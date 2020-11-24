Скандал из-за ТВ-шоу: Венгрия напомнила Германии о нацистском прошлом

Власти Венгрии обвинили Германию в нацистских взглядах из-за сатирического шоу на телеканале ZDF. О чем шла речь в передаче и на что именно обиделся венгерский премьер Виктор Орбан?
Кадр из ролика-пародии в сатирическом шоу heute-schow c участием сатириков Каролин Кебекус и Оливера Вельке
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан периодически становится героем сатирической передачи heute-schow на немецком телеканале ZDF. То поводом послужит отношение Орбана к венгерским СМИ, то заигрывание с Владимиром Путиным, то законы, касающиеся распространения коронавируса. На прошлой неделе комик Каролин Кебекус (Carolin Kebеkus) пошутила в очередном выпуске heute-schow на тему единства ЕС и вето Венгрии и Польши при принятии бюджета Евросоюза.
Кебекус в сатирическом 4-х минутном ролике-пародии на репортаж из Брюсселя в выпуске новостей назвала Орбана "венгерским гуляшом с ушами" и предложила, чтобы все страны-члены ЕС, кроме Венгрии и Польши, вышли из Евросоюза и сразу после этого создали союз под названием "Европейский Союз без сумасшедших Венгрии и Польши".
Венгерская сторона возмущенно отреагировала на политическую сатиру немцев. Пресс-секретарь правительства Венгрии, госсекретарь Жолтан Ковач, как следует из сообщения на официальной англоязычной странице правительства Венгрии, заявил, что юмор и сатира имеют место в политике, но есть границы допустимого. Немцы в сатирическом шоу перешагнули красную линию, все приличия, назвав Орбана "идиотом", а Польшу и Венгрию "паразитами ЕС", написал Ковач. Но на самом деле ни слова "идиот", ни слов "паразиты ЕС", в ролике не прозвучало.
Далее Ковач написал, что немецкий государcтвенный канал "полностью индоктринирован" и распространяет "высокомерные, злобные карикатуры на венгерского премьера Орбана". "Я вспоминаю другие времена, когда немцы подчеркивали свое превосходство и испытывали отвращение ко всем остальным, и к нам", - указал пресс-секретарь правительства Венгрии, намекая на времена национал-социализма.
Что именно в четырехминутном выступлении немецких сатириков Каролин Кебекус и Оливера Вельке (Oliver Welke) напомнило ему о пропагандистском мифе нацистов о превосходстве арийской расы, Ковач не уточнил. Не ясно, какие именно сатирические высказывания в адрес Виктора Орбана правительство Венгрии считает неприемлемыми. И почему пресс-секретарь венгерского правительства, который настаивает на том, чтобы о его стране не распространяли лживую информацию, предъявляет немецким сатирикам из heute-schow претензии в том, что в передаче звучали оскорбительные слова, которые на самом деле никто не произносил. Эти вопроcы DW задала Жолтану Ковачу, но он на них не ответил.
Намекнул на то, что сатирические пассажи в передаче heute-schow имеют, по его мнению, нацистский подтекст и другой статс-секретарь Венгрии - Тамаш Менцер, который отвечает в министерстве иностранных дел за коммуникации и имидж страны за рубежом. В интервью венгерскому общественно-правовому каналу M1 он сказал, что уважает немцев, но подчеркнул, что "они бы сделали все, чтобы испортить имидж Венгрии". "Странно, что на немецком общественно-правовом телевизионном канале говорят о европейских партнерах и союзниках без минимального уважения", - отметил Менцер.
По его мнению, выступление Каролин Кебекус в сатирическом шоу является "пропагандистским видео". "Немцы всегда были сильны в пропаганде", - добавил Менцер. Правительство Венгрии не первый раз обвиняет Германию в ее якобы нацистских взглядах. В октябре Жолтан Ковач поставил в вину экс-министру юстиции ФРГ, ныне зампредседателя Европейского парламента Катарине Барлей (Katarina Barley) то, что она "использует против Венгрии и Польши нацистские методы".
Поводом для этого послужило интервью Deutschlandfunk, в котором Барлей заявила, что Орбана необходимо лишить финансовой поддержки, при этом она употребила фразу, которая дословно переводится как "заморить голодом". Барлей объяснила свою позицию тем, что семья Виктора Орбана и люди из его близкого окружения незаконно используют деньги ЕС в своих целях и что их подозревают в коррупции. Ковач в ответ на это написал в Twitter: "Какую часть ваших немецких ноу-хау вы хотите использовать для того, чтобы заморить голодом Польшу и Венгрию, фрау Барлей? Сталинград, Ленинград или Варшаву?"
Сам Виктор Орбан также обвинял Германию и лично канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) в том, что она якобы использует нацистские методы. Вызвавшие столь широкое возмущение слова Орбана прозвучали 17 мая 2013 года в ответ на выступление Меркель, которая сказала, что предпримет все возможное, чтобы вернуть правительство Венгрии на правильный путь, "однако не будет сразу направлять кавалерию".
Тем самым канцлер намекнула на предупреждение политика от СДПГ Пера Штайнбрюка (Peer Steinbrück), поставившего вопрос о возможности исключения Венгрии из состава ЕС, а также процитировала его слова, сказанные по поводу налогового конфликта ФРГ со Швейцарией. Дело в том, что Штайнбрюк, будучи министром финансов, в 2009 году пригрозил "задействовать кавалерию" против этого альпийского государства, если оно будет и впредь укрывать налоговых уклонистов из ФРГ.
В ответ на слова Ангелы Меркель Виктор Орбан сказал, что "немцы однажды уже отправляли кавалерию в Венгрию - в виде танков, однако это была плохая идея, которая не привела к успеху". Орбан имел в виду "операцию Маргарита" - нацистскую оккупацию Венгрии в 1944 году. Правда, это не была вражеская оккупация, поскольку Венгрия была союзницей гитлеровской Германии.
Высказывания Орбана в адрес Меркель тогда привели к конфликту между Будапештом и Берлином. На этот раз после заявлений Ковача и Менцера до крупного скандала, скорее всего, дело не дойдет. Между тем венгерский общественно-правовой канал M1 - рупор венгерского правительства, свободный от политической сатиры, регулярно распространяет фейковые новости о Германии, в частности, об исламизации страны. Иногда он даже выдает немецкую политическую сатиру за реальные новости. Так, в 2018 году в информационном выпуске Hirado прозвучала новость о том, что немецкий город Эссен (с нем. Essen - еда, трапеза. - Ред.) в связи с Рамаданом и чтобы проявить уважение к мусульманам был переименован, а новое название переводится как "соблюдение поста". На самом деле это была шутка интернет-сайта Noktara.
Смотрите также: