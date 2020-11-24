Скандал из-за ТВ-шоу: Венгрия напомнила Германии о нацистском прошлом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан периодически становится героем сатирической передачи heute-schow на немецком телеканале ZDF. То поводом послужит отношение Орбана к венгерским СМИ, то заигрывание с Владимиром Путиным, то законы, касающиеся распространения коронавируса. На прошлой неделе комик Каролин Кебекус (Carolin Kebеkus) пошутила в очередном выпуске heute-schow на тему единства ЕС и вето Венгрии и Польши при принятии бюджета Евросоюза.

Кебекус в сатирическом 4-х минутном ролике-пародии на репортаж из Брюсселя в выпуске новостей назвала Орбана "венгерским гуляшом с ушами" и предложила, чтобы все страны-члены ЕС, кроме Венгрии и Польши, вышли из Евросоюза и сразу после этого создали союз под названием "Европейский Союз без сумасшедших Венгрии и Польши".

Как отреагировала Венгрия

Венгерская сторона возмущенно отреагировала на политическую сатиру немцев. Пресс-секретарь правительства Венгрии, госсекретарь Жолтан Ковач, как следует из сообщения на официальной англоязычной странице правительства Венгрии, заявил, что юмор и сатира имеют место в политике, но есть границы допустимого. Немцы в сатирическом шоу перешагнули красную линию, все приличия, назвав Орбана "идиотом", а Польшу и Венгрию "паразитами ЕС", написал Ковач. Но на самом деле ни слова "идиот", ни слов "паразиты ЕС", в ролике не прозвучало.

Золтан Ковач

Далее Ковач написал, что немецкий государcтвенный канал "полностью индоктринирован" и распространяет "высокомерные, злобные карикатуры на венгерского премьера Орбана". "Я вспоминаю другие времена, когда немцы подчеркивали свое превосходство и испытывали отвращение ко всем остальным, и к нам", - указал пресс-секретарь правительства Венгрии, намекая на времена национал-социализма.

Что именно в четырехминутном выступлении немецких сатириков Каролин Кебекус и Оливера Вельке (Oliver Welke) напомнило ему о пропагандистском мифе нацистов о превосходстве арийской расы, Ковач не уточнил. Не ясно, какие именно сатирические высказывания в адрес Виктора Орбана правительство Венгрии считает неприемлемыми. И почему пресс-секретарь венгерского правительства, который настаивает на том, чтобы о его стране не распространяли лживую информацию, предъявляет немецким сатирикам из heute-schow претензии в том, что в передаче звучали оскорбительные слова, которые на самом деле никто не произносил. Эти вопроcы DW задала Жолтану Ковачу, но он на них не ответил.

В чем венгерские власти обвиняют Германию

Намекнул на то, что сатирические пассажи в передаче heute-schow имеют, по его мнению, нацистский подтекст и другой статс-секретарь Венгрии - Тамаш Менцер, который отвечает в министерстве иностранных дел за коммуникации и имидж страны за рубежом. В интервью венгерскому общественно-правовому каналу M1 он сказал, что уважает немцев, но подчеркнул, что "они бы сделали все, чтобы испортить имидж Венгрии". "Странно, что на немецком общественно-правовом телевизионном канале говорят о европейских партнерах и союзниках без минимального уважения", - отметил Менцер.

Катарина Барлей

По его мнению, выступление Каролин Кебекус в сатирическом шоу является "пропагандистским видео". "Немцы всегда были сильны в пропаганде", - добавил Менцер. Правительство Венгрии не первый раз обвиняет Германию в ее якобы нацистских взглядах. В октябре Жолтан Ковач поставил в вину экс-министру юстиции ФРГ, ныне зампредседателя Европейского парламента Катарине Барлей (Katarina Barley) то, что она "использует против Венгрии и Польши нацистские методы".

Поводом для этого послужило интервью Deutschlandfunk, в котором Барлей заявила, что Орбана необходимо лишить финансовой поддержки, при этом она употребила фразу, которая дословно переводится как "заморить голодом". Барлей объяснила свою позицию тем, что семья Виктора Орбана и люди из его близкого окружения незаконно используют деньги ЕС в своих целях и что их подозревают в коррупции. Ковач в ответ на это написал в Twitter: "Какую часть ваших немецких ноу-хау вы хотите использовать для того, чтобы заморить голодом Польшу и Венгрию, фрау Барлей? Сталинград, Ленинград или Варшаву?"

Орбан обвинял Меркель в использовании нацистских методов

Сам Виктор Орбан также обвинял Германию и лично канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) в том, что она якобы использует нацистские методы. Вызвавшие столь широкое возмущение слова Орбана прозвучали 17 мая 2013 года в ответ на выступление Меркель, которая сказала, что предпримет все возможное, чтобы вернуть правительство Венгрии на правильный путь, "однако не будет сразу направлять кавалерию".

Тем самым канцлер намекнула на предупреждение политика от СДПГ Пера Штайнбрюка (Peer Steinbrück), поставившего вопрос о возможности исключения Венгрии из состава ЕС, а также процитировала его слова, сказанные по поводу налогового конфликта ФРГ со Швейцарией. Дело в том, что Штайнбрюк, будучи министром финансов, в 2009 году пригрозил "задействовать кавалерию" против этого альпийского государства, если оно будет и впредь укрывать налоговых уклонистов из ФРГ.

Виктор Орбан и Ангела Меркель, декабрь 2018 года

В ответ на слова Ангелы Меркель Виктор Орбан сказал, что "немцы однажды уже отправляли кавалерию в Венгрию - в виде танков, однако это была плохая идея, которая не привела к успеху". Орбан имел в виду "операцию Маргарита" - нацистскую оккупацию Венгрии в 1944 году. Правда, это не была вражеская оккупация, поскольку Венгрия была союзницей гитлеровской Германии.

Высказывания Орбана в адрес Меркель тогда привели к конфликту между Будапештом и Берлином. На этот раз после заявлений Ковача и Менцера до крупного скандала, скорее всего, дело не дойдет. Между тем венгерский общественно-правовой канал M1 - рупор венгерского правительства, свободный от политической сатиры, регулярно распространяет фейковые новости о Германии, в частности, об исламизации страны. Иногда он даже выдает немецкую политическую сатиру за реальные новости. Так, в 2018 году в информационном выпуске Hirado прозвучала новость о том, что немецкий город Эссен (с нем. Essen - еда, трапеза. - Ред.) в связи с Рамаданом и чтобы проявить уважение к мусульманам был переименован, а новое название переводится как "соблюдение поста". На самом деле это была шутка интернет-сайта Noktara.

Смотрите также:

Политика в картинках Эрдоган vs. Макрон, или Charlie Hebdo - красная тряпка для врагов свободы слова Реджеп Тайип Эрдоган увидел главного врага ислама в своем французском коллеге Эмманюэле Макроне, который встал на защиту свободы мнений. Сергей Елкин о том, что действительно не нравится президенту Турции.

Политика в картинках Итоги выборов в США: Байден на высоте, а Трамп? Джо Байден празднует победу на выборах президента США. Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Но в истории американской демократии каждый нашел свое место, считает Сергей Елкин.

Политика в картинках Собор Святой Софии: как Эрдоган музей в мечеть превращал По инициативе президента Турции собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Взгляд Сергея Елкина на то, как Эрдоган сделал объектом спора музей, служивший символом мира между религиями.

Политика в картинках Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску? Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.

Политика в картинках Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

Политика в картинках Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.

Политика в картинках Как Германия ответит на хакерскую атаку из России? Германия обвиняет российских хакеров в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Ангела Меркель пригрозила Москве ответными мерами. Какими? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

Политика в картинках Как мир проходит через жернова вирусной угрозы Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

Политика в картинках Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь" Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

Политика в картинках Когда защита от коронавируса - фиговый листок? "Адам" и "Ева" с закрытыми листками, как масками, лицами.

Политика в картинках Мог бы Шерлок Холмс заняться делом Джулиана Ассанжа? Слушания в Лондоне по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа проходят на фоне протестов его сторонников. Карикатурист Сергей Елкин представил основателя Wikileaks персонажем повестей о Шерлоке Холмсе.

Политика в картинках "Оскар" за фильм "Паразиты": кинокритика бывает разная "Паразиты" - первая лента не на английском языке, получившая "Оскара" в категории "Лучший фильм". Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, кто и почему не согласен с решением кинокритиков.

Политика в картинках Как о "Брекзите" в русских сказках рассказывать будут Выход Великобритании из Европейского Союза - отличный сюжет для русской сказки, считает карикатурист Сергей Елкин. Борис Джонсон - Колобок, а бабушка - Ангела Меркель?

Политика в картинках Выборы президента США: социалист Сандерс против капиталиста Трампа? Сенатор Берни Сандерс, которого Дональд Трамп называет коммунистом, объявил себя победителем первых кокусов Демпартии в Айове. Портрет возможного кандидата в президенты США от Сергея Елкина.

Политика в картинках Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

Политика в картинках Принц Гарри и Меган начинают новую жизнь Принц Гарри и его жена Меган решили сложить с себя основные королевские обязанности. Карикатурист Сергей Елкин о новых приоритетах одного из наследников британского престола.

Политика в картинках Как Грета Тунберг на немецких поездах каталась Шведская экоактивистка выложила фото, где она сидит в тамбуре немецкого поезда на полу. Deutsche Bahn усомнился в том, что Грете не досталось места. Сергею Елкину это напомнило известный мультфильм.

Политика в картинках "Брекзит" к нам приходит, или Рождественское чудо? Британский парламент хочет принять законопроект о выходе страны из Евросоюза до Рождества. Карикатурист Сергей Елкин увидел в бесконечной истории "Брекзита" библейский сюжет.

Политика в картинках Российская "Сила Сибири": аперитив для Си Цзиньпина? Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Карикатурист Сергей Елкин о значении этого проекта для КНР.

Политика в картинках Саммит к 70-летию НАТО: грозит ли альянсу "смерть мозга"? В Лондоне начинается саммит, посвященный 70-летию НАТО. Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" альянса, карикатурист Сергей Елкин уверен, что до этого еще далеко.

Политика в картинках Военная операция Турции в Сирии: что на уме у Эрдогана? Турция начала военную операцию на севере Сирии. Анкара объявила, что хочет создать там "зоны безопасности" и расселить беженцев. Сергей Елкин сомневается в благородном порыве Эрдогана.

Политика в картинках США vs. Китай: Huawei преткновения Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая. Автор: Сергей Елкин

