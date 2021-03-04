Исключение из фракции Европарламента: куда направятся депутаты партии Орбана?

Многолетний политический "семейный конфликт" вполне ожидаемо завершается "разводом": партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выходят из состава фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте.

В гневном письме лидеру фракции Манфреду Веберу (Manfred Weber), немецкому депутату, представляющему в Европарламенте баварский Христианско-социальный союз, Орбан объявил о немедленном выходе двенадцати венгерских депутатов от ФИДЕС из фракции, насчитывавшей до сих пор 187 парламентариев. Даже без венгров ЕНП останется самой многочисленной политической силой в Европарламенте. Она значительно опережает фракцию "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Эта группа, представляющая европейские соцпартии, имеет 145 депутатских мандатов.

Антиевропейская кампания в Венгрии

С 2019 года партия Орбана, которая имеет большинство в парламенте Венгрии, не в ладах с христианскими демократами в Европе. Тогда ЕНП, объединяющая христианско-демократические партии Европы, приостановила членство ФИДЕС. Причиной стали нарушения венгерским руководством основных ценностей Евросоюза, таких как верховенство закона и свобода СМИ.

Предвыборные плакаты с изображением Джорджа Сороса и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера

Не исключено, что решающее значение могли иметь личные нападки Виктора Орбана на тогдашнего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Его изображения использовались в ходе антиевропейской кампании в Венгрии.

Окончательное исключение из ЕНП грозит ФИДЕС в июне, когда члены фракции, как ожидается, снова встретятся очно на партийном съезде. За такой шаг выступает, в частности, председатель ЕНП, бывший глава Евросовета Дональд Туск, уже долгое время критикующий венгерского премьер-министра.

Орбан выступил с серьезными обвинениями

Виктор Орбан, который в последние годы многократно атаковал институты ЕС с правопопулистских позиций, в своем письме Веберу высказал разочарование тем, что фракция ЕНП "враждебна по отношению к ФИДЕС и ее избирателям". Дескать депутаты от ФИДЕС вынуждены уйти из-за "недемократических" препятствий - но будут и дальше представлять интересы венгерского народа. Очень досадно, указал Орбан, что деятельность фракции ЕНП парализована внутренними распрями, в то время как на европейском континенте продолжается пандемия коронавируса и врачи пытаются спасать жизни.

Лидер фракции ЕНП Манфред Вебер

Манфред Вебер выразил сожаление по поводу выхода венгерских депутатов из фракции. "Это печальный день", - сказал он. Тем не менее, продолжил Вебер, ситуация разъяснена, и теперь ЕНП может больше сконцентрироваться на будущем. ФИДЕС ушел из фракции, считает немецкий политик, потому что был далек от принципов, заложенных отцами-основателями объединенной Европы.

Вебер перешел к решительным действиям

За семь лет в должности главы христианских демократов в Европарламенте Веберу не раз приходилось сталкиваться с провокациями из Будапешта. Он долго колебался, прежде чем выступить против Орбана. Чашу терпения, вероятно, переполнило высказывание главы группы депутатов ФИДЕС в парламентской фракции Тамаша Дойча, который в конце ноября в передаче венгерского телевидения, заявил, что Вебер прибегает к языку полиции нацистской Германии, когда требует от Венгрии соблюдения принципов правового государства. Вебер назвал эти утверждения "абсолютно неприемлемыми", а 40 депутатов фракции призвали Дойча подать в отставку.

3 марта 2021 года ЕНП изменила правила приостановки полномочий, чтобы иметь возможность исключить из состава фракции всех представителей партийной группы, а не только одного депутата. Это был явный сигнал ФИДЕС.

Виктор Орбан предвидел этот шаг руководства фракции и отозвал своих депутатов по собственной инициативе. В письме, направленном Веберу 28 февраля, Орбан пригрозил таким развитием событий, но главу фракции на этот раз шантаж не впечатлил.

Угроза для европейской экономики

Канцлер Германии Ангела Меркель и Виктор Орбан

По информации из источников, близких к фракции ЕНП, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно просила Вебера не обострять ситуацию с ФИДЕС. Глава немецкого правительства нуждалась в поддержке Виктора Орбана, особенно в прошлом году, когда необходимо было согласовать долгосрочный бюджет ЕС, включая программу стимулирования экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Бюджет ЕС должен быть принят единогласно.

Орбан, в свою очередь, в ходе бюджетных переговоров не раз угрожал применить право вето, прежде всего для того, чтобы по возможности не допустить проверки соблюдения принципов верховенства права в Венгрии. В конечном итоге Венгрия поддержала проект бюджета ЕС на ближайшие семь лет, и он был принят.

Однако на саммите ЕС в декабре 2020 года Виктор Орбан вновь пригрозил тем, что некоторые части закона о бюджете ЕС могут быть не ратифицированы венгерским парламентом. Неясно, как уход из христианско-демократической фракции отразится теперь на тактике венгерского премьера. Если он выполнит свою декабрьскую угрозу, то создание фонда, который позволит европейской экономике как можно быстрее выйти из рецессии после завершения пандемии коронавируса, может быть отложено в долгий ящик.

Европейские правые ждут ФИДЕС

Двенадцать депутатов ФИДЕС в Европарламенте теперь вынуждены будут искать новую фракцию. Они могут присоединиться к национально-консервативной группе "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR), в которой, например, представлены польские депутаты правящей партии "Право и справедливость", а могут дрейфовать еще дальше вправо и войти в ряды фракции "Европейский альянс народов и наций" (ID), созданную итальянской "Лигой" и немецкой правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ). Председатель АдГ, депутат Европарламента Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) уже заявил, что фракция готова принять депутатов от ФИДЕС.

В ежедневной работе Европарламента мало что меняется. Теперь необходимо проверить, может ли ФИДЕС сохранить свое место в президиуме парламента и нужно ли изменить членство депутатов в комитетах, чтобы сохранить пропорции между фракциями.

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