценностям. Многие опасаются раскола ЕС.
Некоторое время назад президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что текущие политические проблемы Евросоюза с некоторыми восточноевропейскими странами - это "не проблема Виктора Орбана (...) это что-то гораздо более глубокое". Он говорил о наметившемся в Европе фундаментальном "разрыве между Востоком и Западом".
Во время недавнего визита канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Варшаву этот диагноз, похоже, получил новое подтверждение. Главу правительства ФРГ "радушно" приветствовали плакатами, на которых Ангела Меркель (Angela Merkel) и другие немецкие политики были изображены в одном ряду с Гитлером и нацистским министром пропаганды Геббельсом. Одновременно Варшава обвиняет Берлин в "беззаконии", поскольку немецкие власти якобы не хотят выплачивать Польше военные репарации. Неприкрытая провокация.
Когда в июле 2021 года премьер-министр Словении, популист Янез Янша по ротации стал председателем Совета Евросоюза, некоторые наблюдатели не ожидали ничего хорошего. Янша называет венгерского премьера Виктора Орбана своим другом, публично оскорбляет журналистов и любит провокации. К примеру, в октябре он опубликовал твит, в котором назвал 13 депутатов Европарламента "куклами Сороса".
В споре Евросоюза с Венгрией по поводу закона, дискриминирующего сексуальные меньшинства, Янша встал на сторону Орбана, как и в битве Брюсселя с Варшавой из-за демонтажа польскими властями принципа верховенства закона. "Я думаю, что вся позиция этого альянса очень антиевропейская. Это свидетельствует о появлении своего рода нового железного занавеса", - говорит Марко Милосавлевич, профессор медиа-исследований в Университете Любляны. Но правительство меньшинства Янши не очень прочно сидит в седле. Весной пройдут выборы, на которых оппозиция имеет хорошие шансы одержать победу.
Недавние выборы в Чехии также показали, что популисты могут быть отстранены от власти. На смену правительству премьер-министра Андрея Бабиша пришла проевропейская коалиция. В Болгарии более проевропейская коалиция была сформирована с третьей попытки. Политический эксперт европейского Центра Карнеги (Carnegie Europe) Штефан Лене (Stefan Lehne) уверен, что внутренний кризис ЕС в значительной степени связан с Польшей и Венгрией и не типичен для региона в целом. "Кроме этой конкретной и регулярно обостряющейся ситуации, нельзя говорить об ухудшении ситуации между Востоком и Западом", - указывает он.
На "саммит за демократию", который президент США проводил в середине декабря, не была приглашена лишь одна страна ЕС - Венгрия. Джо Байден даже причислил ее к мировым государствам-изгоям. А недавно сформировавшаяся в стране оппозиция использует эту оценку для атак на Виктора Орбана. Его соперник Петер Марки-Зай заявил, что "международное сообщество относится к Орбану, как к вирусу". Марки-Зай сказал, что премьер-министр Венгрии долго и упорно работал для такой оценки, стремясь к особо тесным отношениям с Китаем, Россией и Азербайджаном.
Орбан исповедует форму правления, которую называет "нелиберальной демократией". Он ведет упорную борьбу против основополагающих ценностей ЕС. "Мы заменили потерпевшую фиаско либеральную демократию христианской демократией XXI века", которая ориентирована на традиции и безопасность, заявил премьер-министр Венгрии. Стратегическая ошибка немецких христианских демократов, в частности, заключалась в том, что они позволили Орбану в течение многих лет строить свое автократическое государство под крылом Европейской народной партии, имеющей самую сильную фракцию в Европейском парламенте.
Под ее прикрытием Орбан превратил Венгрию в "захваченное государство", уничтожил свободу СМИ, независимость судебной системы, институциональные гарантии и свободы гражданского общества. Непрерывный поток государственной пропаганды был направлен на идеологическую обработку населения и оправдание своей политики перед внешним миром. Венгрия стала магнитом для правых популистов со всей планет - от Марин Ле Пен из Франции до бывшего вице-президента США Майка Пенса.
Несмотря на дефицит демократии, о котором много говорят в ЕС, Польша была допущена к участию в демократическом саммите президента Байдена. Возможно, потому, что автократическая реструктуризация государства там еще не зашла так далеко. В любом случае с момента прихода к власти в 2015 году правящая консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS), несомненно, использовала венгерский опыт: ликвидация свободы СМИ, подрыв независимой судебной системы, борьба против ЛГБТ-сообщества и запрет на аборты - все это приправлено ярым национализмом.
Поляки протестуют против решения объявить некоторые города и воеводства "зонами, свободными от ЛГБТ"
Но самая большая проблема возникла в октябре, когда Конституционный суд Польши постановил, что польское законодательство имеет приоритет над законодательством Евросоюза. И возник вопрос, не планирует ли Варшава "Полэкзит" - выход из ЕС. Глава PiS Ярослав Качиньский немедленно опроверг это, а массовые проевропейские демонстрации показали, что общественное мнение в Польше еще не настолько зомбировано, как может надеяться правящая партия.
Юридическому разрыву с ЕС предшествовала целая серия решений Европейского суда против Варшавы, в частности, против изменений в законодательстве, которые подрывают независимость судебной власти.
"Это иллюзия - верить, что демократия и верховенство закона могут быть декретированы из Брюсселя", - говорит Штефан Лене, добавляя, что ориентации на европейские ценности можно достичь только путем демократических выборов. Он видит проблеск надежды в том, что в обеих странах крупные города сейчас находятся под контролем оппозиции. Кроме того, у Орбана в лице Марки-Зая появился вразумительный конкурент, и опросы дают повод для оптимизма".
А еще Европа должна эффективно применять не только юридические, как раньше, но и свои финансовые инструменты, включая доступ к средствам Фонда реконструкции, полагает эксперт. При этом, несмотря на определенный оптимизм по поводу результативности финансового давления, политолог видит "значительную опасность" того, что ситуация в борьбе за принцип верховенства закона может обостриться.
Если, например, Польша начнет блокировать общеевропейское законодательство, начиная с вопросов борьбы с изменениями климата, "у ЕС возникнет очень большая проблема". Однако на данный момент мы все еще находимся в "интересной фазе между эскалацией и определенными компромиссами, которые могут разрядить обстановку", - считает Лене. В любом случае вероятность шантажа высока с обеих сторон.
Смотрите также: