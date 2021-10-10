 Комментарий: Итоги выборов в Чехии - важный сигнал для Европы | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.10.2021

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Мнения

Комментарий: Итоги выборов в Чехии - важный сигнал для Европы

На парламентских выборах в Чехии большинство населения проголосовало за новое демократическое начало. Это будет непросто, но жители страны сделали свой выбор, считает Кено Ферзек.

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш

Проигравший выборы Андрей Бабиш может оставаться у власти еще месяцы

Выбор своей судьбы, выбор между Западом и Востоком, выбор между возвращением Чехии в демократическую Европу или ее окончательным дрейфом в сторону орбановской Венгрии, в железные тиски России и Китая - известные либеральные чешские комментаторы не скупились на драматические предупреждения и пророческие предсказания Кассандры в преддверии парламентских выборов в стране.

Теперь они, как и все те, кто опасался худшего для Чешской Республики, могут вздохнуть с облегчением. Все сложилось не так, как предсказывали почти все опросы. Скандальный премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш и его движение АНО проиграли выборы в Палату депутатов - нижнюю палату чешского парламента.

Мультимиллиардер Бабиш много лет держал всю Чехию в напряжении своими постоянными интригами, конфликтами интересов, ложью и демагогическим стилем правления. Всего несколько дней назад в "Досье Пандоры" появились данные о том, как он мог использовать офшорные подставные компании и, возможно, отмывать деньги.

Демократическая "перезагрузка" будет непростой

Теперь, по словам лидера либерально-консервативной оппозиции Петра Фиалы, Чешская Республика проголосовала за перемены. За прекращение политики обмана и организованного мошенничества, за "перезагрузку" на пути к честности, прозрачности и заслуживающей доверия демократии.

Кено Ферзек

Кено Ферзек

Эта "перезагрузка" будет сложной. Бабиш пообещал, что уйдет из политики, если проиграет выборы. Но в действительности он не собирается уходить. У него есть могущественный союзник, который помогает ему оставаться у власти, - это президент Милош Земан, когда-то убежденный противник коммунистической диктатуры и уважаемый социал-демократ, а ныне - друг России и Китая, сторонник ультраправой чешской партии и ярый противник независимой журналистики.

Земан, вероятно, поручит Бабишу сформировать новое правительство. А лидер АНО, в свою очередь, скорее всего, попытается перетянуть на свою сторону небольшие партии из двух оппозиционных альянсов: "Вместе", сформированного из Гражданской демократической партии, "Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии" и партии "Традиция Ответственность Процветание 09", а также из леволиберального альянса Чешской пиратской партии и центристского движения "Старосты и независимые".

На данный момент члены обоих альянсов категорически отвергают возможность сотрудничества с движением АНО, но с помощью Земана Бабиш может управлять страной еще не один месяц. Если это действительно случится, президент Чехии, как и проигравший выборы глава правительства в очередной раз сослужат плохую службу чешской демократии.

Берлину, Брюсселю и Парижу стоит задуматься

Тем не менее, результат парламентских выборов в Чехии - хорошая новость для демократически настроенной Европы. Было бы слишком рано объявлять о конце нынешней эпохи в Центральной и Юго-Восточной Европе, которую принято считать эпохой популизма, но которая в действительности является воплощением коррумпированного авторитаризма с националистической демагогией в качестве идеологической надстройки. Все больше жителей региона сыты по горло ложными обещаниями автократов, таких как Качиньский, Орбан или Вучич, сыты по горло политическим произволом, отсутствием прозрачности, коррупцией, неустойчивым управлением и отсутствием жизненных перспектив. Яркий пример этому - выборы в Чехии.

Для Берлина, Брюсселя и Парижа это должно стать поводом для размышлений. Слишком долго они действовали нерешительно и были снисходительны к таким людям, как Орбан или Бабиш, слишком долго позволяли себя обманывать. Сейчас явное большинство избирателей в Чешской Республике решило: хватит!

Автор: Кено Ферзек, корреспондент DW в Словакии

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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    Автор: Марина Барановская


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